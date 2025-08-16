سياسة
بوتين: ناقشت مع ترمب إنهاء النزاع في أوكرانيا على أساس عادل
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، إنه ناقش مع نظيره الأمريكي دونالد ترمب خلال قمتهما، سبل إنهاء النزاع في أوكرانيا "على أساس عادل".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
16 أغسطس 2025

وفي حديثه مع مسؤولين كبار في موسكو غداة اللقاء في ولاية ألاسكا، أكد بوتين أن القمة مع ترمب جاءت "في الوقت المناسب" وكانت "مفيدة للغاية"، وفق تصريحات نشرها الكرملين.

وتابع: "لم نُجرِ مفاوضات مباشرة من هذا النوع على هذا المستوى منذ فترة طويلة"، مضيفاً: "لقد أتيحت لنا الفرصة لتأكيد موقفنا بهدوء وتفصيل".

وشدد الرئيس الروسي على أن "المحادثات كانت صريحة وجوهرية للغاية، وهي في رأيي تقرّبنا من القرارات اللازمة".

والجمعة، عُقدت قمة بين ترمب وبوتين في ألاسكا، تحت عنوان "السعي لتحقيق السلام" واستمرت نحو 3 ساعات.

وبحث الزعيمان وقف إطلاق النار المحتمل بين روسيا وأوكرانيا، والعلاقات الثنائية.

مصدر:TRT ARABI
