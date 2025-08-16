سياسة
مسؤول روسي: قمة ألاسكا حمّلت كييف وأوروبا مسؤولية نتائج مفاوضات وقف الحرب في أوكرانيا
قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، السبت، إن القمة التي جمعت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بنظيره الأمريكي دونالد ترمب في ألاسكا، حمّلت كييف والدول الأوروبية مسؤولية التوصل إلى نتائج في المفاوضات لإنهاء الصراع في أوكرانيا.
الرئيس الأمريكي دونالد ترمب خلال استقبال نظيره الروسي فلاديمير بوتين في قاعدة إلمندورف-ريتشاردسون المشتركة، ألاسكا / AP
16 أغسطس 2025

وأضاف مدفيديف في بيان على حسابه بمنصة "تليغرام"، السبت، أن بوتين عرض بالتفصيل على ترمب شروط موسكو لإنهاء القتال، مشيراً إلى أن اللقاء الذي استمر نحو ثلاث ساعات أظهر أن ترمب رفض "على الأقل في الوقت الراهن" زيادة الضغوط على روسيا.

وشدد على أن استئناف آلية الحوار بين موسكو وواشنطن جرى "بهدوء ودون إنذارات أو تهديدات"، مؤكداً إمكانية إجراء مفاوضات غير مشروطة، حتى مع استمرار ما تسميه موسكو "العملية العسكرية الخاصة".

وختم مدفيديف بالقول: "الأهم أن الطرفين اتفقا على أن المسؤولية عن الوصول إلى نتائج مستقبلية في المفاوضات لوقف العمليات العسكرية تقع مباشرة على عاتق كييف وأوروبا".

وكانت القمة، التي عُقدت الجمعة تحت شعار "السعي لتحقيق السلام"، تناولت وقف إطلاق النار المحتمل بين روسيا وأوكرانيا والعلاقات الثنائية بين البلدين.


مصدر:TRT Arabi
