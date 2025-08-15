وقالت المديرية العامة للحماية المدنية، في بيان، إن الحادث وقع إثر انحراف الحافلة وسقوطها من أحد الجسور في مدينة الحراش، إحدى الدوائر التابعة لولاية الجزائر، ما أسفر عن غرق معظم الضحايا في مياه الوادي.

وأضاف البيان أن فرق الإنقاذ أسعفت المصابين ونقلتهم إلى المستشفى المحلي، بينما جرى تحويل جثامين الضحايا إلى مصلحة حفظ الجثث في المؤسسة الصحية نفسها.