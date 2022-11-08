قبل أقل من شهر على انطلاق منافسات كأس العالم "FIFA قطر 2022"، تترقب جماهير كرة القدم نسخة مختلفة من البطولة التي تقام لأول مرة في العالم العربي والشرق الأوسط خلال الفترة من 20 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري وحتى 18 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

ومنذ فوزها باستضافة المونديال، انطلقت قطر بتشييد 8 ملاعب ذات تصاميم مبتكرة مزجت الموروث الشعبي والحداثة، حصلت جميعها على شهادة المنظومة العالمية لتقييم الاستدامة "جي ساس"، بتصنيف 4 أو 5 نجوم، وجرى تجهيزها بتكنولوجيا للتبريد بالطاقة الشمسية.

و"جي ساس" هي منظومة اعتمدها الاتحاد العالمي لكرة القدم (فيفا) لضمان تلبية البنية التحتية الخاصة بالبطولة لمجموعة من المعايير البيئية الصارمة، حسب تقرير لوكالة الأنباء القطرية "قنا".

أول بطولة متقاربة

تتميز بطولة كأس العالم في قطر بأنها واحدة من البطولات الفارقة في تاريخ المونديال، إذ تعدّ النسخة الأولى التي تقام مبارياتها على ملاعب متقاربة جغرافياً بشكلٍ يمكّن الجمهور من متابعة أكثر من مباراة في اليوم الواحد.

"إرث مستدام للدول النامية"

حسب "اللجنة العليا للمشاريع والإرث" الموكل إليها تنظيم مشاريع مونديال قطر، سيترك المونديال إرثاً عالمياً يضع معايير جديدة على صعيد تنظيم الأحداث الرياضية الكبرى في المستقبل.

فجميع الملاعب صمّمت لتكون صديقة للبيئة مع إمكانية التحكم بدرجة الحرارة داخلها، كما تتمتع بعناصر قياسية سيعاد تشكيلها بعد البطولة، لتصبح تراثاً دائماً لكأس العالم 2022.

فبعد انتهاء المونديال، سيُفكك نحو 170 ألف مقعد، وستُمنح للدول النامية لإنشاء 22 ملعبًاً بسعة مقاعد تتراوح بين 20 إلى 25 ألف مقعد.

8 ستادات عالمية

1ـ ستاد خليفة الدولي

استضاف منذ افتتاحه أول مرة عام 1976 عديداً من البطولات البارزة، ويعد الملعب الوطني لقطر، وهو أول ملاعب المونديال جاهزية بعد خضوعه لأعمال تجديد وتطوير واسعة، ويتسع لـ40 ألف مشجع.

أعيد افتتاحه في مايو/أيار 2017، باستضافته نهائي النسخة 45 من بطولة كأس الأمير لكرة القدم، وسيستضيف 8 من مباريات المونديال المرتقب.

2- ستاد البيت

شُيّد في مدينة الخور بتصميم يحاكي "بيت الشعر"، وهي الخيام التقليدية التي سكنها البدو في قطر دول الخليج عامةً.

سيستضيف المباراة الافتتاحية بين منتخبي قطر والإكوادور، إلى جانب عدة مباريات لاحقة آخرها من الدور نصف النهائي.

يتسع لـ60 ألف متفرّج، وستسهم مظلة سقفه بتعزيز عمل تقنيات التبريد والحفاظ على درجة حرارة مريحة.

افتُتح رسمياً بمهرجان فني وكروي ضخم في 30 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، بمناسبة استضافته مباراة افتتاح بطولة كأس العرب 2021 بين منتخبي قطر والبحرين.

وبعد انتهاء المونديال، سيتحوّل إلى فندق 5 نجوم ومركز تسوّق وصالة ألعاب رياضية وصالة متعددة الأغراض.

3- ستاد لوسيل أكبر ملاعب المونديال

يعتبر درّة ملاعب المونديال وأكبرها من حيث الطاقة الاستيعابية التي تبلغ 80 ألف مشجع.

يتميز بأنه سيستضيف المباراة النهائية للبطولة، التي تتزامن مع الاحتفال باليوم الوطني القطري.

استوحي تصميمه من الفانوس العربي، ويعكس النقوش على الأواني والقطع الفنية التي تميز الوطن العربي والإسلامي.

بفضل شبكة المواصلات الحديثة التي تربطه بالعاصمة، سيتمكن المشجعون من التنقل بين الملاعب عبر طرق محدثة أو مترو الدوحة أو النقل الخفيف.

عقب انتهاء المونديال سيحوّل استاد لوسيل إلى وجهة مجتمعية تضمّ مدارس ومتاجر ومقاهي ومرافق رياضية وعيادات طبية.

4- ستاد 974

أول ملعب قابل للتفكيك بالكامل في تاريخ كأس العالم لكرة القدم، أخذ اسمه من الـ974 حاوية شحن التي شيّد منها، كما يمثل هذا الرقم الرمز الدولي للاتصال بقطر.

تهدف فكرته إلى تأكيد التزام قطر وضع الاستدامة دائماً في الاعتبار عند التفكير بأكبر المشروعات.

يتسع لأكثر من 40 ألف مشجع، كما استخدم في تشييده وحدات بناء من الفولاذ المعاد تدويره، مما قلل كمية النفايات الناتجة عن أعمال البناء.

افتتح باستضافة أول مباراة رسمية في 30 نوفمبر الماضي خلال منافسات كأس العرب 2021، وسيستضيف 7 من مباريات المونديال.

وعقب انتهاء البطولة، سيعاد استخدام الحاويات والهيكل لإنشاء مرافق تطل على الواجهة البحرية، بالإضافة إلى مركز حيوي للأعمال.

5- ستاد الجنوب

يقع جنوبيّ مدينة الوكرة على بعد 18 كيلومتراً من مدينة الدوحة، وتبلغ سعته الاستيعابية 40 ألف مقعد.

استُوحي من أشرعة المراكب التقليدية القطرية احتفاءً بتاريخ الوكرة العريق كمركز للصيد والبحث عن اللآلئ.

يمتاز بسقف قابل للطيّ، ما يسمح بتظليله بالكامل وتخفيف حدة أشعة الشمس، الأمر الذي يسهم في رفع كفاءة نظام التبريد.

افتتح في 16 مايو 2019، باستضافته نهائي النسخة 47 من نهائي كأس الأمير لكرة القدم، وسيستضيف مباريات في المونديال من دور المجموعات ودور الـ16.

6- ستاد أحمد بن علي

صرح يحاكي الصحراء وكثبانها، شُيّد في منطقة "أم الأفاعي" على مشارف الصحراء، التي تعدّ إحدى أعرق المدن القطرية وموطن نادي "الريّان" الرياضي.

يتسع لـ40 ألف مشجع، وأُعلنت جاهزيته في 18 ديسمبر 2020، لدى استضافته نهائي النسخة 48 من كأس الأمير لكرة القدم.

سيستضيف 7 من مباريات المونديال، وسيتمكن المشجعون من زيارته عبر مترو الدوحة.

وبعد انتهاء البطولة، سيصبح مقرّ نادي الريان، واستُخدم أكثر من 80% من مواد البناء من الملعب الأصلي الذي كان يشغل الموقع نفسه.

7- ستاد الثمامة

يقع في أحياء الدوحة الجنوبية، على بعد دقائق من مطار حمد الدولي، ويتسع لـ40 ألف متفرّج.

يشكل أيقونة معمارية عربية متميزة من إبداع المهندس القطري إبراهيم الجيدة، اختير التصميم باعتباره قاسماً ثقافياً مشتركاً بين العرب، استوحي من القحفية التقليدية أو الطاقية التي يلبسها الرجال والأطفال في الوطن العربي.

أُعلنت جاهزيته في أكتوبر/تشرين الأول 2021، لدى استضافته نهائي كأس الأمير لكرة القدم، وسيستضيف 8 من مباريات المونديال.

8- ستاد المدينة التعليمية

يقع وسط عدة جامعات ذات مستوى عالمي في مركز قطر العالمي للتميز المتمثل بالمدينة التعليمية، ويتسع لـ40 ألف متفرّج.

يتناغم تصميمه الحديث مع الهندسة المعمارية الإسلامية التقليدية، ويحاكي بهندسته شكل ماسةٍ تتلألأ حسب حركة الشمس.

سيستضيف 8 من مباريات المونديال، وسيتحول بعد ذلك إلى وجهة رياضية وترفيهية لمنتسبي المدينة التعليمية.