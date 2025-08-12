الهجمات على إيران
إيران تعلن القبض على 21 ألف مشتبه به عقب حربها مع إسرائيل
ذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية، اليوم الثلاثاء، أن الشرطة اعتقلت نحو 21 ألف مشتبه به خلال الحرب التي استمرت 12 يوماً مع إسرائيل في يونيو/حزيران الماضي.
عناصر من الشرطة الإيرانية / AP Archive
ونقلت المصادر عن المتحدث باسم الشرطة، سعيد منتظر المهدي، أن حملة الاعتقالات جاءت في أعقاب الضربات الجوية الإسرائيلية التي بدأت في 13 يونيو/حزيران الماضي، إذ شنّت قوات الأمن عمليات مداهمة واسعة ترافقها تعزيزات ميدانية وانتشار مكثف عند نقاط التفتيش، مع الاعتماد على "بلاغات عامة" شجعت المواطنين على الإبلاغ عن أي سلوكيات مشبوهة.

وأشار المهدي إلى أن عدد البلاغات من الجمهور ارتفع بنسبة 41% خلال تلك الفترة، ما أدى إلى تنفيذ الاعتقالات، من دون الكشف عن التهم الموجهة لمعظم الموقوفين، غير أن طهران كانت قد تحدثت سابقاً عن ضبط أشخاص يشتبه في نقلهم معلومات ربما ساعدت في توجيه الضربات الإسرائيلية.

وأوضح المسؤول الأمني أن أجهزة الأمن ألقت القبض على 2774 مهاجراً غير نظامي، وضبطت 30 قضية أمنية خاصة عبر فحص هواتف الموقوفين، من بينها قضايا تجسس طالت 261 شخصاً، إضافة إلى 172 متهماً بالتصوير غير المصرح به.

كما تعاملت الشرطة، وفق المهدي، مع أكثر من 5700 حالة جريمة إلكترونية خلال الحرب، شملت الاحتيال عبر الإنترنت وعمليات سحب أموال غير مصرّح بها، واصفاً الفضاء الإلكتروني بأنه "تحول إلى جبهة قتال مهمة" خلال المواجهة.

وفي 13 يونيو/حزيران الماضي، شنت إسرائيل بدعم أمريكي عدواناً على إيران استمر 12 يوماً، شمل مواقع عسكرية ونووية ومنشآت مدنية واغتيال قادة عسكريين وعلماء نوويين، بينما ردت إيران باستهداف مقرات عسكرية واستخبارية إسرائيلية بصواريخ باليستية وطائرات مسيّرة.

وفي 22 يونيو/حزيران الماضي، هاجمت الولايات المتحدة منشآت إيران، وادعت أنها "أنهت" برنامجها النووي، فردت طهران بقصف قاعدة "العديد" الأمريكية بقطر، ثم أعلنت واشنطن في 24 من الشهر ذاته، وقفاً لإطلاق النار بين تل أبيب وطهران.


