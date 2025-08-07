سياسة
منظمة الصحة العالمية: أكثر من 96 ألف إصابة بالكوليرا في جميع ولايات السودان
أكدت منظمة الصحة العالمية، أمس الأربعاء، تسجيل حالات إصابة بوباء الكوليرا في جميع ولايات السودان الـ18، وسط نزاع مستمر منذ أكثر من عامين، موضحة في منشور على منصة إكس أن أكثر من 96 ألف حالة إصابة بالكوليرا سجلت منذ أغسطس/آب 2024.
انتشار الكوليرا في السودان / Reuters
وأشارت المنظمة إلى أن السودان يواجه واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم، تتسم بانتشار المرض والجوع والنزوح واليأس. كما لفتت إلى استمرار تفشي أمراض أخرى مثل الحصبة والملاريا.

من جهتها، أعلنت وزارة الصحة السودانية الثلاثاء تسجيل 2345 حالة إصابة جديدة بالكوليرا و21 وفاة خلال أسبوع واحد، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 96681 حالة منذ أغسطس/آب 2024، مع تركيز معظم الحالات في منطقة "طويلة" بولاية شمال دارفور.

وفي تحذير منفصل الأحد، نبهت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) إلى تعرّض أكثر من 640 ألف طفل دون الخامسة لخطر متزايد من العنف والجوع والمرض في ظل تفشي الكوليرا في شمال دارفور.

وتتزامن هذه الأزمات الصحية مع استمرار الصراع المسلح بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ أبريل/نيسان 2023، الذي أسفر عن أكثر من 20 ألف قتيل ونحو 15 مليون نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة والسلطات المحلية، بينما تشير دراسات جامعية أمريكية إلى أن عدد القتلى قد يصل إلى نحو 130 ألفاً.

مصدر:TRT ARABI
