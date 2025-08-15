وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية بأنّ "الطيران الحربي الإسرائيلي شن سلسلة غارات جوية عنيفة، مستهدفاً أحراج (منطقة عشبية) علي الطاهر، الواقعة عند الأطراف الشمالية لبلدتي كفرتبنيت والنبطية الفوقا".

ولفتت الوكالة إلى أن الطائرات الإسرائيلية ألقت عدداً من صواريخ جو-أرض، ما أحدث انفجارات مدوية تردد صداها في العديد من المناطق الجنوبية، منوهة بأن سحب الدخان الكثيف تعالت في المنطقة، دون ذكر عدد الضحايا.

من جانبه، ادعى جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان، أن طائراته الحربية "شنت غارات في منطقة تلة الشقيف بجنوب لبنان على بنية تحتية عسكرية وبنية تحتية تحت أرضية في موقع تابع لحزب الله (..) واللتين شهدتا نشاطات عسكرية".

وزعم أن "وجود هذا الموقع والنشاطات فيه يشكلان خرقاً للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان"، دون مزيد من التفاصيل.