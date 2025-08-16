16 أغسطس 2025
وأضاف مدفيديف في بيان على حسابه بمنصة "تليغرام"، السبت، أن بوتين عرض بالتفصيل على ترمب شروط موسكو لإنهاء القتال، مشيراً إلى أن اللقاء الذي استمر نحو ثلاث ساعات أظهر أن ترمب رفض "على الأقل في الوقت الراهن" زيادة الضغوط على روسيا.
وشدد على أن استئناف آلية الحوار بين موسكو وواشنطن جرى "بهدوء ودون إنذارات أو تهديدات"، مؤكداً إمكانية إجراء مفاوضات غير مشروطة، حتى مع استمرار ما تسميه موسكو "العملية العسكرية الخاصة".
وختم مدفيديف بالقول: "الأهم أن الطرفين اتفقا على أن المسؤولية عن الوصول إلى نتائج مستقبلية في المفاوضات لوقف العمليات العسكرية تقع مباشرة على عاتق كييف وأوروبا".
اختيارات المحرر
واشنطن لن تنشر قوات في أوكرانيا كجزء من الضمانات الأمنية.. وترمب: بوتين وزيلينسكي يرتبان لعقد اجتماع
وكانت القمة، التي عُقدت الجمعة تحت شعار "السعي لتحقيق السلام"، تناولت وقف إطلاق النار المحتمل بين روسيا وأوكرانيا والعلاقات الثنائية بين البلدين.
مصدر:TRT Arabi