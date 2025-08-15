جاءت تصريحات ترمب خلال مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" الأمريكية، إذ أعرب عن توقعه أن يمضي اللقاء "بشكل جيد"، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى احتمال عدم التوافق مع بوتين في بعض الملفات، مؤكداً: "إذا لم يسر اللقاء على ما يرام فسأغادر".

والخميس، أعرب ترمب عن تفاؤله بشأن الاجتماع، لكنه شدد على استعداده لاحتمال عدم التوصّل إلى اتفاق حول الأزمة الأوكرانية.

كما أشار الرئيس الأمريكي في مقابلة مع إذاعة "فوكس نيوز راديو" إلى أنه يركز بشكل أكبر على التوصل إلى "اتفاق سلام فوري وسريع" بين روسيا وأوكرانيا، مضيفاً: "اعتماداً على ما سيحدث في الاجتماع، سأتصل بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وسأدعوه إلى مكان اجتماعنا".