وأضاف مدفيديف في بيان على حسابه بمنصة "تليغرام"، السبت، أن بوتين عرض بالتفصيل على ترمب شروط موسكو لإنهاء القتال، مشيراً إلى أن اللقاء الذي استمر نحو ثلاث ساعات أظهر أن ترمب رفض "على الأقل في الوقت الراهن" زيادة الضغوط على روسيا.

وشدد على أن استئناف آلية الحوار بين موسكو وواشنطن جرى "بهدوء ودون إنذارات أو تهديدات"، مؤكداً إمكانية إجراء مفاوضات غير مشروطة، حتى مع استمرار ما تسميه موسكو "العملية العسكرية الخاصة".

وختم مدفيديف بالقول: "الأهم أن الطرفين اتفقا على أن المسؤولية عن الوصول إلى نتائج مستقبلية في المفاوضات لوقف العمليات العسكرية تقع مباشرة على عاتق كييف وأوروبا".