أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تفاصيل حفل ختام كأس العالم 2022 في قطر المقام اليوم الأحد قبيل بدء مباراة النهائي المرتقبة بين منتخب الديوك الفرنسية ونظيره راقصي التانغو الأرجنتيني على استاد لوسيل بحضور أكثر من 80 ألف متفرج.

وبدعوة من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني يشارك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في حفل ختام بطولة كأس العالم "قطر 2022".

وذكرت دائرة الاتصال في الرئاسة التركية في بيانٍ السبت أن الرئيس أردوغان يتوجه غداً الأحد إلى العاصمة القطرية الدوحة لحضور المباراة النهائية وحفل الختام.

وأوضح الفيفا في بيان منشور السبت إن حفل الختام "يمتد لمدة 15 دقيقة ويُبرز اجتماع العالم بأسره على مدى 29 يوماً من المنافسات، في فاعلية تحتفي بالشِّعر والموسيقى".

وأضاف بيان الفيفا أن الختام "سيكون أمسية من العمر تُقدم فيها توليفة موسيقية من الأغاني الرسمية للبطولة، والتي تقدمها مباشرة أمام الجماهير في الملعب كوكبة من المغنين، إذ سيؤدي دافيدو وعائشة أغنية "هيا هيا"، بينما يقدّم الفنانان أوزونا وجيمس أغنية "ارحبو"، بالإضافة إلى الفريق النسائي الكامل لأغنية "لايت ذا سكاي" (Light the Sky) المكوّن من نورة فتحي وبلقيس ورحيمة رياض ومنال".

وأشار البيان إلى فتح أبواب معلب لوسيل الساعة الثانية ظهراً، ودعت الفيفا لوجود الجمهور في مقاعدهم عند الساعة الرابعة والنصف.

وافتتح مونديال قطر 2022 في 20 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي وسط أجواء حماسية ومهرجانية، وقدم الحفل النجم العالمي مورغن فريمن والبطل القطري غانم المفتاح.

وبدأ الحفل بتلاوة من القرآن الكريم، وشمل عدداً من العروض الثقافية والتراثية.

وكان الرئيس التركي شارك في حفل افتتاح بطولة كأس العالم 2022 برفقة عقيلته السيدة أمينة ووزراء الخارجية والدفاع والرياضة ومسؤولين آخرين.