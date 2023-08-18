أعلن نادي "الهلال" السعودي رسمياً تعاقده مع حارس منتخب المغرب وفريق إشبيلية الإسباني ياسين بونو لثلاثة مواسم.

ونشر حساب الهلال الرسمي على موقع "إكس" الخميس، مقطع فيديو يُعلِن فيه التعاقد مع بونو (32 عاماً)، بعد يوم من ضمِّه النجم البرازيلي نيمار من باريس سان جيرمان الفرنسي في صفقة مدوية.

وقال النادي إن "بونو سيكون لاعباً في صفوف فريق كرة القدم للموسم الحالي 2023/2024".

واعتبر النادي "بونو إضافة نوعية لفريق الهلال الباحث عن استعادة لقب الدوري السعودي للموسم الجديد".

ويُعَدّ بونو أحد أبرز حراس المرمى في العالم في الآونة الأخيرة، بعد قيادته منتخب بلاده المغرب إلى المركز الرابع في بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول الماضيين، وتتويجه مع نادي إشبيلية الإسباني بلقب الدوري الأوروبي لكرة القدم "يوروبا ليغ"، في يونيو/حزيران الماضي.

وبدأ الحارس الدولي، الذي يمتلك في رصيده 55 مباراة دولية مع منتخب بلاده، مسيرته في صفوف نادي الوداد المغربي، قبل أن ينتقل إلى أتليتيكو مدريد الإسباني في 2012، وريال سرقسطة مُعاراً، ثم جيرونا وإشبيلية.

ويُعَدّ بونو من الحراس القلائل في العالم الذين زاروا الشباك، إذ سجَّل مع إشبيلية في مرمى ريال مايوركا ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وحسب شبكة "ترانسفير ماركت" العالمية، تبلغ القيمة السوقية للمغربي بونو 12 مليون يورو.

وخاض اللاعب 319 مباراة في مشواره مع الأندية، وخرج بشباك نظيفة في 114 منها، وسكن مرماه 365 هدفاً.