16 أغسطس 2025
جاء ذلك في منشور، السبت، عبر حسابه بمنصات التواصل الاجتماعي، تعليقاً على قمة ألاسكا التي جمعت أمس الجمعة، بين ترمب وبوتين.
وقال أردوغان إن القمة أعطت "زخماً جديداً" لجهود وقف الحرب الروسية-الأوكرانية، معرباً عن أمله في أن "تؤسس المرحلة الجديدة لسلام دائم" بمشاركة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.
وأكد الرئيس التركي استعداد تركيا لتقديم كل أشكال الدعم من أجل تحقيق السلام بين روسيا وأوكرانيا.
والجمعة، عُقدت قمة بين ترمب وبوتين في ألاسكا، تحت عنوان "السعي لتحقيق السلام"، استمرت نحو 3 ساعات، إذ بحث الزعيمان وقف إطلاق النار المحتمل بين روسيا وأوكرانيا، والعلاقات الثنائية.
ومنذ 24 فبراير/شباط 2022، تشن روسيا هجوماً عسكرياً على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعده كييف "تدخلاً" في شؤونها.
مصدر:TRT Arabi