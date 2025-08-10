ووصف الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الخطة بأنها "تصعيد خطير" في الحرب الدائرة في قطاع غزة منذ 22 شهراً.

ودعت الدول الأوروبية الأعضاء في مجلس الأمن، وهي الدنمارك، وفرنسا، واليونان، والمملكة المتحدة، وسلوفينيا، إلى عقد هذه الجلسة العاجلة، ووفقاً لموقع "سيكيوريتي كاونسل ريبورت"، حظي المقترح بدعم جميع الدول الأعضاء باستثناء الولايات المتحدة.

ومن المقرر أن تبدأ الجلسة في الساعة العاشرة صباحاً بتوقيت نيويورك (1400 بتوقيت غرينيتش)، إذ ستتناول الدول الأعضاء تبادل وجهات النظر بشأن التطورات الأخيرة، كما يُتوقع أن يقدم مسؤولو الأمم المتحدة تحليلاً للتداعيات المحتملة للسيطرة على مدينة غزة.