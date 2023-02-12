أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف السبت أن شخصاً باكستانياً يعيش في الولايات المتحدة تبرع بمبلغ 30 مليون دولار لإغاثة المتضررين من الزلازل المدمرة التي ضربت جنوبي تركيا وسوريا.

وقال شريف على تويتر: "تأثرت بشدة بمثال رجل باكستاني مجهول دخل إلى السفارة التركية في الولايات المتحدة وتبرع بمبلغ 30 مليون دولار لضحايا الزلزال في تركيا وسوريا".

وأضاف: "هذه الأعمال الخيرية تمكن البشرية من الانتصار على الصعاب التي يبدو حلها مستعصياً".

والخميس شكّل شريف لجنة وزارية خاصة للإشراف على جمع الأموال ومواد الإغاثة لضحايا الزلازل التي ضربت تركيا وسوريا.

وتجتمع اللجنة على أساس يومي لضمان تسليم الأموال ومواد الإغاثة في الوقت المناسب للمناطق التي دمرها الزلزال.

وفي السياق وجّهت المبعوثة السابقة لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الممثلة الأمريكية أنجلينا جولي مناشدة لتقديم مساعدة لضحايا الزلازل.

ونشرت جولي عبر حسابها على تطبيق إنستغرام السبت مقطع فيديو لأحد عمال البحث والإنقاذ في سوريا يقول: "نحتاج إلى مساعدتك".

كما نشرت صورة لرجل تركي يمسك بيد ابنته التي توفيت تحت الأنقاض بولاية قهرمان مرعش، ومقطع فيديو لتصوير جوي لولاية هاطاي التركية، وصورة من جهود البحث والإنقاذ في سوريا.

كما نشرت رابط عن حملة مساعدة أرفقتها بعبارات التضامن مع شعبي تركيا وسوريا.

وفجر الاثنين ضرب زلزال جنوبي تركيا وشمالي سوريا بلغت قوته 7.7 درجة، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجة ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.