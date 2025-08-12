وقال المتحدث العسكري لقوات الجماعة يحيى سريع، في بيان متلفز نشره على حسابه بمنصة تليغرام: "نفَّذ سلاح الجو أربع عمليات عسكرية بست طائرات مسيّرة، استهدفت أربعة أهداف حيوية (دون تحديد) للعدو الإسرائيلي في مناطق حيفا (شمال) والنقب وأم الرشراش (إيلات) وبئر السبع (جنوب)".

وأشار إلى أن تلك العمليات "حققت أهدافها بنجاح". وأوضح أنها تأتي "انتصاراً للشعب الفلسطيني، ورداً على جرائم الإبادة الجماعية وجرائم التجويع التي يقترفها العدو الصهيوني بحق إخواننا في غزة".

كما أكد استمرار "العمليات الإسنادية (ضد إسرائيل) حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة".

وحتى الساعة 20:10 (ت.غ)، لم يصدر عن السلطات الإسرائيلية تعليق على البيان الحوثي.