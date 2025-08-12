سياسة
2 دقيقة قراءة
قضاة إسرائيليون يلزمون نتنياهو حضور 3 جلسات استجواب أسبوعياً بقضايا الفساد
أمر قضاة إسرائيليون بإلزام رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بحضور ثلاث جلسات استجواب أسبوعياً بقضايا الفساد التي يواجهها، بدءاً من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
قضاة إسرائيليون يلزمون نتنياهو حضور 3 جلسات استجواب أسبوعياً بقضايا الفساد
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو / Reuters
منذ 9 ساعات

وقال موقع "تايمز أوف إسرائيل" اليوم الثلاثاء: "سيُطلب من رئيس الوزراء الإدلاء بشهادته ثلاث مرات أسبوعياً في محاكمته بتهم الفساد بدءاً من نوفمبر/تشرين الثاني، وفقاً لما أعلنه القضاة المشرفون على القضية".

وأضاف الموقع العبري: "تستمر المحاكمة منذ عام 2020، ويشهد نتنياهو مرتين أسبوعيا، مع إلغاء أو اختصار عدد لا يُحصى من هذه الجلسات، لأسباب مختلفة تتعلق بمسؤوليات رئيس الوزراء والإرهاق والمرض"، التي كان نتنياهو يتذرع بها للتنصل من الحضور.

كما أمر القضاة، وفق الموقع، "بدراسة فكرة عقد جلسات استماع مستقبلية في محكمة في بيت شيمش (غرب القدس)، بدلاً من محكمة تل أبيب المركزية".

ومراراً، تنصل نتنياهو من المثول أمام المحكمة بمزاعم انشغاله بحرب الإبادة الإسرائيلية على غزة، أو بحجة السفر، بينما يواجه اتهامات بالرشوة والاحتيال وإساءة الأمانة قد تقوده إلى السجن بحال أُقرّت.

وفي يناير/كانون الثاني الماضي بدأت جلسات استجواب نتنياهو فيما يعرف بملفات "1000" و"2000" و"4000"، وقدم المستشار القضائي للحكومة لائحة اتهام متعلقة بها نهاية نوفمبر/تشرين الثاني 2019.

اختيارات المحرر

ويتعلق "الملف 1000" بحصول نتنياهو وأفراد من عائلته على هدايا ثمينة من رجال أعمال أثرياء، مقابل تقديم تسهيلات ومساعدات لهذه الشخصيات في مجالات مختلفة.

فيما يُتهم في "الملف 2000" بالتفاوض مع أرنون موزيس، ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية الخاصة، للحصول على تغطية إعلامية إيجابية.

أما "الملف 4000" فيتعلق بتقديم تسهيلات للمالك السابق لموقع "واللا" الإخباري شاؤول إلوفيتش الذي كان أيضاً مسؤولاً بشركة "بيزك" للاتصالات، مقابل تغطية إعلامية إيجابية.

ويطالب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بإلغاء هذه المحكمة وسط انقسام في الداخل الإسرائيلي بين معارض وداعم لهذه الدعوة.

مصدر:TRT Arabi
اكتشف
"تلتزم تحقيق السلام مع لبنان".. المبعوث الأمريكي يدافع عن إسرائيل رغم اعتداءاتها المتواصلة
البرغوثي: نواجه مخططات تطهير عرقي ضد الفلسطينيين.. وأمريكا تواصل انحيازها الكامل لإسرائيل
مظاهرة داعمة لفلسطين أمام البيت الأبيض احتجاجاً على زيارة نتنياهو
جيش الاحتلال يعلن اعتقال خلية يزعم أنها تتبع فيلق القدس الإيراني جنوبي سوريا
ترمب يتوعد الدول المتحالفة مع بريكس برسوم جمركية إضافية بنسبة 10%
ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في تكساس إلى 82 قتيلاً وسط استمرار البحث عن مفقودين
ترمب: أمامنا فرصة جيّدة للتوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن في غزة هذا الأسبوع
قادة "بريكس" يدعون إلى إنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية ويُدينون الهجمات على إيران
القسام تستهدف تجمعات لجيش الاحتلال بخان يونس وتقصف مستوطنتين محاذيتين لغزة
بلا نتيجة حاسمة.. انتهاء الجلسة الأولى من المحادثات غير المباشرة بين حماس وإسرائيل
جيش الاحتلال يستهدف مواني ومحطة كهرباء في اليمن والحوثيون يعلنون التصدي للهجوم
الضفة.. شهيدان في نابلس وإخطارات بالهدم في الخليل و296 انتهاكاً إسرائيلياً في سلفيت
الدوحة.. جولة مفاوضات جديدة غير مباشرة بين حماس وإسرائيل لأجل وقف إطلاق النار في غزة
"بملايين الدولارات".. تقرير بريطاني: شركة أمريكية تخطط لتهجير فلسطينيي غزة عبر المساعدات الإنسانية
عائلات الأسرى الإسرائيليين تطالب باتفاق شامل تزامناً مع مفاوضات الدوحة
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us