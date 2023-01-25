بعد نيل موافقة مبدئية من برلين وواشنطن، تستعد أوكرانيا لاستلام أسلحة ميدانية ثقيلة تتمثل بدبابات "ليوبارد 2″ (2 Leopard) الألمانية و"إم1 أبرامز" (M1 Abrams) الأمريكية، والتي سعت منذ فترة طويلة إلى الحصول عليها من أجل الدخول بهذين النوعين إلى ساحة المعارك البرية ضد القوات الروسية، التي عادت للتقدم على المحور الشرقي في الآونة الأخيرة.

وعلى الرغم من أن الطرازين يمتلكان العديد من الخصائص المتشابهة من حيث الدروع المتطورة وقوة النيران القوية والمحرك القوي، إلا أن التطورات الأخيرة التي حظي بها هيكل "إم1 أبرامز" بعد تصفيحها باليورانيوم المنضب جعلها أثقل وزناً وأكثر تحصيناً من "ليوبارد 2″. بالمقابل، لا يزال التصميم الألماني يحظى بمدى أكبر قبل إعادة التزود بالوقود بفضل استخدام محرك الديزل.

وحسب تقرير نشرته مجلة فوربس قبل عامين، يوجد حول العالم نحو 73000 دبابة في المجموع. تمتلك روسيا أكبر مخزون من الدروع بدباباتها البالغ عددها 12950 دبابة، تليها الولايات المتحدة في المرتبة الثانية مع 6333 مركبة، والصين ثالثاً بواقع 5800 دبابة.

لكن في ترتيب القوة، فالأرقام ليست مقياساً نهائياً للقوة القتالية البرية، خصوصاً في ظل ظهور طرازات جديدة ومتطورة من الدبابات التي عكفت على إنتاجها العديد من الدول في السنوات الأخيرة، فضلاً عن الطرازات القديمة التي جرى تحديثها وتطويرها، مُحوّلةً إياها إلى نسخ شديدة التطور. إليكم في هذا التقرير أقوى 5 دبابات حول العالم، وفقاً لموقع Army Technology:

1- "أبرامز" (Abrams) - أمريكا

"إم1 إية2 أبرامز" (M1A2 Abrams) هي عبارة عن دبابة قتال رئيسية أثبتت جدواها في المعركة البرية، طورتها شركة جنرال دايناميكس لاند سيستمز لصالح الجيش الأمريكي. جرى تطوير الدبابة بناءً على أداء M1A1 وتتضمن تقنية حديثة لتوفير قوة نيران محسنة وقدرة على الحركة، مما يجعلها واحدة من أعظم الدبابات القتالية في العالم.

المدفع الرئيسي للدبابة هو مدفع أملس عيار 120 ملم يُلقم يدوياً، ويمكنه إطلاق ذخيرة الناتو المختلفة على المركبات المدرعة والمشاة والطائرات التي تحلق على ارتفاع منخفض. الدبابة مزودة بمدفعين رشاشين عيار 7.62 ملم ومدفع رشاش عيار 0.50 ملم.

ولتوفير مستوى عالٍ من الحماية لطاقمها، تمتلك "إم1 إية2 أبرامز" درعاً خارجياً مركباً وسميكاً ودرعاً من اليورانيوم المنضب مغلفاً بالفولاذ في الهيكل الأمامي والبرج. يبلغ مدى الدبابة 426 كيلومتراً وسرعة قصوى تبلغ 67.5 كيلومتر في الساعة.

وحسب مجلة "بيزنس إنسايدر"، فإنه يجري حالياً العمل على تطوير نسخة جديدة تحت مسمى "أبرامز إكس" (Abrams X)، بطاقم أقل ومجهزة بتقنية الذكاء الصناعي.

2- "ليوبارد 2″ (2 Leopard) - ألمانيا

تعتبر الدبابة الألمانية "ليوبارد 2" (Leopard 2) واحدة من أشهر وأنجح الدبابات في العالم، وبالأخص في أوروبا. فيما تصفها الشركة المصنعة "كراوس مافي" بأنها "المزيج المثالي من الحماية والتنقل والقدرة على المناورة والقوة النارية".

في عام 2010، كُشف عن الطراز الأحدث في المجموعة " ليوبارد 2 إيه 7+" (+Leopard 2A7). ومن المرجح أن تحصل أوكرانيا على الطراز الأكثر تصنيعاً من هذه الدبابة، "ليوبارد 2 إيه4" (Leopard 2A4).

وكمنافستها الأمريكية "أبرامز"، زُودت " ليوبارد 2 إيه 7+" بمدفع أملس 120 ملم L55 قادر على إطلاق ذخيرة الناتو القياسية وقذائف HE الجديدة القابلة للبرمجة 120 ملم. يدمج الخزان محطة سلاح خفيف يجري التحكم فيها عن بُعد مثبتة على مدفع رشاش 7.62 ملم / 12.7 ملم أو قاذفة قنابل 40 ملم.

توفر وحدات الدروع السلبية المرفقة حماية شاملة من الصواريخ المضادة للدبابات والألغام والأجهزة المتفجرة المرتجلة ونيران آر بي جي. قاذفات القنابل الدخانية على جانبي البرج تخفي الدبابة عن مراقبة العدو. فيما تبلغ سرعتها القصوى 72 كم/ساعة ومداها يبلغ 450 كيلومتراً.

3- "تي 14 أرماتا" (T-14 Armata) - روسيا

تعتبر "تي 14 أرماتا" بمثابة الجيل الجديد من الدبابات الرئيسية الروسية، والتي دخلت الخدمة بشكل محدود قبل أقل من عامين.

المدفع الرئيسي المثبت على الخزان هو مدفع أملس من عيار 125 مم تجري تغذيته بواسطة محمل أوتوماتيكي. يشمل التسلح الثانوي مدفعاً رشاشاً 12.7 ملم ومدفعاً رشاشاً 7.62 ملم. يمكن للدبابة حمل 45 طلقة من الذخيرة وإطلاق الصواريخ الموجهة بالليزر.

ومن المتوقع أن توفر "تي 14 أرماتا" لطاقمها ما يصل إلى مستوى 5 من الحماية. كما يمكن لنظام الحماية النشط الموجود على متن الدبابة اكتشاف وتعقب وضرب الذخائر المضادة للدبابات. والدبابة مدعومة بمحرك ديزل بشاحن توربيني يوفر سرعة قصوى تبلغ 90 كم/ساعة ومدى يصل إلى 500 كيلومتر.

4- "بلاك بانثر" (Black Panther) - كوريا الجنوبية

تعتبر "بلاك بانثر كي 2" بمثابة دبابة القتال الرئيسية لجيش كوريا الجنوبية، وهي من تطوير شركة Hyundai Rotem. وقد دخلت الخدمة في عام 2014، ولديها إمكانية تنقل عالية وقوة نيران وحماية ذاتية.

سلاح "بلاك بانثر كي 2" الأساسي هو مدفع أملس عيار 120 ملم، يمكنه إطلاق ذخيرة طاقة حركية متقدمة ومجهز بمحمل آلي لتحميل الذخيرة أثناء التنقل، حتى في الأراضي الوعرة. يشمل التسلح الثانوي رشاشات عيار 7.62 ملم و12.7 ملم.

ولديها درع مركبة ودرع تفاعلية (ERA)، للحماية الشاملة ضد النيران المباشرة. يستخدم رف الذخيرة أيضاً ألواح تفجير للحماية من الانفجارات. فيما تصل السرعة القصوى للدبابة 70 كم/ساعة ويبلغ مداها 450 كيلومتراً.

5- "تشالنجر 2" (Challenger 2) - المملكة المتحدة

تعد "تشالنجر 2" دبابة القتال الرئيسية للجيش البريطاني والجيش الملكي العماني. جرى تصميمها وتصنيعها بناءً على دبابة "تشالنجر 1". كما وروج لها باعتبارها الدبابة القتالية الرئيسية الأكثر موثوقية في العالم من قبل منتجيها، وقد جرى إثبات قدرات "تشالنجر 2" خلال المهام القتالية في البوسنة وكوسوفو والعراق.

وإلى جانب امتلاكها درعاً حديثاً، معروفاً باسم "تشوبهام"، حيث تعتبر واحدة من أكثر دبابات المعركة الرئيسية تمتعاً بالحماية على مستوى العالم ضد الأسلحة النارية المباشرة، يوفر مدفع من عيار 120 ملم قوة نيران أساسية، بينما يعمل كل من مدفع سلسلة من عيار ملم 7.62 ومدفع رشاش عيار 7.62 ملم مثبت على برج كأسلحة ثانوية.

وعلى عكس الدبابات التي استعرضناها سابقاً، فإن "تشالنجر 2" تمتلك محركاً أقل قوة من منافسيه. كما أنها ليست بأسرع من دبابات ميدان القتال الأخرى، حيث تبلغ سرعتها القصوى على الطريق 59 كم/ساعة وحوالي 40 كم/ساعة على الطرق الوعرة.