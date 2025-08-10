عربياً، شهدت مدينتا طنجة وأغادير في المغرب مساء السبت، احتجاجات حاشدة تضامناً مع الشعب الفلسطيني ورفضاً للتهجير والتجويع الإسرائيلي، رفع خلالها المشاركون شعارات مناهضة للاحتلال، منها "الشعب يريد تحرير فلسطين" و"لا صهيون ولا أميركان"، فيما نُظمت في أغادير وقفة بعنوان "غزة.. تجويع يسابق الرصاص" بدعوة من المبادرة المغربية للدعم والنصرة.

وفي تونس، نظّم مئات النشطاء من "أسطول الصمود" و"أنصار فلسطين" وقفة أمام المسرح البلدي، رفعوا خلالها شعارات منددة بالحصار والتجويع في غزة.

والجمعة، شهدت العاصمة اليمنية مظاهرة شارك فيها آلاف المواطنين تحت شعار: "ثابتون مع غزة.. وجهوزيتنا عالية لمواجهة كل مؤامرات الأعداء"، بتنظيم من جماعة الحوثي. ورفع المتظاهرون الأعلام اليمنية والفلسطينية، إلى جانب لافتات وشعارات" تطالب بوقف العدوان وتدين الصمت الدولي".

وفي تركيا، خرج الآلاف في مدينة إسطنبول في مسيرة "كُن أملاً لغزة" التي دعت إليها "منصة دعم فلسطين" التي تضم 15 منظمة مدنية، بهدف لفت انتباه الرأي العام العالمي إلى الهجمات والحصار وسياسة التجويع، الذي تفرضها إسرائيل على قطاع غزة.

وفي أوروبا، تظاهر الآلاف في أمستردام مطالبين بفرض عقوبات وقطع العلاقات مع إسرائيل. وفي ستوكهولم، دعا المحتجون لوقف فوري لإطلاق النار وملاحقة المسؤولين عن "الإبادة"، بينما شهدت جنيف مسيرة جابت شوارع المدينة، رُفعت خلالها الأواني الفارغة في إشارة لسياسة التجويع في غزة. كما خرجت مظاهرات في برلين وأوسلو وتشيلي لنفس المطالب.