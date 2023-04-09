حذرت السلطات الألمانية الأحد من احتمال وجود مواد سامة في الهواء إثر اندلاع حريق كبير في متجر شاحنات في مدينة هامبورغ.

وذكرت شبكة يورو نيوز الأوروبية أن حريقاً كبيراً اندلع في متجر شاحنات في مدينة هامبورغ، مما دفع خدمات الطوارئ إلى إصدار تحذير صحي للسكان في المنطقة المجاورة.

وأوضحت أن الحريق بدأ فجر الأحد إذ سُمعت أصوات انفجارات، تزامناً مع تحذيرات من تسرّب كبريتيد الهيدروجين في الموقع.

كما حذرت الشرطة في مدينة هامبورغ الألمانية السكان من احتمال وجود مواد سامة في الهواء.

وقال متحدث باسم الشرطة إنه جرى إجلاء نحو 140 شخصاً وإنه لا يمكن على الفور تحديد مدى خطورة الوضع.