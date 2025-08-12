وأوضح الرئيس أردوغان خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الجورجي ميخائيل كافيلاشفيلي، عقب لقائهما في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، أنّ مشروع سكة الحديد يشكل العمود الفقري للممر الأوسط”.

وأشار الرئيس التركي إلى أن أنقرة ستواصل العمل مع جورجيا جنباً إلى جنب من أجل التعاون والسلام والتنمية في المنطقة وخارجها.

و"الممر الأوسط" هو البديل للممر الشمالي الرابط بين الصين وأوروبا، ويعبر من تركيا إلى منطقة القوقاز، ومنها يعبر بحر قزوين إلى تركمانستان وكازاخستان وصولاً إلى الصين.

ويعتبر الممر الأوسط من بين 3 ممرات للتجارة العالمية انطلاقاً من الصين إلى أوروبا، أولها الممر الشمالي عبر روسيا، والجنوبي عبر إيران، بالإضافة إلى الممر البحري عبر قناة السويس.