سياسة
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تعرف أكثر أسماء المواليد المفضلة لدى الأتراك لعام 2022
أعلنت المديرية العامة لشؤون السكان والجنسية، التابعة لوزارة الداخلية التركية، أن البلاد شهدت ولادة أكثر من مليون و22 ألفاً و737 طفلاً خلال العام الماضي فقط، فيما كانت الأسماء الأكثر تفضيلًا هي ألب أرسلان للأولاد وزينب للبنات.
تعرف أكثر أسماء المواليد المفضلة لدى الأتراك لعام 2022
كشفت إحصائيات جديدة أن الأسماء الأكثر تفضيلًا في تركيا هي ألب أرسلان للأولاد وزينب للبنات. / صورة: AA
1 يناير 2023

أعلنت المديرية العامة لشؤون السكان والجنسية، التابعة لوزارة الداخلية التركية، أن البلاد شهدت ولادة أكثر من مليون و22 ألفاً و737 طفلاً خلال العام الماضي فقط.

وبحسب البيانات التي أصدرتها المديرية، فقد تصدر اسم "ألب أرسلان" الأسماء المفضلة لدى المواليد الذكور عند الأتراك، حيث سُمي 8 آلاف و366 مولوداً بهذا الاسم، يليه "يوسف" بـ 6 آلاف و303، فيما حمل اسم "معراج" 5 آلاف و72 مولوداً.

ثم تأتي أسماء "غوكتوغ، عمر أصاف، أيمن، أراس، عمر، مصطفى، علي أصاف" على التوالي بقائمة أسماء المواليد الذكور الأكثر تفضيلاً.

وفي قائمة أسماء الإناث، احتل اسم "زينب" المركز الأول من أكثر الأسماء التي سُميت بها المولودات.

وخلال العام الماضي، سُميت 8 آلاف و870 مولودة باسم "زينب"، كما سُميت 6 آلاف و854 مولودة باسم "دفنه"، و6 آلاف و833 مولودة باسم "أسيل".

تأتي بعد ذلك أسماء زمرة وأليف وآسيا وعزرا ونهير وإيلول وإجرين على التوالي.

ووفقًا لبيانات المديرية فقد ولد 15836 توأما ثنائياً و373 توأماً ثلاثياً و7 توائم رباعية و1 توأم خماسي في عام 2022.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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