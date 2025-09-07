وقالت الحركة في بيان صحفي مساء الأحد: "وصل إلينا عبر الوسطاء بعض الأفكار من الطرف الأمريكي للوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، وبهذه المناسبة فإننا نرحب بأي تحرك يساعد الجهود المبذولة لوقف العدوان على شعبنا".
وأشارت إلى أنها "جاهزة فوراً للجلوس إلى طاولة المفاوضات لبحث إطلاق سراح جميع الأسرى في مقابل إعلان واضح لإنهاء الحرب، والانسحاب الكامل من القطاع وتشكيل لجنة لإدارة قطاع غزة من المستقلين الفلسطينيين تتسلم عملها فوراً".
وتابعت: "مع ضمانة التزام العدو بشكل معلن وصريح ما سيُتّفَق عليه حتى لا تتكرر التجارب السابقة بالوصول إلى اتفاقات ويرفضها أو ينقلب عليها، وكان آخرها الاتفاق الذي قدّمه الوسطاء للحركة بناءً على مقترح أمريكي ووافقت عليه الحركة في القاهرة بتاريخ 18 أغسطس/آب 2025 ولم يردّ عليه الاحتلال حتى اللحظة، بل واستمر في مجازره وتطهيره العرقي".
واستكملت حماس بيانها بالقول إنّ "الحركة في اتصال مستمر مع الوسطاء لتطوير هذه الأفكار إلى اتفاق شامل يحقق متطلبات شعبنا".
بدوره قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الأحد، إن "إسرائيل قبلت شروطه لوقف إطلاق النار في قطاع غزة"، داعياً حركة حماس إلى قبولها أيضاً.
وكتب ترمب عبر منصة "تروث سوشيال" التي يملكها، أنه وجه "التحذير الأخير" إلى حماس لكي تقبل شروطه بشأن وقف إطلاق النار، مضيفاً: "الجميع يريد عودة الأسرى إلى منازلهم، والجميع يريد نهاية هذه الحرب".
وأردف: "الإسرائيليون قبلوا شروطي، وحان الوقت لكي تقبل حماس أيضاً"، موضحاً أنه "حذّر حماس من عواقب عدم قبول عرض وقف إطلاق النار، وهذا تحذيري الأخير، ولا تحذير بعده".
وفي وقت سابق الأحد قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن تل أبيب "تدرس بجدية" مقترحاً جديداً تَقدَّم به ترمب لصفقة تبادل مع الفصائل الفلسطينية في غزة.
وأعلنت حركة حماس مراراً استعدادها لإبرام صفقة شاملة مع إسرائيل لإطلاق الأسرى الإسرائيليين جميعاً، مقابل أسرى فلسطينيين، وإنهاء الحرب على غزة والانسحاب من القطاع، لكن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو كان يرفضها ويصرّ على مقترحات جزئية تتيح له المماطلة ووضع شروط جديدة في كل مرحلة تفاوض.
وأشارت هيئة البثّ والقناة 12 العبريتان إلى أنّ مقترح ترمب الجديد يتضمن "تغييرات جوهرية مقارنة بالمقترحات السابقة". وبموجب المقترح الجديد، وفق الهيئة، يُطلَق في اليوم الأول للصفقة سراح جميع المحتجزين البالغ عددهم 48 بينهم قتلى، مقابل إطلاق سراح مئات الأسرى الفلسطينيين من ذوي الأحكام الكبيرة وآلاف المعتقلين.
ويشمل المقترح أيضاً وقف إسرائيل عملية "مركبات جدعون 2" لاحتلال مدينة غزة، ويُفتح فوراً مسار تفاوضي بإدارة من ترمب شخصياً لإنهاء الحرب.
وبعد أكثر من 3 أسابيع من القصف المكثف على قطاع غزة أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي رسمياً في 3 سبتمبر/أيلول الجاري، إطلاق عملية "عربات جدعون 2" لاحتلال مدينة غزة بالكامل، ما أثار انتقادات واحتجاجات في إسرائيل خوفاً على حياة الأسرى والجنود.
ووفق القناة 12 العبرية، فإنّ مقترح ترمب يطالب حماس بأن تعتمد على وعوده بإنهاء الحرب، وعلى الافتراض أنه بعد الإفراج عن الأسرى فإنّ إسرائيل ستجد صعوبة في الحصول على شرعية داخلية وخارجية لمواصلة القتال في غزة.
على الصعيد ذاته نقلت هيئة البثّ الرسمية عن مصادر إسرائيلية مطّلعة على المفاوضات، قولها إنّ "المقترح الأمريكي ينسجم مع مطالب إسرائيل لوقف الحرب"، لكن القناة 12 قالت إنّ التقديرات في إسرائيل تشير إلى شكّ كبير في أن توافق حماس على المقترح الأمريكي الجديد.
وقالت وسائل إعلام عبرية إن المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف عرض على حركة حماس مقترحاً جديداً لصفقة شاملة بشأن تبادل أسرى وإنهاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وفي 18 أغسطس/آب الماضي وافقت حماس على مقترح للوسطاء بشأن صفقة جزئية لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى، لكن إسرائيل لم ترد على الوسطاء، رغم تطابق بنوده مع مقترح سابق طرحه ويتكوف ووافقت عليه تل أبيب.
ثم جددت حماس الأربعاء استعدادها للذهاب إلى صفقة شاملة مع إسرائيل، وذلك بعد ساعات من دعوة ترمب الحركة إلى الإفراج "فوراً" عن الأسرى الإسرائيليين العشرين (الأحياء)، متعهداً بأن "الأمور ستتغير بسرعة".
وتقدر تل أبيب وجود 48 أسيراً إسرائيلياً بغزة، 20 منهم أحياء، فيما يقبع بسجونها نحو 11 ألفاً و100 فلسطيني يعانون تعذيباً وتجويعاً وإهمالاً طبياً قتل عديداً منهم، بحسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.
والسبت نقلت صحيفة "يسرائيل هيوم" عن مصادر أمريكية وعربية لم تسمِّها أن المحادثات بين الولايات المتحدة وحماس استؤنفت في الأيام الأخيرة، لكن واشنطن لن تمنع إسرائيل من التقدم نحو (تدمير واحتلال) مدينة غزة.
وتؤكّد المعارضة وعائلات الأسرى الإسرائيليين أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يواصل الحرب للحفاظ على منصبه، إذ يخشى انهيار حكومته إذا انسحب منها الجناح الأكثر تطرفاً والرافض لإنهاء الحرب.
وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة بغزة خلّفت 64 ألفاً و455 شهيداً و162 ألفاً و776 مصاباً من الفلسطينيين معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 387 فلسطينياً بينهم 138 طفلاً.
ومنذ عقود تحتل إسرائيل فلسطين وأراضي في سوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية على حدود ما قبل حرب 1967.