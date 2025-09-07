وذكر شهود عيان ومصادر طبية أنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي قتل 43 فلسطينياً وأصاب عدداً آخر في سلسلة هجمات عنيفة منذ فجر الأحد، وتركزت بصورة كبيرة على مدينة غزة التي يسعى لاحتلالها وتهجير سكانها.

وطال القصف الإسرائيلي منازل وشققاً ومنتظري مساعدات وتجمعات لمواطنين، واستُشهد فلسطينيان في غارة لجيش الاحتلال استهدفت خيمة تؤوي نازحين في مدينة خان يونس جنوبي القطاع، فيما انتشلت طواقم الدفاع المدني والمواطنون خلال الساعات الماضية 10 جثامين استُشهدوا خلال الهجمات الإسرائيلية على القطاع منذ فجر الأحد.

سبق ذلك استشهاد 5 فلسطينيين بينهم فتاة وإصابة 15 آخرين، جراء استهداف تجمُّع للمواطنين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، بحسب بيان لمستشفى العودة بالمخيم.

وفي حي الشيخ رضوان شمالي مدينة غزة استُشهد 3 فلسطينيين بقصف إسرائيلي استهدف منزلاً، فيما قصفت المدفعية الإسرائيلية محيط بركة الشيخ رضوان، بالتزامن مع إطلاق نار كثيف من الآليات العسكرية، إلى جانب استشهاد 4 فلسطينيين بينهم طفل جراء غارة جوية استهدفت منزلاً عند مفترق الغزالي.

ودمّر جيش الاحتلال الإسرائيلي بقصف جوي نادي "الجزيرة" في شارع الوحدة، الذي كان يؤوي آلاف النازحين. وفي حي الرمال استُشهد فلسطينيان وأصيب آخرون بقصف خيمة للنازحين قرب مستشفى الوفاء في منطقة السرايا.

وفي حي الدرج شرقي غزة أسفر قصف جوي استهدف مدرسة "الفارابي" التي تُؤوِي نازحين بمحيط ملعب اليرموك، عن استشهاد 8 فلسطينيين وإصابة آخرين، إضافة إلى استهداف المربعات السكنية، ما أدى إلى استشهاد 5 فلسطينيين بينهم سيدة.

واستُشهد طفلان وأصيب آخرون باستهداف طائرة مسيرة إسرائيلية خيمة نازحين مقابل مفترق التشريعي بحي الرمال، وفي حي الشجاعية شرقي المدينة تواصل المدفعية والطائرات الإسرائيلية قصف مناطق متفرقة.

وفي مدينة دير البلح وسط القطاع استُشهد طفلة وأصيب آخرون إثر قصف استهدف مئذنة مسجد البلد القديم، فيما استُشهد فلسطيني بقصف من مسيرة إسرائيلية في بلدة القرارة شمالي خان يونس جنوبي القطاع.

ارتفاع حصيلة الإبادة

وفي أحدث إحصائية رسمية، ذكرت وزارة الصحة أن حصيلة الإبادة الإسرائيلية المتواصلة على غزة ارتفعت إلى 64 ألفاً و455 شهيداً و162 ألفاً و776 مصاباً من الفلسطينيين.

وقالت الوزارة: "وصل إلى مستشفيات قطاع غزة 87 شهيداً (4 منهم انتُشلوا من تحت الركام) و409 إصابات خلال 24 ساعة"، موضحة أنّ "حصيلة الشهداء والإصابات منذ استئناف الإبادة في 18 مارس/آذار 2025 حتى اليوم بلغت 11 ألفاً و911 شهيداً و50 ألفاً و735 إصابة".

ولفتت إلى أنه "لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة"، مؤكدة أن "حصيلة العدوان الإسرائيلي ارتفعت إلى 64 ألفاً و455 شهيداً، و162 ألفاً و776 مصاباً منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023".

وأشارت إلى أن حصيلة ضحايا منتظري المساعدات ارتفعت منذ 27 مايو/أيار الماضي إلى ألفين و416 شهيداً و17 ألفاً و709 مصابين، بعد استشهاد 31 فلسطينياً وإصابة 132 آخرين خلال 24 ساعة.

وأفادت بأن مستشفيات القطاع سجلت خلال 24 ساعة "5 حالات وفاة جديدة نتيجة المجاعة وسوء التغذية، ليرتفع العدد الإجمالي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 387 حالة وفاة، ضمنهم 138 طفلاً".

منع انتشار المجاعة

في هذا الصدد قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ توم فليتشر، إن فرصة منع انتشار المجاعة في غزة ضئيلة، محذراً من تلاشي هذه الفرصة بسرعة.