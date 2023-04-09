9 أبريل 2023
حذرت السلطات الألمانية الأحد من احتمال وجود مواد سامة في الهواء إثر اندلاع حريق كبير في متجر شاحنات في مدينة هامبورغ.
وذكرت شبكة يورو نيوز الأوروبية أن حريقاً كبيراً اندلع في متجر شاحنات في مدينة هامبورغ، مما دفع خدمات الطوارئ إلى إصدار تحذير صحي للسكان في المنطقة المجاورة.
وأوضحت أن الحريق بدأ فجر الأحد إذ سُمعت أصوات انفجارات، تزامناً مع تحذيرات من تسرّب كبريتيد الهيدروجين في الموقع.
كما حذرت الشرطة في مدينة هامبورغ الألمانية السكان من احتمال وجود مواد سامة في الهواء.
وقال متحدث باسم الشرطة إنه جرى إجلاء نحو 140 شخصاً وإنه لا يمكن على الفور تحديد مدى خطورة الوضع.