فتحت استوديوهات شركة "بوزداغ" الفنية، الأسبوع الماضي، أبوابها للزوار من أجل زيارة مواقع تصوير أكبر المسلسلات التركية مثل "قيامة أرطغرل"، و"المؤسس عثمان"، و"الملحمة".

وشهدت الاستوديوهات الموجودة في قضاء بيكوز بإسطنبول، إقبالاً كبيراً من المواطنين الأتراك والأجانب من عشاق المسلسلات التركية.

وتعد "استوديوهات بوزداغ" ثالث أكبر استوديوهات تصوير في العالم والأكبر في أوروبا، وتُطلع الزوار على جوانب متعددة من الحياة في التاريخ التركي.

ويحمل المكان زواره في رحلة عبر الزمن، من خلال المعالم التاريخية والمعدات التي أُنشئت وصُممت طبقاً لشكلها التاريخي.

ومن المقاصد المهمة داخل الاستوديوهات "قلعة إنا غول"، و"سوق أورغنتش"، و"قلعة مرمراجيك"، و"سوق يني شهير"، و"قلعة كولوجاحصار"، و"قصر الملك الخوارزمي".

ويُقبل الزوار على زيارة مرابض قبيلة "قايي" في مسلسل "قيامة أرطغرل" للاطلاع عن قرب على ملابس القبيلة التركية في تلك الحقبة، وحياتها اليومية والتقاط الصور بارتداء الزي التقليدي، وركوب الخيل.

وفي أيام محددة بإمكان زوار المكان الاستمتاع بالعروض التي يقدمها نجوم مسلسل "قيامة أرطغرل" من رماية ومصارعة وركوب الخيل والتعرف عليهم عن قرب.

كما يضم المكان مقهى يقدم المشروبات التركية التقليدية، ومتجراً لبيع الهدايا والملابس التقليدية.

وزوار "استوديوهات بوزداغ" من مختلف مناطق تركيا، إضافةً إلى السياح من الشرق الأوسط وآسيا الوسطى وإفريقيا وأمريكا اللاتينية والبلقان.

اهتمام كبير من الزوار منذ اليوم الأول

وفي حديث لمراسل "الأناضول"، قال رئيس مجلس إدارة شركة "بوزداغ" الفنية، محمد بوزداغ: "عندما بدأنا بمسلسل (قيامة أرطغرل)، كنت أحلم بفتح استوديوهات تصوير المسلسل للزوار، يجب على الجميع رؤية الديكورات الموجودة هنا".

وأضاف: "لقد رأينا الكثير من هذه الأمثلة في الخارج، أعتقد أن قصصنا التي نروي فيها ملاحم تاريخنا يجب أن يلتقيها الجمهور، تجب مشاهدة الأماكن التي صوِّر المسلسل فيها والجهود المبذولة والزخارف".

وأعرب بوزداغ عن فخره بتأسيس أكبر فيلم في أوروبا، مضيفاً: "في هذا المكان نقوم أيضاً بأنشطة ثقافية، وبإمكان زوارنا رؤية العناصر الثقافية المهمة في التاريخ التركي".

وأكد بوزداغ أنهم يواصلون العمل كل يوم لزيادة جاذبية الاستوديوهات، مشيراً إلى رغبتهم في إقامة عروض كبيرة وضخمة في هذا المكان.

وأعرب بوزداغ عن سعادته الشديدة بكثافة وتنوع الزوار، قائلاً: "يأتي الناس من إفريقيا وأمريكا اللاتينية وآسيا الوسطى وأوروبا بشوق كبير إلى هنا، وأشكر جميع مشاهدينا".

يمكن زيارة استوديوهات شركة "بوزداغ" الفنية طيلة أيام الأسبوع بين 10:00 صباحاً و20:00 مساءً.