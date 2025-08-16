جاء ذلك في منشور، السبت، عبر حسابه بمنصات التواصل الاجتماعي، تعليقاً على قمة ألاسكا التي جمعت أمس الجمعة، بين ترمب وبوتين.

وقال أردوغان إن القمة أعطت "زخماً جديداً" لجهود وقف الحرب الروسية-الأوكرانية، معرباً عن أمله في أن "تؤسس المرحلة الجديدة لسلام دائم" بمشاركة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وأكد الرئيس التركي استعداد تركيا لتقديم كل أشكال الدعم من أجل تحقيق السلام بين روسيا وأوكرانيا.