سياسة
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وفاة الأب الروحي للصهيونية الدينية في إسرائيل
أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية الأحد وفاة الحاخام حاييم دروكمان الأب الروحي لحركة الصهيونية الدينية في إسرائيل والمرشد السياسي والروحي لوزير المالية اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، عن عمر ناهز 90 عاماً بعد إصابته بفيروس كورونا.
وفاة الأب الروحي للصهيونية الدينية في إسرائيل
وفاة الحاخام حاييم دروكمان الزعيم الروحي للحركة الصهيونية (المصدر: منصات التواصل) / Others
26 ديسمبر 2022

توفي الأحد الحاخام حاييم دروكمان الزعيم الروحي للحركة الصهيونية الدينية في إسرائيل عن عمر ناهز 90 عاماً إثر إصابته بفيروس كورونا، وفق ما أفاد مستشفى في القدس.

ويُعدّ دروكمان من أبرز شخصيات الحركة الصهيونية الدينية التي تمثل نحو 12% تقريباً من اليهود في إسرائيل.

وأعلن مستشفى هداسا في بيان "وفاة الحاخام حاييم دروكمان"، مشيراً إلى أنه كان يخضع للعلاج منذ 10 أيام. وكان المستشفى قد أعلن في بيان سابق إصابة دروكمان بفيروس كورونا.

ودروكمان هو المرشد السياسي والروحي لبتسلئيل سموتريتش اليميني المتطرف الذي من المقرر أن يتولى وزارة المالية في حكومة بنيامين نتانياهو.

ولد دروكمان في بولندا عام 1932 ونجا من الترحيل خلال الحرب العالمية الثانية، قبل أن يهاجر عام 1944 إلى فلسطين.

وتتلمذ دروكمان على يد الحاخام تسفي يهودا كوك الذي أسست حركته "غوش إيمونيم" المستوطنات بعد احتلال إسرائيل للضفة الغربية في حرب عام 1967. واعتُبر دروكمان خليفة لكوك منذ التسعينات.

دخل الحاخام دروكمان معترك الحياة السياسية عام 1977 كجزء من "الحزب الوطني الديني" (المفدال) المتحالف مع حزب الليكود بزعامة مناحيم بيغن، وشغل مقعداً في الكنيست الإسرائيلي لمدة 14 عاماً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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