وأضافت الشبكة أنه جرى إسعاف المصابين لتلقّي العلاج وسط ظروف إنسانية وصحية بالغة السوء"، وأدانت بأشد العبارات “الجريمة البشعة التي ارتكبتها قوات الدعم السريع من خلال استهدافها بالقصف المدفعي المتعمد لمخيم أبو شوك للنازحين".

وأشارت إلى أن الهجوم "يأتي في وقت يعاني فيه المخيم من نقص حاد في الدواء والكادر الطبي والغذاء جراء الحصار المطبق من قبل الدعم السريع على مدينة الفاشر، ما يضاعف من حجم الكارثة الإنسانية ويعرض حياة آلاف النازحين، من النساء والأطفال للقتل البطيء".

كما أدانت الشبكة استمرار هذه الجرائم التي "ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وفق القانون الدولي الإنساني وتعتبر استهداف المدنيين في أماكن نزوحهم المحمية دولياً يعد انتهاكاً صارخاً لكل المواثيق الدولية والأعراف الإنسانية".

وطالبت أطباء السودان، المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن باتخاذ إجراءات عاجلة من خلال الضغط على قيادات الدعم السريع والتحرك الفوري لإغاثة الضحايا وتوفير المستلزمات الطبية والغذائية بشكل عاجل.

ولم يصدر تعقيب فوري من "قوات الدعم السريع" حول ما جاء في بيان "شبكة أطباء السودان"، حتى ساعة إعداد الخبر.

وفي وقت سابق السبت، أفادت غرفة طوارئ مخيم أبوشوك في بيان، أن الناحية الشمالية من المخيم تعرضت اليوم السبت لقصف مدفعي عنيف تسبب في مقتل عدد من النازحين بالمخيم، وجرح ما لا يقل عن 20 شخصاً.

وحمّلت اللجان الشعبية والسلطات المحلية في الفاشر قوات "الدعم السريع" مسؤولية القصف المدفعي والهجمات المتكررة على المدينة، التي تفرض عليها حصاراً منذ 10 مايو/أيار 2024، رغم التحذيرات الدولية من خطورة المعارك في الفاشر باعتبارها مركز العمليات الإنسانية لولايات دارفور الخمس.