وقال الشيخ إبراهيم الهذالين، أحد وجهاء عشيرة الهذالين، إن جيش الاحتلال سلّم جثمان عودة الهذالين (31 عاماً) لذويه قرب حاجز ميتار العسكري جنوب بلدة الظاهرية، تمهيداً لدفنه في مقبرة القرية.

وأضاف أن جيش الاحتلال نشر قواته وأقام حاجزين عسكريين على الطريق المؤدي إلى القرية، في محاولة لمنع المواطنين من المشاركة في التشييع.

وكان الهذالين قد شارك في احتجاجات ضد تجريف الأراضي الإسرائيلية لقريته "أم الخير" في منطقة مسافر يطا جنوبي مدينة الخليل في 28 يوليو/تموز الماضي، إذ أطلق مستوطن إسرائيلي النار عليه، ونُقل جريحاً إلى المستشفى قبل أن يُعلن عن مقتله بعد ساعات.