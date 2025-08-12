وقالت الوزارة في بيان، إن إجمالي الإصابات بالمرض ارتفع إلى 99756 حالة، بينها 2475 وفاة، في جميع ولايات البلاد الـ18.
وكانت الوزارة قد أعلنت في 5 أغسطس/آب الجاري تسجيل 2345 إصابة، بينها 21 وفاة، خلال أسبوع واحد، ليرتفع حينها إجمالي الإصابات منذ أغسطس/آب 2024 إلى 96681 حالة.
وفي السياق، أشارت الوزارة في بيان اليوم إلى أن 12 محافظة في 3 ولايات تضررت من السيول والأمطار خلال أسبوع، بينما بلغ إجمالي المحافظات المتضررة حتى الآن 18 محافظة في 6 ولايات.
وأضافت أن السيول والأمطار تسببت في تضرّر 763 أسرة، تضم 3504 أشخاص، مع تسجيل أعلى معدل وفيات وإصابات بولاية القضارف شرقي البلاد، من دون ذكر أعداد محددة.
وتهطل في السودان أمطار قوية عادة خلال فصل الخريف، بين يونيو/حزيران وأكتوبر/تشرين الأول، وخلاله تواجه البلاد فيضانات واسعة النطاق.
وتتزامن الكوارث الصحية والطبيعية في السودان هذه الأيام مع معاناة السودانيين جراء حرب مستمرة بين الجيش وقوات الدعم السريع شبه العسكرية منذ منتصف أبريل/نيسان 2023.
وخلّفت الحرب أكثر من 20 ألف قتيل ونحو 15 مليون نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة والسلطات المحلية، بينما قدّر بحث لجامعات أمريكية عدد القتلى بنحو 130 ألفاً.