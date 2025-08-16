وفي حديثه مع مسؤولين كبار في موسكو غداة اللقاء في ولاية ألاسكا، أكد بوتين أن القمة مع ترمب جاءت "في الوقت المناسب" وكانت "مفيدة للغاية"، وفق تصريحات نشرها الكرملين.

وتابع: "لم نُجرِ مفاوضات مباشرة من هذا النوع على هذا المستوى منذ فترة طويلة"، مضيفاً: "لقد أتيحت لنا الفرصة لتأكيد موقفنا بهدوء وتفصيل".

وشدد الرئيس الروسي على أن "المحادثات كانت صريحة وجوهرية للغاية، وهي في رأيي تقرّبنا من القرارات اللازمة".