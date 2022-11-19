أعلنت دولة قطر السبت أن أمير البلاد تميم بن حمد آل ثاني سيفتتح الأحد بطولة كأس العالم "FIFA قطر 2022".
وذكرت وكالة الأنباء القطرية الرسمية أن الأمير "سيشمل برعايته الكريمة افتتاح بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 في استاد البيت مساء الأحد".
وفي وقت سابق السبت قال رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" جياني إنفانتينو خلال مؤتمر صحفي عقده بالعاصمة الدوحة إن "قطر ستنظم أفضل نسخة من المونديال في التاريخ".
وتستضيف قطر نهائيات كأس العالم لكرة القدم بين 20 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري و18 ديسمبر/كانون الأول المقبل.
وتنطلق البطولة بمباراة الافتتاح بين منتخبَي قطر والإكوادور على ملعب "البيت"، في أول مونديال يقام في الشرق الأوسط والعالم العربي.
وفيما يلي الجدول الكامل لمواعيد وأماكن إقامة مباريات نهائيات كأس العالم لعام 2022 بتوقيت مكة المكرمة.
المجموعة الأولى (قطر والإكوادور والسنغال وهولندا)
- 20 نوفمبر/تشرين الثاني: قطر × الإكوادور (ملعب البيت، 19:00).
- 21 نوفمبر/تشرين الثاني: السنغال × هولندا (ملعب الثمامة، 13:00).
- 25 نوفمبر/تشرين الثاني: قطر × السنغال (ملعب الثمامة، 16:00).
- 25 نوفمبر/تشرين الثاني: هولندا × الإكوادور (ملعب خليفة، 19:00).
- 29 نوفمبر/تشرين الثاني: هولندا × قطر (ملعب البيت، 18:00).
- 29 نوفمبر/تشرين الثاني: الإكوادور × السنغال (ملعب خليفة، 18:00).
المجموعة الثانية (إنجلترا وإيران وأمريكا وويلز)
- 21 نوفمبر/تشرين الثاني: إنجلترا × إيران (ملعب خليفة، 16:00).
- 21 نوفمبر/تشرين الثاني: أمريكا × ويلز (ملعب أحمد بن علي، 22:00).
- 25 نوفمبر/تشرين الثاني: إنجلترا × أمريكا (ملعب البيت، 22:00).
- 25 نوفمبر/تشرين الثاني: ويلز × إيران (ملعب أحمد بن علي، 13:00).
- 29 نوفمبر/تشرين الثاني: ويلز × إنجلترا (ملعب أحمد بن علي، 22:00).
- 29 نوفمبر/تشرين الثاني: إيران × أمريكا (ملعب الثمامة، 22:00).
المجموعة الثالثة (الأرجنتين والسعودية والمكسيك وبولندا)
- 22 نوفمبر/تشرين الثاني: الأرجنتين × السعودية (ملعب لوسيل، 13:00).
- 22 نوفمبر/تشرين الثاني: المكسيك × بولندا (ملعب 974، 19:00).
- 26 نوفمبر/تشرين الثاني: الأرجنتين × المكسيك (ملعب 974، 22:00).
- 26 نوفمبر/تشرين الثاني: بولندا × السعودية (ملعب المدينة التعليمية، 16:00).
- 30 نوفمبر/تشرين الثاني: بولندا × الأرجنتين (ملعب 947، 22:00).
- 30 نوفمبر/تشرين الثاني: السعودية × المكسيك (ملعب لوسيل، 22:00).
المجموعة الرابعة (فرنسا، أستراليا، الدنمارك، تونس)
- 22 نوفمبر/تشرين الثاني: فرنسا × أستراليا (ملعب الجنوب، 22:00).
- 22 نوفمبر/تشرين الثاني: الدنمارك × تونس (ملعب المدينة التعليمية، 16:00).
- 26 نوفمبر/تشرين الثاني: فرنسا × الدنمارك (ملعب 974، 19:00).
- 26 نوفمبر/تشرين الثاني: تونس × أستراليا (ملعب الجنوب، 13:00).
- 30 نوفمبر/تشرين الثاني: تونس × فرنسا (ملعب المدينة التعليمية، 18:00).
- 30 نوفمبر/تشرين الثاني: أستراليا × الدنمارك (ملعب الجنوب، 18:00).
المجموعة الخامسة (إسبانيا، كوستاريكا، ألمانيا، اليابان)
- 23 نوفمبر/تشرين الثاني: إسبانيا × كوستاريكا (ملعب الثمامة، 19:00).
- 23 نوفمبر/تشرين الثاني: ألمانيا × اليابان (ملعب خليفة، 16:00).
- 27 نوفمبر/تشرين الثاني: إسبانيا × ألمانيا (ملعب البيت، 22:00).
- 27 نوفمبر/تشرين الثاني: اليابان × كوستاريكا (ملعب أحمد بن علي، 13:00).
- الأول من ديسمبر/كانون الأول: اليابان × إسبانيا (ملعب خليفة، 22:00).
- الأول من ديسمبر/كانون الأول: كوستاريكا × ألمانيا (ملعب البيت، 22:00).
المجموعة السادسة (بلجيكا وكندا والمغرب وكرواتيا)
- 23 نوفمبر/تشرين الثاني: بلجيكا × كندا (ملعب أحمد بن علي، 22:00).
- 23 نوفمبر/تشرين الثاني: المغرب × كرواتيا (ملعب البيت، 13:00).
- 27 نوفمبر/تشرين الثاني: بلجيكا × المغرب (ملعب الثمامة، 16:00).
- 27 نوفمبر/تشرين الثاني: كرواتيا × كندا (ملعب خليفة، 19:00).
- الأول من ديسمبر/كانون الأول: كرواتيا × بلجيكا (ملعب أحمد بن علي، 18:00).
- الأول من ديسمبر/كانون الأول: كندا × المغرب (ملعب الثمامة، 18:00).
المجموعة السابعة (البرازيل وصربيا وسويسرا والكاميرون)
- 24 نوفمبر/تشرين الثاني: البرازيل × صربيا (ملعب لوسيل، 22:00).
- 24 نوفمبر/تشرين الثاني: سويسرا × الكاميرون (ملعب الجنوب، 13:00).
- 28 نوفمبر/تشرين الثاني: البرازيل × سويسرا (ملعب 974، 19:00).
- 28 نوفمبر/تشرين الثاني: الكاميرون × صربيا (ملعب الجنوب، 13:00).
- الثاني من ديسمبر/كانون الأول: الكاميرون × البرازيل (ملعب لوسيل، 22:00).
- الثاني من ديسمبر/كانون الأول: صربيا × سويسرا (ملعب 974، 22:00).
المجموعة الثامنة (البرتغال وغانا وأوروغواي وكوريا الجنوبية)
- 24 نوفمبر/تشرين الثاني: البرتغال × غانا (ملعب 974، 19:00).
- 24 نوفمبر/تشرين الثاني: أوروغواي × كوريا الجنوبية (ملعب المدينة التعليمية، 16:00).
- 28 نوفمبر/تشرين الثاني: البرتغال × أوروغواي (ملعب لوسيل، 22:00).
- 28 نوفمبر/تشرين الثاني: كوريا الجنوبية × غانا (ملعب المدينة التعليمية 16:00).
- الثاني من ديسمبر/كانون الأول: كوريا الجنوبية × البرتغال (ملعب المدينة التعليمية، 18:00).
- الثاني من ديسمبر/كانون الأول: غانا × أوروغواي (ملعب الجنوب، 18:00).
جدول مباريات ثمن نهائي كأس العالم 2022 (دور الـ16)
- الثالث من ديسمبر/كانون الأول: أول المجموعة الأولى × ثاني المجموعة الثانية (المباراة رقم 49) (ملعب خليفة، 18:00).
- الثالث من ديسمبر/كانون الأول: أول المجموعة الثالثة × ثاني المجموعة الرابعة (50) (ملعب أحمد بن علي، 22:00).
- الرابع من ديسمبر/كانون الأول: أول المجموعة الرابعة × ثاني المجموعة الثالثة (52) (ملعب الثمامة، 18:00).
- الرابع من ديسمبر/كانون الأول: أول المجموعة الثانية × ثاني المجموعة الأولى (51) (ملعب البيت، 22:00).
- الخامس من ديسمبر/كانون الأول: أول المجموعة الخامسة × ثاني المجموعة السادسة (53) (ملعب الجنوب، 18:00).
- الخامس من ديسمبر/كانون الأول: أول المجموعة السابعة × ثاني المجموعة الثامنة (54) (ملعب 974، 22:00).
- السادس من ديسمبر/كانون الأول: أول المجموعة السادسة × ثاني المجموعة الخامسة (55) (ملعب المدينة التعليمية، 18:00).
- السادس من ديسمبر/كانون الأول: أول المجموعة الثامنة × ثاني المجموعة السابعة (56) (ملعب لوسيل، 22:00).
جدول مباريات ربع نهائي كأس العالم 2022
- التاسع من ديسمبر/كانون الأول: الفائز في (53) × الفائز في (54). (المباراة رقم 58) (ملعب المدينة التعليمية، 18:00).
- التاسع من ديسمبر/كانون الأول: الفائز في (49) × الفائز في (50). (57) (ملعب لوسيل، 22:00).
- العاشر من ديسمبر/كانون الأول: الفائز في (55) × الفائز في (56). (60) (ملعب الثمامة، 18:00).
- العاشر من ديسمبر/كانون الأول: الفائز في (51) × الفائز في (52). (59) (ملعب البيت، 22:00).
جدول نصف نهائي كأس العالم 2022
- 13 ديسمبر/كانون الأول: الفائز في (57) × الفائز في (58). (المباراة رقم 61) (ملعب لوسيل، 22:00).
- 14 ديسمبر/كانون الأول: الفائز في (59) × الفائز في (60). (62) (ملعب البيت، 22:00).
مباراة تحديد المركز الثالث لكأس العالم 2022
- 17 ديسمبر/كانون الأول: الخاسر في (61) × الخاسر في (62). (المباراة رقم 63) (ملعب خليفة، 18:00).
المباراة النهائية لكأس العالم 2022
- 18 ديسمبر/كانون الأول: الفائز في (61) × الفائز في (62). (المباراة رقم 64) (ملعب لوسيل، 18:00).