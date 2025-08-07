سياسة
الاحتلال يُفرج عن جثمان الفلسطيني عودة الهذالين المشارك في فيلم فاز بـ"أوسكار" 2025
أفرج جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الخميس، عن جثمان الفلسطيني عودة الهذالين، المشارك في إنتاج فيلم وثائقي فاز بجائزة أوسكار 2025، الذي قتل على يد مستوطن في الضفة الغربية المحتلة.
وقال الشيخ إبراهيم الهذالين، أحد وجهاء عشيرة الهذالين، إن جيش الاحتلال سلّم جثمان عودة الهذالين (31 عاماً) لذويه قرب حاجز ميتار العسكري جنوب بلدة الظاهرية، تمهيداً لدفنه في مقبرة القرية.

وأضاف أن جيش الاحتلال نشر قواته وأقام حاجزين عسكريين على الطريق المؤدي إلى القرية، في محاولة لمنع المواطنين من المشاركة في التشييع.

وكان الهذالين قد شارك في احتجاجات ضد تجريف الأراضي الإسرائيلية لقريته "أم الخير" في منطقة مسافر يطا جنوبي مدينة الخليل في 28 يوليو/تموز الماضي، إذ أطلق مستوطن إسرائيلي النار عليه، ونُقل جريحاً إلى المستشفى قبل أن يُعلن عن مقتله بعد ساعات.

ومنع جيش الاحتلال إقامة بيت عزاء للهذالين، وأجبر المعزين والصحفيين والمتضامنين على إخلاء خيمة العزاء، معلناً المنطقة "منطقة عسكرية مغلقة".

يذكر أن الهذالين كان مدرساً بوزارة التربية والتعليم وأباً لثلاثة أطفال، أكبرهم يبلغ من العمر 6 سنوات، وكان أحد المشاركين في إنتاج فيلم "لا أرض أخرى" (No Other Land)، الفائز بجائزة أوسكار أفضل وثائقي طويل لعام 2025، والذي يسلط الضوء على التهجير القسري الذي تفرضه إسرائيل على الفلسطينيين في منطقة مسافر يطا، ضمن سياسة استيطانية تنتهك القانون الدولي.

مصدر:TRT ARABI
