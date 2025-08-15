لبنان
سلسلة غارات إسرائيلية عنيفة على جنوب لبنان وسط تصاعد كثيف للدخان
شن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، سلسلة غارات جوية عنيفة على مناطق في الجنوب اللبناني، وسط تصاعد كثيف لأعمدة الدخان، وذلك في إطار الخروقات المتكررة التي تنفذها تل أبيب لاتفاق وقف إطلاق النار القائم منذ أواخر عام 2024.
الطائرات الإسرائيلية ألقت عددا من صواريخ جو-أرض ما أحدث انفجارات مدوية / AFP
15 أغسطس 2025

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية بأنّ "الطيران الحربي الإسرائيلي شن سلسلة غارات جوية عنيفة، مستهدفاً أحراج (منطقة عشبية) علي الطاهر، الواقعة عند الأطراف الشمالية لبلدتي كفرتبنيت والنبطية الفوقا".

ولفتت الوكالة إلى أن الطائرات الإسرائيلية ألقت عدداً من صواريخ جو-أرض، ما أحدث انفجارات مدوية تردد صداها في العديد من المناطق الجنوبية، منوهة بأن سحب الدخان الكثيف تعالت في المنطقة، دون ذكر عدد الضحايا.

من جانبه، ادعى جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان، أن طائراته الحربية "شنت غارات في منطقة تلة الشقيف بجنوب لبنان على بنية تحتية عسكرية وبنية تحتية تحت أرضية في موقع تابع لحزب الله (..) واللتين شهدتا نشاطات عسكرية".

وزعم أن "وجود هذا الموقع والنشاطات فيه يشكلان خرقاً للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان"، دون مزيد من التفاصيل.

وشنت إسرائيل في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 عدواناً على لبنان تحول إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر/أيلول 2024، ما أسفر عن أكثر من 4 آلاف قتيل ونحو 17 ألف جريح.

وفي 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، بدأ سريان اتفاق لوقف لإطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، لكن تل أبيب خرقته أكثر من 3 آلاف مرة، ما أسفر عن 281 قتيلاً و593 جريحاً، وفق بيانات رسمية.

وفي تحدّ لاتفاق وقف إطلاق النار، نفذ جيش الاحتلال انسحاباً جزئياً من جنوب لبنان، بينما يواصل احتلال 5 تلال سيطر عليها خلال الحرب الأخيرة.

مصدر:TRT Arabi
