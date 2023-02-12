سياسة
2 دقيقة قراءة
باكستاني يتبرع بـ30 مليون دولار لضحايا الزلازل وأنجلينا جولي تناشد المساعدة
وجّهت الممثلة الأمريكية أنجلينا جولي مناشدة لتقديم مساعدة لضحايا الزلازل المدمرة التي ضربت جنوبي تركيا وسوريا. كما أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف أن مواطناً يعيش في الولايات المتحدة تبرع بمبلغ 30 مليون دولار لإغاثة المتضررين.
باكستاني يتبرع بـ30 مليون دولار لضحايا الزلازل وأنجلينا جولي تناشد المساعدة
باكستاني يعيش في الولايات المتحدة يتبرع بـ30 مليون دولار لإغاثة المتضررين من الزلازل في تركيا وسوريا / صورة: AP
12 فبراير 2023

أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف السبت أن شخصاً باكستانياً يعيش في الولايات المتحدة تبرع بمبلغ 30 مليون دولار لإغاثة المتضررين من الزلازل المدمرة التي ضربت جنوبي تركيا وسوريا.

وقال شريف على تويتر: "تأثرت بشدة بمثال رجل باكستاني مجهول دخل إلى السفارة التركية في الولايات المتحدة وتبرع بمبلغ 30 مليون دولار لضحايا الزلزال في تركيا وسوريا".

وأضاف: "هذه الأعمال الخيرية تمكن البشرية من الانتصار على الصعاب التي يبدو حلها مستعصياً".

والخميس شكّل شريف لجنة وزارية خاصة للإشراف على جمع الأموال ومواد الإغاثة لضحايا الزلازل التي ضربت تركيا وسوريا.

وتجتمع اللجنة على أساس يومي لضمان تسليم الأموال ومواد الإغاثة في الوقت المناسب للمناطق التي دمرها الزلزال.

وفي السياق وجّهت المبعوثة السابقة لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الممثلة الأمريكية أنجلينا جولي مناشدة لتقديم مساعدة لضحايا الزلازل.

ونشرت جولي عبر حسابها على تطبيق إنستغرام السبت مقطع فيديو لأحد عمال البحث والإنقاذ في سوريا يقول: "نحتاج إلى مساعدتك".

كما نشرت صورة لرجل تركي يمسك بيد ابنته التي توفيت تحت الأنقاض بولاية قهرمان مرعش، ومقطع فيديو لتصوير جوي لولاية هاطاي التركية، وصورة من جهود البحث والإنقاذ في سوريا.

كما نشرت رابط عن حملة مساعدة أرفقتها بعبارات التضامن مع شعبي تركيا وسوريا.

وفجر الاثنين ضرب زلزال جنوبي تركيا وشمالي سوريا بلغت قوته 7.7 درجة، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجة ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us