ودعا مفوض مجلس أوروبا لحقوق الإنسان مايكل أوفلاهيرتي في بيان، دوله الأعضاء الـ46 إلى ضمان عدم استخدام الأسلحة في انتهاكات حقوق الإنسان في غزة، مشدداً على ضرورة بذل كل الجهود لمنع الانتهاكات القانونية والتصدي لها.

ولفت أوفلاهيرتي إلى أن "ذلك يشمل تطبيق المعايير القانونية لضمان عدم السماح بنقل الأسلحة، عندما يكون هناك خطر على استخدامها لارتكاب انتهاكات للحقوق الأساسية".

وسبق أن أعرب أوفلاهيرتي في يونيو/حزيران الماضي، عن قلقه للسلطات الألمانية بشأن القيود المفروضة على حرية التعبير وحرية التجمع السلمي، للمحتجين على حرب الإبادة التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة منذ 22 شهراً.

ويُعدّ مجلس أوروبا، ومقره ستراسبورغ، الجهة الرقابية على شؤون الديمقراطية وحقوق الإنسان في القارة.

من جانبه، انتقد السفير الإسرائيلي لدى برلين رون بروسور، قرار ألمانيا وقف تصدير الأسلحة بشكل جزئي إلى إسرائيل، مؤكداً أنه "يمثل صفعة قوية للعلاقات بين البلدين"، وفق وصفه.