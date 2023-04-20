قال الشيخ عزام الخطيب مدير عام دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس إن أكثر من 4 ملايين مُصلٍ دخلوا المسجد الأقصى خلال شهر رمضان.

وأضاف الشيخ الخطيب: "أعداد المصلين الذين دخلوا المسجد الأقصى على مدار أيام الشهر بما في ذلك 4 صلوات جمعة وليلة القدر تفوق 4 ملايين شخص".

وتابع: "هذا الرقم غير مسبوق مقارنة مع السنوات الماضية وبحمد الله فقد تمكنت الأوقاف من إدارة الأمور بشكل جيد جداً بشهادة الجميع".

وأشار إلى أنه "جرت إدارة الأمور على أكمل وجه من حيث الصلوات والبرامج الدينية والنظافة والخدمات والصحة والإفطارات".

ومنعت السلطات الإسرائيلية خلال رمضان، الفلسطينيين الذكور من سكان الضفة الغربية بين 12-55 عاماً الوصول إلى المسجد الأقصى دون أن تفرض أي قيود على وصول النساء إليه.

ولم تسمح السلطات الإسرائيلية سوى لعدة مئات من سكان قطاع غزة بالوصول إلى المسجد لأداء الصلوات.

وانعكست هذه القرارات على المصلين بالمسجد الأقصى إذ لوحظ أن النسبة الأكبر من القادمين من الضفة الغربية هم من النساء.

ومع ذلك تمكن آلاف الشبان من الالتفاف على الحواجز الإسرائيلية للوصول إلى المسجد خاصة في أيام العشر الأواخر من شهر رمضان حيث الاعتكافات بالمسجد.

وخلال الثلث الثاني من رمضان وتزامناً مع عيد الفصح اليهودي، اقتحمت الشرطة الإسرائيلية المسجد الأقصى مرتين على الأقل، واعتدت على المصلين بالضرب واعتقلت أكثر من 450 منهم خلال أقل من ساعتين.

واقتحم ما يزيد عن 3 آلاف مستوطن إسرائيلي المسجد الأقصى خلال أيام عيد الفصح اليهودي.

وتتبع دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس لوزارة الأوقاف الأردنية وهي المسؤولة عن إدارة شؤون المسجد الأقصى.