وقالت الوزارة، في بيان نشرته على صفحتها الرسمية عبر منصة فيسبوك، إنّها "تنفي بشكل قاطع التقارير الإعلامية الأخيرة التي تزعم أن حكومة جمهورية جنوب السودان تجري مناقشات مع دولة إسرائيل بشأن توطين فلسطينيين من غزة"، مضيفة أن "هذه المزاعم لا أساس لها من الصحة ولا تعكس الموقف الرسمي أو سياسة حكومة جنوب السودان".

وكانت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية قد ذكرت، الثلاثاء، أن إسرائيل تجري محادثات مع جنوب السودان حول إمكانية "نقل" فلسطينيي غزة إلى الدولة الواقعة في شرقي إفريقيا، ضمن مخطط تهجير قسري تحاول تنفيذه برعاية أمريكية، لكنه يواجه رفضاً عربياً وإسلامياً ودولياً واسعاً، باعتباره انتهاكاً للقانون الدولي والإنساني.

وتأتي هذه الأنباء بعد أيام من تصديق الحكومة الإسرائيلية، الجمعة، على خطة "تدريجية" لاحتلال كامل قطاع غزة، تبدأ بمدينة غزة التي يسكنها نحو مليون فلسطيني.

وأشارت الوكالة في وقت سابق إلى أن إسرائيل والولايات المتحدة سبق أن أجرتا محادثات مماثلة مع السودان والصومال، حيث نفى الأخير، في مارس/آذار الماضي، تلقي أي اقتراح من واشنطن أو تل أبيب لتهجير الفلسطينيين إليه، مؤكداً رفضه القاطع لأي خطوة من هذا النوع.