وقالت الوزارة في بيان، إن إجمالي الإصابات بالمرض ارتفع إلى 99756 حالة، بينها 2475 وفاة، في جميع ولايات البلاد الـ18.

وكانت الوزارة قد أعلنت في 5 أغسطس/آب الجاري تسجيل 2345 إصابة، بينها 21 وفاة، خلال أسبوع واحد، ليرتفع حينها إجمالي الإصابات منذ أغسطس/آب 2024 إلى 96681 حالة.

وفي السياق، أشارت الوزارة في بيان اليوم إلى أن 12 محافظة في 3 ولايات تضررت من السيول والأمطار خلال أسبوع، بينما بلغ إجمالي المحافظات المتضررة حتى الآن 18 محافظة في 6 ولايات.

وأضافت أن السيول والأمطار تسببت في تضرّر 763 أسرة، تضم 3504 أشخاص، مع تسجيل أعلى معدل وفيات وإصابات بولاية القضارف شرقي البلاد، من دون ذكر أعداد محددة.