وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” بأن عطيات، وهو من سكان مدينة الناصرة داخل أراضي 1948 وكان في زيارة للمدينة، نُقل فجر الأحد من مستشفى أريحا الحكومي إلى مستشفى "هداسا عين كارم" في القدس نظراً لخطورة حالته، قبل أن يُعلن عن استشهاده.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت عدة شوارع وأحياء في أريحا، وسط إطلاق الرصاص الحي، مما أدى إلى إصابة عطيات في الجزء العلوي من جسده.

وفي غضون ذلك، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الأحد، ثلاثة شبان من محافظة جنين، بينهم الأسير المحرر أشرف الجدع من بلدة برقين، ويزيد أبو الهيجا من حي الجابريات، وخالد راجح ربايعة من بلدة ميثلون في أثناء مروره على حاجز الحمرا. فيما يواصل الاحتلال عدوانه على جنين منذ 21 يناير/كانون الثاني الماضي، ما أسفر عن 45 شهيداً وعشرات المعتقلين.

وفي السياق، شرعت آليات الاحتلال صباح الأحد، بشق شارع استيطاني على أراضي بلدة حزما شمال شرق القدس، وسط حماية مكثفة من قوات الاحتلال واعتداءات للمستوطنين على المواطنين، وفق ما أفادت به “وفا”.

وأفادت محافظة القدس أن المشروع ينفذ بموجب قرار صدر في 25 يونيو/حزيران 2025، يقضي بالاستيلاء على الشارع المحاذي لوادي أزريق ومساحات مجاورة، لربط الطريق الرئيسي المؤدي إلى جبع بمنطقة العقبات، على أن يستمر العمل حتى نهاية 2027.

وأكدت المحافظة أن هذه الخطوة تهدف لفرض وقائع تهويدية جديدة وتغيير معالم المنطقة، في إطار تسريع حكومة الاحتلال لعمليات الاستيلاء على الأراضي وتكريس الاستيطان، في تحدٍ لقرارات الأمم المتحدة خصوصاً القرار 2334، ما يقوّض قيام دولة فلسطينية ويهدد حل الدولتين.

كذلك، اقتحم عشرات المستوطنين باحات المسجد الأقصى المبارك على شكل مجموعات، تحت حماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، وأفاد شهود عيان بأن المقتحمين نفذوا جولات استفزازية في باحات المسجد وأدوا طقوساً تلمودية.