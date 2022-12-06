سياسة
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الأكثر تسجيلاً للأهداف بكأس العالم.. المغرب أول بلد عربي يصل إلى دور الـ8
دخل المغرب التاريخ عبر بلوغه ربع نهائي كأس العالم لكرة القدم، كأول بلد عربي يحقق ذلك، رغم خوضه مباراة صعبة ضد إسبانيا.
الأكثر تسجيلاً للأهداف بكأس العالم.. المغرب أول بلد عربي يصل إلى دور الـ8
المغرب يدخل التاريخ عبر بلوغه ربع نهائي كأس العالم لكرة القدم، كأول بلد عربي يحقق ذلك، رغم مباراة صعبة ضد إسبانيا / صورة: AFP
6 ديسمبر 2022

دخل المغرب التاريخ عبر بلوغه ربع نهائي كأس العالم لكرة القدم، كأول بلد عربي يحقق ذلك، رغم خوضه مباراة صعبة ضد إسبانيا.

وخلّف منتخب "أسود الأطلس" في نهائيات كأس العالم "قطر 2022" صدى جيداً بعد أداء متميز وتصدره لمجموعته التي ضمت بلجيكا وكرواتيا وكندا.

وعبر رحلة طويلة من المشاركة في كأس العالم، استطاع المغرب تحقيق نجاحات كبيرة، بداية من حصوله على لقب أكثر المنتخبات العربية تسجيلاً للأهداف، ونهاية بتحقيقه حلم وصول منتخب عربي إلى ربع نهائي المونديال.

أرقام قياسية

تعد مشاركة المغرب في مونديال قطر السادسة في تاريخه، وحقق المرور إلى الدور الثاني، مكرراً تجربة عام 1986 في المكسيك بفريق يعد الجيل الذهبي للمنتخب المغربي.

وفي حصيلة 5 مشاركات عالمية بدأت منذ عام 1970، أصبح المغرب أكثر المنتخبات العربية تسجيلاً للأهداف في كأس العالم، حيث سجل 14 هدفاً، ومن المنتخبات الإفريقية الثلاثة الأكثر حضوراً في المونديال.

وأصبح المدرب وليد الركراكي أول مدرب عربي يقود فريقه لعبور دور المجموعات ضمن منافسات كأس العالم لكرة القدم.

واستطاع المغرب أن يكون أول منتخب عربي يتصدر مجموعته في كأس العالم مرتين، وحقق لأول مرة فوزين في دور المجموعات في كأس العالم، وأول بلد عربي يحصل على 7 نقاط في دور المجموعات.

وبخصوص اللاعبين، أصبح حكيم زياش، أول لاعب عربي يخوض 6 مباريات كاملة في كأس العالم، وصاحب أسرع هدف وأبعد هدف للمنتخبات العربية (3 دقائق و30 ثانية ومسافة 30.66 متر)، ليصبح ثالث الهدافين التاريخيين للمغرب.

كما يعتبر يوسف النصيري أول لاعب مغربي يسجل في نسختين من كأس العالم.

نجوم يحققون الحلم

وحقق لاعبو المنتخب المغربي حلمهم ببلوغ ربع النهائي لأول مرة في تاريخ البلاد.

ويضم المنتخب المغربي العديد من النجوم، بقيادة غانم رومان سايس (باشيكتاش التركي)، بالإضافة إلى أشر ف حكيمي (باريس سان جيرمان الفرنسي) ونصير مزراوي (بايرن ميونيخ الألماني).

كما يضم نايف أكرد (ويستهام يونايتد الإنجليزي) وسفيان أمرابط (فيورنتينا الإيطالي) ويوسف النصيري (إشبيلية الإسباني) وحكيم زياش (تشيلسي الإنجليزي).

مصدر:TRT عربي - وكالات
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