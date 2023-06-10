تصدرت تركيا دول الاتحاد الأوروبي من حيث الثروة الحيوانية، ووفقاً لمعطيات مكتب الإحصاء الأوروبي ومعهد الإحصاء التركي وبيانات شركة "ستاتيسنا" الألمانية.

وفقاً للمعلومات بلغ حجم الثروة الحيوانية لتركيا من الأبقار والجواميس خلال العام الماضي 17 مليوناً و24 ألفا.

كما أوضحت المعطيات أن أعداد الأغنام والماعز في تركيا بلغت العام الماضي 56 مليوناً و266 ألفاً.

وأوضحت المعطيات أن تركيا تحافظ منذ العام 2020 على المركز الأول بين دول الاتحاد في عدد الأبقار والجواميس.

كما تتربع تركيا منذ سنوات على المركز الأول بين دول الاتحاد في عدد الأغنام والماعز.