وأشارت المنظمة إلى أن السودان يواجه واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم، تتسم بانتشار المرض والجوع والنزوح واليأس. كما لفتت إلى استمرار تفشي أمراض أخرى مثل الحصبة والملاريا.

من جهتها، أعلنت وزارة الصحة السودانية الثلاثاء تسجيل 2345 حالة إصابة جديدة بالكوليرا و21 وفاة خلال أسبوع واحد، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 96681 حالة منذ أغسطس/آب 2024، مع تركيز معظم الحالات في منطقة "طويلة" بولاية شمال دارفور.