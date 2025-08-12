ونقلت المصادر عن المتحدث باسم الشرطة، سعيد منتظر المهدي، أن حملة الاعتقالات جاءت في أعقاب الضربات الجوية الإسرائيلية التي بدأت في 13 يونيو/حزيران الماضي، إذ شنّت قوات الأمن عمليات مداهمة واسعة ترافقها تعزيزات ميدانية وانتشار مكثف عند نقاط التفتيش، مع الاعتماد على "بلاغات عامة" شجعت المواطنين على الإبلاغ عن أي سلوكيات مشبوهة.

وأشار المهدي إلى أن عدد البلاغات من الجمهور ارتفع بنسبة 41% خلال تلك الفترة، ما أدى إلى تنفيذ الاعتقالات، من دون الكشف عن التهم الموجهة لمعظم الموقوفين، غير أن طهران كانت قد تحدثت سابقاً عن ضبط أشخاص يشتبه في نقلهم معلومات ربما ساعدت في توجيه الضربات الإسرائيلية.

وأوضح المسؤول الأمني أن أجهزة الأمن ألقت القبض على 2774 مهاجراً غير نظامي، وضبطت 30 قضية أمنية خاصة عبر فحص هواتف الموقوفين، من بينها قضايا تجسس طالت 261 شخصاً، إضافة إلى 172 متهماً بالتصوير غير المصرح به.

كما تعاملت الشرطة، وفق المهدي، مع أكثر من 5700 حالة جريمة إلكترونية خلال الحرب، شملت الاحتيال عبر الإنترنت وعمليات سحب أموال غير مصرّح بها، واصفاً الفضاء الإلكتروني بأنه "تحول إلى جبهة قتال مهمة" خلال المواجهة.