لقي ما لا يقل عن 151 شخصاً حتفهم في تدافع خلال احتفال بعيد الهالوين في العاصمة الكورية الجنوبية سول في ساعة متأخرة من مساء السبت.

وفيما يلي تفاصيل بعض من أسوأ حوادث التدافع خلال الأعوام الثلاثين الماضية:

أبريل/نيسان 1989: مقتل 96 شخصاً وإصابة ما لا يقل عن 200 آخرين في أسوأ كارثة رياضية في بريطانيا بعد تدافع المشجعين في مباراة نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بين ليفربول ونوتنغهام فورست في استاد هيلزبره في شيفيلد.

يوليو/تموز 1990: داخل نفق المعيصم في السعودية بالقرب من مدينة مكة المكرمة توفي 1426 حاجاً خلال تدافع في نهاية موسم الحج.

مايو/أيار 1994: تدافع بالقرب من جسر الجمرات بمنطقة مِنى بمكة المكرمة في أثناء الحج مما أدى إلى سقوط 270 شخصاً.

أبريل/نيسان 1998:مقتل 119 حاجاً خلال تدافع أثناء مناسك الحج بالسعودية.

مايو/أيار 2001: مقتل ما لا يقل عن 126 شخصاً في غانا في تدافع في ملعب كرة القدم الرئيسي بأكرا عندما أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع على مشجعين كانوا ينفذون أعمال شغب في واحدة من أسوأ كوارث كرة القدم في إفريقيا.

فبراير/شباط 2004: مقتل 251 حاجاً في تدافع قرب جسر الجمرات بمكة المكرمة.

يناير/كانون الثاني 2005: مقتل ما لا يقل عن 265 هندوسياً في تدافع بالقرب من معبد في ولاية ماهاراشترا الهندية.

أغسطس/آب 2005: مقتل ما لا يقل عن 1005 أشخاص في العراق عندما تدافع مواطنون فوق جسر على نهر دجلة في بغداد جراء ذعرهم من شائعات عن تفجير انتحاري وسط الحشد.

يناير/كانون الثاني 2006: مقتل 362 حاجاً عند المدخل الشرقي لجسر الجمرات في مكة المكرمة بسبب التدافع خلال مناسك الحج.

أغسطس/آب 2008: شائعات عن انهيار أرضي تسببت في تدافع زوار في معبد ناينا ديفي في ولاية هيماشال براديش الهندية. ولقى ما لا يقل عن 145 شخصاً حتفهم وأصيب أكثر من 100.

سبتمبر/أيلول 2008: مقتل 147 شخصاً في تدافع بمعبد تشاموندا بالقرب من بلدة جودبور التاريخية الغربية بالهند.

يوليو/تموز 2010: مقتل 19 شخصاً وإصابة 342 آخرين في تدافع الناس داخل نفق في مهرجان الموسيقى تكنو لوف باريد في دويسبورج بألمانيا.

نوفمبر/تشرين الثاني 2010: مقتل ما لا يقل عن 350 شخصاً في تدافع على جسر في فنومبينه عاصمة كمبوديا في اليوم الأخير من مهرجان للمياه.

يناير/كانون الثاني 2013: مقتل أكثر من 230 شخصاً بعد اندلاع حريق في ملهى ليلي في بلدة سانتا ماريا بجنوب البرازيل وتسبب تدافع في موت بعض الضحايا خنقاً ومنع آخرين من الفرار من الدخان والنيران.

يناير/كانون الثاني 2013:لقي ما لا يقل عن 60 شخصاً، أغلبهم من الشباب، حتفهم في حادث تدافع عندما غادر حشد كبير من المتفرجين منطقة بلاتو في العاصمة الاقتصادية لساحل العاج، أبيدجان، بعد حضور الألعاب النارية للعام الجديد.

أكتوبر/تشرين الأول 2013:مقتل 115 شخصاً في أثناء عبور زوار جسراً خرسانياً طويلاً باتجاه معبد في ولاية ماديا براديش بوسط الهند بعد حالة من الذعر نتيجة انهيار بعض أسوار الجسر.

سبتمبر/أيلول 2015: مقتل ما لا يقل عن 717 حاجاً وإصابة 863 في تدافع في أثناء أداء مناسك الحج في السعودية.

مارس/آذار 2021:لقي 45 شخصاً حتفهم في حادث تدافع في ملعب في دار السلام، العاصمة الاقتصادية لتنزانيا، حيث كُرّم الرئيس الراحل جون ماجوفولي.

أبريل/نيسان 2021: مقتل ما لا يقل عن 44 شخصاً في احتفال ديني مزدحم في إسرائيل فيما وصفه مسعفون بأنه تدافع.

نوفمبر/تشرين الثاني 2021: مقتل ما لا يقل عن تسعة أشخاص وإصابة العشرات في تدافع في الليلة الافتتاحية لمهرجان موسيقى في هيوستن بولاية تكساس الأمريكية.

يناير/كانون الثاني 2022: لقي ما لا يقل عن 12 هندوسياً حتفهم كما أصيب أكثر من 12 في تدافع في ضريح ماتا فايشنو ديفي في كشمير خلال فاعليات بمناسبة العام الجديد.

يناير/كانون الثاني 2022: أدى تدافع في كنيسة على مشارف العاصمة الليبيرية مونروفيا إلى مقتل 29 شخصاً خلال احتفال مسيحي.

مايو/أيار 2022: مقتل ما لا يقل عن 31 شخصاً خلال تدافع أمام كنيسة في ولاية ريفرز جنوب نيجيريا بعد اقتحام أشخاص جاءوا للحصول على طعام في الكنيسة البوابة.

أكتوبر/تشرين الأول 2022: مقتل ما لا يقل عن 125 شخصاً وإصابة أكثر من 320 آخرين في تدافع في ملعب لكرة القدم في إندونيسيا بعد أن سعت الشرطة إلى قمع العنف في الملعب، حسبما ذكرت السلطات.

أكتوبر/تشرين الأول 2022: لقي ما لا يقل عن 150 شخصاً مصرعهم وأصيب نحو 150 في تدافع في سول خلال حفلة عيد الهالوين، في الشوارع الضيقة بأحد أحياء العاصمة الكورية الجنوبية.