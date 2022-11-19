أعلنت دولة قطر السبت أن أمير البلاد تميم بن حمد آل ثاني سيفتتح الأحد بطولة كأس العالم "FIFA قطر 2022".

وذكرت وكالة الأنباء القطرية الرسمية أن الأمير "سيشمل برعايته الكريمة افتتاح بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 في استاد البيت مساء الأحد".

وفي وقت سابق السبت قال رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" جياني إنفانتينو خلال مؤتمر صحفي عقده بالعاصمة الدوحة إن "قطر ستنظم أفضل نسخة من المونديال في التاريخ".

وتستضيف قطر نهائيات كأس العالم لكرة القدم بين 20 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري و18 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وتنطلق البطولة بمباراة الافتتاح بين منتخبَي قطر والإكوادور على ملعب "البيت"، في أول مونديال يقام في الشرق الأوسط والعالم العربي.

وفيما يلي الجدول الكامل لمواعيد وأماكن إقامة مباريات نهائيات كأس العالم لعام 2022 بتوقيت مكة المكرمة.

المجموعة الأولى (قطر والإكوادور والسنغال وهولندا)

المجموعة الثانية (إنجلترا وإيران وأمريكا وويلز)

- 29 نوفمبر/تشرين الثاني: ويلز × إنجلترا (ملعب أحمد بن علي، 22:00).

- 25 نوفمبر/تشرين الثاني: ويلز × إيران (ملعب أحمد بن علي، 13:00).

- 21 نوفمبر/تشرين الثاني: أمريكا × ويلز (ملعب أحمد بن علي، 22:00).

المجموعة الثالثة (الأرجنتين والسعودية والمكسيك وبولندا)

المجموعة الرابعة (فرنسا، أستراليا، الدنمارك، تونس)

المجموعة الخامسة (إسبانيا، كوستاريكا، ألمانيا، اليابان)

- الأول من ديسمبر/كانون الأول: كوستاريكا × ألمانيا (ملعب البيت، 22:00).

- الأول من ديسمبر/كانون الأول: اليابان × إسبانيا (ملعب خليفة، 22:00).

- 27 نوفمبر/تشرين الثاني: اليابان × كوستاريكا (ملعب أحمد بن علي، 13:00).

المجموعة السادسة (بلجيكا وكندا والمغرب وكرواتيا)

- الأول من ديسمبر/كانون الأول: كندا × المغرب (ملعب الثمامة، 18:00).

- الأول من ديسمبر/كانون الأول: كرواتيا × بلجيكا (ملعب أحمد بن علي، 18:00).

- 23 نوفمبر/تشرين الثاني: بلجيكا × كندا (ملعب أحمد بن علي، 22:00).

المجموعة السابعة (البرازيل وصربيا وسويسرا والكاميرون)

- الثاني من ديسمبر/كانون الأول: صربيا × سويسرا (ملعب 974، 22:00).

- الثاني من ديسمبر/كانون الأول: الكاميرون × البرازيل (ملعب لوسيل، 22:00).

المجموعة الثامنة (البرتغال وغانا وأوروغواي وكوريا الجنوبية)

- الثاني من ديسمبر/كانون الأول: غانا × أوروغواي (ملعب الجنوب، 18:00).

- الثاني من ديسمبر/كانون الأول: كوريا الجنوبية × البرتغال (ملعب المدينة التعليمية، 18:00).

جدول مباريات ثمن نهائي كأس العالم 2022 (دور الـ16)

- الثالث من ديسمبر/كانون الأول: أول المجموعة الأولى × ثاني المجموعة الثانية (المباراة رقم 49) (ملعب خليفة، 18:00).

- الثالث من ديسمبر/كانون الأول: أول المجموعة الثالثة × ثاني المجموعة الرابعة (50) (ملعب أحمد بن علي، 22:00).

- الرابع من ديسمبر/كانون الأول: أول المجموعة الرابعة × ثاني المجموعة الثالثة (52) (ملعب الثمامة، 18:00).

- الرابع من ديسمبر/كانون الأول: أول المجموعة الثانية × ثاني المجموعة الأولى (51) (ملعب البيت، 22:00).

- الخامس من ديسمبر/كانون الأول: أول المجموعة الخامسة × ثاني المجموعة السادسة (53) (ملعب الجنوب، 18:00).

- الخامس من ديسمبر/كانون الأول: أول المجموعة السابعة × ثاني المجموعة الثامنة (54) (ملعب 974، 22:00).

- السادس من ديسمبر/كانون الأول: أول المجموعة السادسة × ثاني المجموعة الخامسة (55) (ملعب المدينة التعليمية، 18:00).