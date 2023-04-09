سياسة
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ألمانيا.. حريق ضخم في هامبورغ وتحذيرات من وجود مواد سامة في الهواء
حذرت السلطات الألمانية، من احتمال وجود مواد سامة في الهواء إثر اندلاع حريق كبير في متجر شاحنات في مدينة هامبورغ، وفق شبكة يورو نيوز الأوروبية التي قالت إنه أصوات انفجارات سُمعت، تزامناً مع تحذيرات من تسرّب كبريتيد الهيدروجين في الموقع.
ألمانيا.. حريق ضخم في هامبورغ وتحذيرات من وجود مواد سامة في الهواء
ألمانيا.. تحذيرات من تلوث الهواء إثر حريق في هامبورغ / صورة: Reuters
9 أبريل 2023

حذرت السلطات الألمانية الأحد من احتمال وجود مواد سامة في الهواء إثر اندلاع حريق كبير في متجر شاحنات في مدينة هامبورغ.

وذكرت شبكة يورو نيوز الأوروبية أن حريقاً كبيراً اندلع في متجر شاحنات في مدينة هامبورغ، مما دفع خدمات الطوارئ إلى إصدار تحذير صحي للسكان في المنطقة المجاورة.

وأوضحت أن الحريق بدأ فجر الأحد إذ سُمعت أصوات انفجارات، تزامناً مع تحذيرات من تسرّب كبريتيد الهيدروجين في الموقع.

كما حذرت الشرطة في مدينة هامبورغ الألمانية السكان من احتمال وجود مواد سامة في الهواء.

وقال متحدث باسم الشرطة إنه جرى إجلاء نحو 140 شخصاً وإنه لا يمكن على الفور تحديد مدى خطورة الوضع.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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