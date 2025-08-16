تركيا
1 دقيقة قراءة
الرئيس أردوغان يرحب بقمة ترمب وبوتين في ألاسكا ويؤكد دعم تركيا لتحقيق السلام بين روسيا وأوكرانيا
رحّب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالقمة التي جمعت الرئيسين الأمريكي دونالد ترمب والروسي فلاديمير بوتين في ألاسكا، مؤكداً استعداد بلاده لتقديم كل أشكال الدعم لتحقيق السلام بين موسكو وكييف.
الرئيس أردوغان يرحب بقمة ترمب وبوتين في ألاسكا ويؤكد دعم تركيا لتحقيق السلام بين روسيا وأوكرانيا
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان / AA
16 أغسطس 2025

جاء ذلك في منشور، السبت، عبر حسابه بمنصات التواصل الاجتماعي، تعليقاً على قمة ألاسكا التي جمعت أمس الجمعة، بين ترمب وبوتين.

وقال أردوغان إن القمة أعطت "زخماً جديداً" لجهود وقف الحرب الروسية-الأوكرانية، معرباً عن أمله في أن "تؤسس المرحلة الجديدة لسلام دائم" بمشاركة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وأكد الرئيس التركي استعداد تركيا لتقديم كل أشكال الدعم من أجل تحقيق السلام بين روسيا وأوكرانيا.

اختيارات المحرر

والجمعة، عُقدت قمة بين ترمب وبوتين في ألاسكا، تحت عنوان "السعي لتحقيق السلام"، استمرت نحو 3 ساعات، إذ بحث الزعيمان وقف إطلاق النار المحتمل بين روسيا وأوكرانيا، والعلاقات الثنائية.

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022، تشن روسيا هجوماً عسكرياً على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعده كييف "تدخلاً" في شؤونها.

مصدر:TRT Arabi
اكتشف
رئيس الاستخبارات السابق في تسجيلات مسرّبة.. ماذا قال عن 7 أكتوبر وقيادة الجيش؟
توماس باراك: لبنان اتخذ الخطوة الأولى بقرار حصر السلاح بيد الدولة وعلى إسرائيل اتخاذ خطوة في المقابل
شهداء وجرحى في مجازر جديدة للاحتلال بقطاع غزة.. والعفو الدولية: إسرائيل تطبق سياسة تجويع متعمدة
لسد نقص الجنود.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يخطط لاستقدام مُجندين من اليهود في الخارج
أكثر من مليون إسرائيلي يشاركون في إضراب عامّ ومظاهرات ضد نتنياهو
أكثر من 40 مفقوداً بعد غرق قارب في ولاية سوكوتو بنيجيريا
رئيس الأركان الإسرائيلي يصدّق على خطة احتلال غزة و"الكابينت" يعقد اجتماعاً نهاية الأسبوع لإقرارها
رئيس الوزراء الفلسطيني يبحث في مصر حرب غزة قبيل توجهه لزيارة معبر رفح
إضراب عام واحتجاجات حاشدة في تل أبيب بمشاركة غالانت واعتقال عشرات المتظاهرين
"لمخالفتها القوانين".. الحكومة الليبية تقرر منع أنشطة شركة "هواوي" داخل البلاد
قادة أوروبا يجتمعون من أجل أوكرانيا.. وزيلينسكي يستعد للقاء ترمب
"لإصابته بالجرب".. تدهور صحة معتقل فلسطيني داخل سجن النقب الإسرائيلي
258 شهيداً بسبب التجويع في غزة وممرضة أمريكية: سوء التغذية يضرب الطواقم الطبية
ثلاثة قتلى و8 مصابين في عملية إطلاق نار بمدينة نيويورك الأمريكية
قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعة ومستوطنون يقتحمون الأقصى ويعتدون على فلسطينيين بالضفة
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us