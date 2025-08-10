وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” بأن عطيات، وهو من سكان مدينة الناصرة داخل أراضي 1948 وكان في زيارة للمدينة، نُقل فجر الأحد من مستشفى أريحا الحكومي إلى مستشفى "هداسا عين كارم" في القدس نظراً لخطورة حالته، قبل أن يُعلن عن استشهاده.
وكانت قوات الاحتلال اقتحمت عدة شوارع وأحياء في أريحا، وسط إطلاق الرصاص الحي، مما أدى إلى إصابة عطيات في الجزء العلوي من جسده.
وفي غضون ذلك، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الأحد، ثلاثة شبان من محافظة جنين، بينهم الأسير المحرر أشرف الجدع من بلدة برقين، ويزيد أبو الهيجا من حي الجابريات، وخالد راجح ربايعة من بلدة ميثلون في أثناء مروره على حاجز الحمرا. فيما يواصل الاحتلال عدوانه على جنين منذ 21 يناير/كانون الثاني الماضي، ما أسفر عن 45 شهيداً وعشرات المعتقلين.
وفي السياق، شرعت آليات الاحتلال صباح الأحد، بشق شارع استيطاني على أراضي بلدة حزما شمال شرق القدس، وسط حماية مكثفة من قوات الاحتلال واعتداءات للمستوطنين على المواطنين، وفق ما أفادت به “وفا”.
وأفادت محافظة القدس أن المشروع ينفذ بموجب قرار صدر في 25 يونيو/حزيران 2025، يقضي بالاستيلاء على الشارع المحاذي لوادي أزريق ومساحات مجاورة، لربط الطريق الرئيسي المؤدي إلى جبع بمنطقة العقبات، على أن يستمر العمل حتى نهاية 2027.
وأكدت المحافظة أن هذه الخطوة تهدف لفرض وقائع تهويدية جديدة وتغيير معالم المنطقة، في إطار تسريع حكومة الاحتلال لعمليات الاستيلاء على الأراضي وتكريس الاستيطان، في تحدٍ لقرارات الأمم المتحدة خصوصاً القرار 2334، ما يقوّض قيام دولة فلسطينية ويهدد حل الدولتين.
كذلك، اقتحم عشرات المستوطنين باحات المسجد الأقصى المبارك على شكل مجموعات، تحت حماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، وأفاد شهود عيان بأن المقتحمين نفذوا جولات استفزازية في باحات المسجد وأدوا طقوساً تلمودية.
والليلة الماضية، شهدت الضفة الغربية الليلة الماضية سلسلة اقتحامات واعتداءات للمستوطنين في مناطق متفرقة، أسفرت عن إصابات وأضرار مادية. ففي نابلس، اقتحمت قوات جيش الاحتلال بلدتي قصرة وسبسطية وقرية الناقورة، وأطلقت الرصاص وقنابل الغاز على الفلسطينيين واعتقلت طفلين شقيقين من قصرة.
أما في الخليل، فاقتحم عشرات المستوطنين البلدة القديمة بحماية جيش الاحتلال ضمن جولات أسبوعية يصفها السكان بالاستفزازية، فيما أطلق مستوطنون أغنامهم بين الأشجار المثمرة في مسافر يطا لإتلاف المحاصيل، وهاجموا أراضي الفلسطينيين.
كما هاجم مستوطنون قريتي رمّون ودير جرير قرب رام الله، وأطلقوا الرصاص وأشعلوا حرائق في أراض زراعية محيطة بالمنازل، في حين وفرت قوات الاحتلال الحماية لهم، وأطلقت قنابل مضيئة زادت من انتشار النيران.
وفي الأغوار الشمالية، واصل المستوطنون تسييج أراضٍ جديدة قرب خيام المواطنين الفلسطينيين في الفارسية، ما يؤدي إلى إغلاق مئات الدونمات أمام المزارعين، وسط محاولات متكررة خلال الأشهر الماضية لإقامة بؤر استيطانية جديدة ذات طابع زراعي ورعوي، وفق وكالة "وفا".
ووفق تقرير لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، نفذ مستوطنون خلال يوليو/تموز الماضي، 466 اعتداء ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية، أسفرت عن استشهاد 4 فلسطينيين، وترحيل قسري لتجمعين بدويين يتكونان من 50 عائلة فلسطينية.
وبموازاة الإبادة الجماعية التي ترتكبها تل أبيب في قطاع غزة، قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون في الضفة، بما فيها القدس الشرقية، ما لا يقل عن 1014 فلسطينياً، وأصابوا نحو 7 آلاف آخرين، إضافة لاعتقال أكثر من 18 ألفاً و500، وفق معطيات فلسطينية.