سياسة
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النرويج تتهم "استخبارات أجنبية" بإرسال مسيّرات وتعتقل نجل صديق بوتين
وجّه رئيس وزراء النرويج اتهامات إلى أجهزة "استخبارات أجنبية" بالوقوف وراء التحليق "غير المقبول" لعدد كبير من الطائرات بدون طيار في سماء البلاد، ملمّحاً إلى أن روسيا المتهم الأساسي.
النرويج تتهم "استخبارات أجنبية" بإرسال مسيّرات وتعتقل نجل صديق بوتين
النرويج تتهم أجهزة "استخبارات أجنبية" بالوقوف وراء التحليق "غير المقبول" لعدد كبير من المُسيرات في أجوائها / AP
19 أكتوبر 2022

اتهم رئيس الوزراء النرويجي يوناس غار ستور الأربعاء، أجهزة "استخبارات أجنبية" بالوقوف وراء التحليق "غير المقبول" لعدد كبير من الطائرات بدون طيار في البلاد، مشيراً، بإصبع الاتهام بشكل غير مباشر، إلى روسيا.

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلنت الشرطة النرويجية اعتقال روسي هو نجل صديق مقرب من الرئيس فلاديمير بوتين، بتهمة تسيير طائرة بدون طيار بشكل غير قانوني في أرخبيل سفالبارد الواقع في منطقة القطب الشمالي الاستراتيجية الجيوسياسية.

وهو سابع روسي يُلقى القبض عليه خلال أيام للاشتباه بتوجيهه طائرات مُسيّرة بشكل غير قانوني أو التقاط صور في مناطق محظورة في الدولة الإسكندينافية التي تحاذي روسيا في أقصى الشمال.

وقال ستور لمحطة الإذاعة العامة النرويجية: "من الواضح أنه من غير المقبول أن تسيِّر استخبارات أجنبية طائرات بدون طيار فوق المطارات النرويجية"، بعد ساعات من مشاهدة طائرة مُسيرة بالقرب من مطار بيرغن، ثاني أكبر مدينة في النرويج، ما أدّى إلى تعليق حركة الطيران لفترة وجيزة.

وإلى جانب العديد من الدول الغربية الأخرى، منعت النرويج الروس والكيانات الروسية من التحليق فوق أراضيها بعد الهجوم الروسي على أوكرانيا، سواء بمسيَّرات أو بطائرات، الأمر الذي يعاقب بالسجن ثلاث سنوات فيما يُعاقب التصوير غير المصرح به بالسجن مدة عام واحد.

"حالة تأهب قصوى"

وسُجِّل تحليق عدد من المسيرات الغامضة في النرويج في الأسابيع الأخيرة، وهو ما دفع أوسلو إلى تعزيز الأمن حول البنية التحتية الاستراتيجية، لا سيما منصات النفط والغاز البحرية.

وعُرِّف آخر روسي اعتقل في النرويج على أنه أندريه ياكونين، نجل رئيس قطاع السكك الحديد السابق فلاديمير ياكونين الذي يُعتبر مقرباً من بوتين.

وقُبض على أندريه ياكونين البالغ 47 عاماً ويحمل الجنسيتين البريطانية والروسية، الاثنين، في هامرفست شمال النرويج، وفقاً لوثائق الشرطة والمحكمة.

وقالت المسؤولة بالشرطة أنيا ميكلسن: "اعترف المشتبه به بتوجيه طائرة مسيّرة في سفالبارد"، وهو أرخبيل يقع على بعد نحو 1000 كيلومتر من القطب الشمالي ويتمتع بموقع استراتيجي.

وتعيش في سفالبارد جالية روسية كبيرة العدد نسبياً، ويتيح وضعه القانوني الخاص للمواطنين الأجانب استخراج بعض موارده الطبيعية.

وقالت الشرطة إن ياكونين وضع قيد الاحتجاز مدة أسبوعين، وصودرت طائرات مسيرة وأجهزة إلكترونية بحوزته.

من جهتها قالت السفارة الروسية في أوسلو الاثنين إن "الهستيريا" في النرويج تطال "السياح العاديين"، ووصفت الحظر المفروض على الروس بمنعهم من تسيير طائرات بدون طيار بأنه "غير مبرر وتمييزي".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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