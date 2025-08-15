سياسة
ترمب يهدد بمغادرة لقاء بوتين في ألاسكا إذا لم يسِر وفق توقعاته
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، اليوم الجمعة، إنه مستعد لمغادرة لقائه المرتقب مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في ألاسكا، إذا لم يسِر الاجتماع وفق توقعاته.
الرئيس الأمريكي دونالد ترمب يستقل طائرته صباح الجمعة متوجهاً إلى ألاسكا للقاء نظيره الروسي فلاديمير بوتين / AP
15 أغسطس 2025

جاءت تصريحات ترمب خلال مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" الأمريكية، إذ أعرب عن توقعه أن يمضي اللقاء "بشكل جيد"، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى احتمال عدم التوافق مع بوتين في بعض الملفات، مؤكداً: "إذا لم يسر اللقاء على ما يرام فسأغادر".

والخميس، أعرب ترمب عن تفاؤله بشأن الاجتماع، لكنه شدد على استعداده لاحتمال عدم التوصّل إلى اتفاق حول الأزمة الأوكرانية.

كما أشار الرئيس الأمريكي في مقابلة مع إذاعة "فوكس نيوز راديو" إلى أنه يركز بشكل أكبر على التوصل إلى "اتفاق سلام فوري وسريع" بين روسيا وأوكرانيا، مضيفاً: "اعتماداً على ما سيحدث في الاجتماع، سأتصل بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وسأدعوه إلى مكان اجتماعنا".

ومن المقرر أن يجتمع ترمب وبوتين اليوم الجمعة، نحو الساعة 11:00 صباحاً بتوقيت ألاسكا (10:00 مساء بتوقيت موسكو)، لمناقشة سبل إنهاء الحرب في أوكرانيا.

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022، تشن روسيا هجوماً عسكرياً على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلاً" في شؤونها.

مصدر:TRT Arabi
