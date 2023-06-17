سياسة
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صور | شجرة زيتون عمرها 2248 عاماً في الجبل الأسود
تحتضن مدينة بار التاريخية في الجبل الأسود المطلة على البحر الأدرياتيكي، أقدم شجرة زيتون إذ يبلغ عمرها 2248 عاماً، واستطاعت أن تتحدى كل الظروف المختلفة التي مرت بها.
صور | شجرة زيتون عمرها 2248 عاماً في الجبل الأسود
تحتضن منطقة "ميروفيكا" في مدينة بار شجرة زيتون عمرها 2248 عاماً  / صورة: AA
17 يونيو 2023

تشتهر مدينة بار التاريخية في الجبل الأسود المطلة على البحر الأدرياتيكي، بكونها موطناً لأقدم شجرة زيتون في المنطقة.

وتحتضن منطقة "ميروفيكا" التي تعني "مكان السلام" في مدينة بار شجرة زيتون عمرها 2248 عاماً وتحدت كل الظروف المختلفة التي مرت بها.

وفي حديثه لوكالة الأناضول، السبت، أوضح رئيس "رابطة مزارعي الزيتون " في بار، جازم الكوفيتش، أن الشجرة ترمز إلى السلام.

وأضاف: "منطقة ميروفيكا كما يوحي اسمها، تُعرف بأنها مكان تتصالح فيه العائلات التي بينها خلافات وتتطور علاقات الصداقة".

وبيّن الكوفيتش أن الشجرة المعمرة التي يطلق عليها اسم "شجرة الزيتون القديمة" تحظى بأهمية كبرى لدى أهالي المدينة.

وقال: "هذه الشجرة المعمرة لها أهمية كبيرة لأهل بار، لأنها دليل على تاريخنا وحضارتنا في المنطقة".

وأوضح الكوفيتش أن الرابطة بدأت دراسات لتحديد عمر أشجار الزيتون في المنطقة وتواصلت مع عديد من المؤسسات.

وأضاف أن فريقاً من كلية الغابات في جامعة إسطنبول قدم إلى بار في 2015 وتمكن من تقدير عمر الشجرة آنذاك بـ2240 عاماً.

ولفت الكوفيتش إلى أن الدراسات كشفت أن الشجرة هي "أقدم شجرة زيتون في المنطقة".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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