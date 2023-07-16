تظاهر مئات آلاف الأشخاص في أنحاء إسرائيل، السبت، ضد خطة "إصلاح القضاء" المثيرة للجدل، وذلك للأسبوع 28 على التوالي.

وقالت هيئة البث (رسمية) إنّ "قرابة 100 ألف إسرائيلي شاركوا بالمظاهرة المركزية في شارع كابلان وسط مدينة تل أبيب".

كما "شارك عشرات آلاف آخرون في كل أنحاء إسرائيل، شمالاً وجنوباً وفي مناطق الوسط"، وفق الهيئة.

وتحوّلت الاحتجاجات التي كانت تنظم كل سبت أسبوعياً إلى مظاهرات يومية، وذلك على إثر تصديق الكنيست (البرلمان)، الثلاثاء المنصرم، بالقراءة الأولى على مشروع قانون "الحد من المعقولية" الذي يقوّض قدرة المحكمة العليا، أعلى هيئة قضائية في إسرائيل، على مراجعة قرارات تصدر عن الحكومة.

وما زال يتعيَّن التصويت على مشروع القانون بالقراءتين الثانية والثالثة قبل أن يصبح قانوناً نافذاً، ولكن لم يحدد موعد التصويت.

ويشهد مختلف أنحاء إسرائيل منذ 28 أسبوعاً احتجاجات غير مسبوقة على مشاريع قوانين "الإصلاح القضائي" التي تتمسك حكومة نتنياهو بإقرارها رغم تحذيرات مما قد يسفر عنها من "شرخ" خطير داخل المجتمع.