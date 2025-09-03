جاء ذلك وفق بيان مشترك صدر عن نادي الأسير ومؤسسة الضمير لحقوق الإنسان (غير حكوميتين)، وهيئة شؤون الأسرى التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية (حكومية) وصل الأناضول نسخة منه.

وبلغ عدد الأسرى حتى مطلع أغسطس/آب الماضي نحو 10 آلاف و800 معتقل بحسب بيان سابق للمؤسسات ذاتها.

وأوضح البيان أن "إجمالي عدد الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي حتى بداية سبتمبر/أيلول الجاري أكثر من 11 ألفاً و100"، وأشار إلى أن هذا الرقم "لا يشمل المعتقلين المحتجزين في المعسكرات التابعة لجيش الاحتلال".

وذكر أن هذا "العدد هو الأعلى منذ اندلاع انتفاضة الأقصى عام 2000، وذلك استناداً إلى المعطيات التوثيقية المتوافرة لدى المؤسسات".

ومن بين المعتقلين 49 سيدة بينهن أسيرتان من قطاع غزة، و400 طفل دون سن الـ18، وفق البيان.

وقال البيان إن من بين المعتقلين "3 آلاف و577 معتقلاً إدارياً (من دون تهمة)"، مشيراً إلى أن "المعتقلين الإداريين هم النسبة الأعلى مقارنة بأعداد الأسرى الموقوفين والمحكومين والمصنّفين كمقاتلين غير شرعيين".