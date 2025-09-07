وقالت الحركة في بيان صحفي مساء الأحد: "وصل إلينا عبر الوسطاء بعض الأفكار من الطرف الأمريكي للوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، وبهذه المناسبة فإننا نرحب بأي تحرك يساعد الجهود المبذولة لوقف العدوان على شعبنا".

وأشارت إلى أنها "جاهزة فوراً للجلوس إلى طاولة المفاوضات لبحث إطلاق سراح جميع الأسرى في مقابل إعلان واضح لإنهاء الحرب، والانسحاب الكامل من القطاع وتشكيل لجنة لإدارة قطاع غزة من المستقلين الفلسطينيين تتسلم عملها فوراً".

وتابعت: "مع ضمانة التزام العدو بشكل معلن وصريح ما سيُتّفَق عليه حتى لا تتكرر التجارب السابقة بالوصول إلى اتفاقات ويرفضها أو ينقلب عليها، وكان آخرها الاتفاق الذي قدّمه الوسطاء للحركة بناءً على مقترح أمريكي ووافقت عليه الحركة في القاهرة بتاريخ 18 أغسطس/آب 2025 ولم يردّ عليه الاحتلال حتى اللحظة، بل واستمر في مجازره وتطهيره العرقي".

واستكملت حماس بيانها بالقول إنّ "الحركة في اتصال مستمر مع الوسطاء لتطوير هذه الأفكار إلى اتفاق شامل يحقق متطلبات شعبنا".

بدوره قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الأحد، إن "إسرائيل قبلت شروطه لوقف إطلاق النار في قطاع غزة"، داعياً حركة حماس إلى قبولها أيضاً.

وكتب ترمب عبر منصة "تروث سوشيال" التي يملكها، أنه وجه "التحذير الأخير" إلى حماس لكي تقبل شروطه بشأن وقف إطلاق النار، مضيفاً: "الجميع يريد عودة الأسرى إلى منازلهم، والجميع يريد نهاية هذه الحرب".

وأردف: "الإسرائيليون قبلوا شروطي، وحان الوقت لكي تقبل حماس أيضاً"، موضحاً أنه "حذّر حماس من عواقب عدم قبول عرض وقف إطلاق النار، وهذا تحذيري الأخير، ولا تحذير بعده".

وفي وقت سابق الأحد قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن تل أبيب "تدرس بجدية" مقترحاً جديداً تَقدَّم به ترمب لصفقة تبادل مع الفصائل الفلسطينية في غزة.

وأعلنت حركة حماس مراراً استعدادها لإبرام صفقة شاملة مع إسرائيل لإطلاق الأسرى الإسرائيليين جميعاً، مقابل أسرى فلسطينيين، وإنهاء الحرب على غزة والانسحاب من القطاع، لكن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو كان يرفضها ويصرّ على مقترحات جزئية تتيح له المماطلة ووضع شروط جديدة في كل مرحلة تفاوض.

وأشارت هيئة البثّ والقناة 12 العبريتان إلى أنّ مقترح ترمب الجديد يتضمن "تغييرات جوهرية مقارنة بالمقترحات السابقة". وبموجب المقترح الجديد، وفق الهيئة، يُطلَق في اليوم الأول للصفقة سراح جميع المحتجزين البالغ عددهم 48 بينهم قتلى، مقابل إطلاق سراح مئات الأسرى الفلسطينيين من ذوي الأحكام الكبيرة وآلاف المعتقلين.

ويشمل المقترح أيضاً وقف إسرائيل عملية "مركبات جدعون 2" لاحتلال مدينة غزة، ويُفتح فوراً مسار تفاوضي بإدارة من ترمب شخصياً لإنهاء الحرب.