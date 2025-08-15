سياسة
مصرع 18 شخصاً غرقاً بوادي الحراش في الجزائر إثر سقوط حافلة
أعلنت الحماية المدنية الجزائرية، اليوم الجمعة، مصرع 18 شخصاً وإصابة 9 آخرين، بينهم حالتان حرجة، جراء سقوط حافلة لنقل المسافرين في مجرى وادي الحراش وسط العاصمة الجزائرية.
15 أغسطس 2025

وقالت المديرية العامة للحماية المدنية، في بيان، إن الحادث وقع إثر انحراف الحافلة وسقوطها من أحد الجسور في مدينة الحراش، إحدى الدوائر التابعة لولاية الجزائر، ما أسفر عن غرق معظم الضحايا في مياه الوادي.

وأضاف البيان أن فرق الإنقاذ أسعفت المصابين ونقلتهم إلى المستشفى المحلي، بينما جرى تحويل جثامين الضحايا إلى مصلحة حفظ الجثث في المؤسسة الصحية نفسها.

وأوضح البيان أن السلطات سخرت 25 سيارة إسعاف، و16 غطاساً، و4 زوارق نصف مطاطية، للمشاركة في عمليات البحث والإنقاذ.

وأظهرت مقاطع مصوَّرة متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي لحظة غمر مياه الوادي للحافلة، فيما حاول عدد من المواطنين الوصول إلى الركاب العالقين لإنقاذهم قبل وصول فرق الإنقاذ.

