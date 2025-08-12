سياسة
1 دقيقة قراءة
السودان.. أكثر من 2600 إصابة بالكوليرا و50 وفاة خلال أسبوع
أعلنت وزارة الصحة السودانية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 2627 إصابة جديدة بوباء الكوليرا، بينها 50 حالة وفاة، خلال أسبوع واحد.
السودان.. أكثر من 2600 إصابة بالكوليرا و50 وفاة خلال أسبوع
خلّفت الحرب السودانية نحو 15 مليون نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة والسلطات المحلية / Reuters Archive
منذ يوم واحد

وقالت الوزارة في بيان، إن إجمالي الإصابات بالمرض ارتفع إلى 99756 حالة، بينها 2475 وفاة، في جميع ولايات البلاد الـ18.

وكانت الوزارة قد أعلنت في 5 أغسطس/آب الجاري تسجيل 2345 إصابة، بينها 21 وفاة، خلال أسبوع واحد، ليرتفع حينها إجمالي الإصابات منذ أغسطس/آب 2024 إلى 96681 حالة.

وفي السياق، أشارت الوزارة في بيان اليوم إلى أن 12 محافظة في 3 ولايات تضررت من السيول والأمطار خلال أسبوع، بينما بلغ إجمالي المحافظات المتضررة حتى الآن 18 محافظة في 6 ولايات.

وأضافت أن السيول والأمطار تسببت في تضرّر 763 أسرة، تضم 3504 أشخاص، مع تسجيل أعلى معدل وفيات وإصابات بولاية القضارف شرقي البلاد، من دون ذكر أعداد محددة.

اختيارات المحرر

وتهطل في السودان أمطار قوية عادة خلال فصل الخريف، بين يونيو/حزيران وأكتوبر/تشرين الأول، وخلاله تواجه البلاد فيضانات واسعة النطاق.

وتتزامن الكوارث الصحية والطبيعية في السودان هذه الأيام مع معاناة السودانيين جراء حرب مستمرة بين الجيش وقوات الدعم السريع شبه العسكرية منذ منتصف أبريل/نيسان 2023.

وخلّفت الحرب أكثر من 20 ألف قتيل ونحو 15 مليون نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة والسلطات المحلية، بينما قدّر بحث لجامعات أمريكية عدد القتلى بنحو 130 ألفاً.

مصدر:TRT Arabi
اكتشف
"تلتزم تحقيق السلام مع لبنان".. المبعوث الأمريكي يدافع عن إسرائيل رغم اعتداءاتها المتواصلة
البرغوثي: نواجه مخططات تطهير عرقي ضد الفلسطينيين.. وأمريكا تواصل انحيازها الكامل لإسرائيل
مظاهرة داعمة لفلسطين أمام البيت الأبيض احتجاجاً على زيارة نتنياهو
جيش الاحتلال يعلن اعتقال خلية يزعم أنها تتبع فيلق القدس الإيراني جنوبي سوريا
ترمب يتوعد الدول المتحالفة مع بريكس برسوم جمركية إضافية بنسبة 10%
ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في تكساس إلى 82 قتيلاً وسط استمرار البحث عن مفقودين
ترمب: أمامنا فرصة جيّدة للتوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن في غزة هذا الأسبوع
قادة "بريكس" يدعون إلى إنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية ويُدينون الهجمات على إيران
القسام تستهدف تجمعات لجيش الاحتلال بخان يونس وتقصف مستوطنتين محاذيتين لغزة
بلا نتيجة حاسمة.. انتهاء الجلسة الأولى من المحادثات غير المباشرة بين حماس وإسرائيل
جيش الاحتلال يستهدف مواني ومحطة كهرباء في اليمن والحوثيون يعلنون التصدي للهجوم
الضفة.. شهيدان في نابلس وإخطارات بالهدم في الخليل و296 انتهاكاً إسرائيلياً في سلفيت
الدوحة.. جولة مفاوضات جديدة غير مباشرة بين حماس وإسرائيل لأجل وقف إطلاق النار في غزة
"بملايين الدولارات".. تقرير بريطاني: شركة أمريكية تخطط لتهجير فلسطينيي غزة عبر المساعدات الإنسانية
عائلات الأسرى الإسرائيليين تطالب باتفاق شامل تزامناً مع مفاوضات الدوحة
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us