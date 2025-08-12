سياسة
بـ6 طائرات مسيَّرة.. "الحوثي" تهاجم أهدافاً إسرائيلية في حيفا والنقب وإيلات وبئر السبع
أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، الثلاثاء، مهاجمتها بـ6 طائرات مسيَّرة، 4 أهداف إسرائيلية "حيوية" في مدن حيفا والنقب وإيلات وبئر السبع.
المتحدث العسكري لقوات الجماعة يحيى سريع / Reuters
وقال المتحدث العسكري لقوات الجماعة يحيى سريع، في بيان متلفز نشره على حسابه بمنصة تليغرام: "نفَّذ سلاح الجو أربع عمليات عسكرية بست طائرات مسيّرة، استهدفت أربعة أهداف حيوية (دون تحديد) للعدو الإسرائيلي في مناطق حيفا (شمال) والنقب وأم الرشراش (إيلات) وبئر السبع (جنوب)".

وأشار إلى أن تلك العمليات "حققت أهدافها بنجاح". وأوضح أنها تأتي "انتصاراً للشعب الفلسطيني، ورداً على جرائم الإبادة الجماعية وجرائم التجويع التي يقترفها العدو الصهيوني بحق إخواننا في غزة".

كما أكد استمرار "العمليات الإسنادية (ضد إسرائيل) حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة".

وحتى الساعة 20:10 (ت.غ)، لم يصدر عن السلطات الإسرائيلية تعليق على البيان الحوثي.

كانت آخر العمليات المعلنة للجماعة، الجمعة، حين أعلنت تنفيذ 3 عمليات عسكرية بطائرات مسيَّرة استهدفت مطار بن غوريون قرب تل أبيب، و"هدفين حيويين" في منطقتَي بئر السبع وعسقلان جنوبي إسرائيل.

وتشن جماعة الحوثي هجمات متواصلة على إسرائيل دعماً لغزة، باستخدام صواريخ وطائرات مسيَّرة، كما تستهدف السفن المرتبطة بها أو المتجهة نحوها.

وفي 27 يوليو/تموز الماضي، قررت "الحوثي" تصعيد عملياتها العسكرية البحرية ضد إسرائيل عبر "استهداف جميع السفن التابعة لأي شركة تتعامل مع مواني العدو الإسرائيلي بغضّ النظر عن جنسية تلك الشركة"، نصرةً لقطاع غزة الذي يتعرض لحرب إبادة جماعية إسرائيلية بدعمٍ أمريكي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وخلَّفت الإبادة الإسرائيلية 61 ألفاً و599 شهيداً و154 ألفاً و88 مصاباً من الفلسطينيين، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافةً إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.

مصدر:TRT Arabi
