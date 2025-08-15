سياسة
1 دقيقة قراءة
وقعت قرب أحد المساجد.. قتيل ومصاب جراء عملية إطلاق نار في السويد
قُتل شخص في إطلاق نار، اليوم الجمعة، قرب مسجد في السويد وأسفر أيضاً عن إصابة شخص آخر وفق ما أفادت به الشرطة، مضيفة أنها تشتبه في أن الحادثة مرتبطة بعصابات متناحرة.
وقعت قرب أحد المساجد.. قتيل ومصاب جراء عملية إطلاق نار في السويد
توجهت فرق الشرطة السويدية فورا إلى مكان الحادثة / AP
15 أغسطس 2025

وقالت الشرطة إن رجلاً "يبلغ 25 عاماً تقريباً" توفي متأثراً بجروحه، ولم تقدم تفاصيل حول وضع الشخص المصاب.

وفي وقت سابق اليوم، ذكرت الشرطة السويدية في بيان، أن شخصين أصيبا إثر عملية إطلاق نار عقب صلاة الجمعة في أوريبرو، مشيرة إلى أنها تلقت بلاغاً بسماع أصوات إطلاق نار قرب مسجد المدينة.

اختيارات المحرر

ولفت البيان إلى أن فرق الشرطة توجهت فوراً إلى مكان الحادثة، ودعت المواطنين للابتعاد عن المنطقة، مضيفاً أن "سبب إطلاق النار غير معروف بعد". ووفق البيان، بدأت الشرطة تحقيقاً في الحادثة.

من جانبه، قال مازن موفق، أحد الشهود على الحادثة، إن شخصين أصيبا بعد خروجهما من المسجد، مضيفاً: "لا نعلم إن كان الهجوم يستهدف المسجد أو هذين الشخصين تحديداً"، وفق ما تحدث به لصحيفة "إكسبريسن".

مصدر:TRT Arabi
اكتشف
رئيس الاستخبارات السابق في تسجيلات مسرّبة.. ماذا قال عن 7 أكتوبر وقيادة الجيش؟
توماس باراك: لبنان اتخذ الخطوة الأولى بقرار حصر السلاح بيد الدولة وعلى إسرائيل اتخاذ خطوة في المقابل
شهداء وجرحى في مجازر جديدة للاحتلال بقطاع غزة.. والعفو الدولية: إسرائيل تطبق سياسة تجويع متعمدة
لسد نقص الجنود.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يخطط لاستقدام مُجندين من اليهود في الخارج
أكثر من مليون إسرائيلي يشاركون في إضراب عامّ ومظاهرات ضد نتنياهو
أكثر من 40 مفقوداً بعد غرق قارب في ولاية سوكوتو بنيجيريا
رئيس الأركان الإسرائيلي يصدّق على خطة احتلال غزة و"الكابينت" يعقد اجتماعاً نهاية الأسبوع لإقرارها
رئيس الوزراء الفلسطيني يبحث في مصر حرب غزة قبيل توجهه لزيارة معبر رفح
إضراب عام واحتجاجات حاشدة في تل أبيب بمشاركة غالانت واعتقال عشرات المتظاهرين
"لمخالفتها القوانين".. الحكومة الليبية تقرر منع أنشطة شركة "هواوي" داخل البلاد
قادة أوروبا يجتمعون من أجل أوكرانيا.. وزيلينسكي يستعد للقاء ترمب
"لإصابته بالجرب".. تدهور صحة معتقل فلسطيني داخل سجن النقب الإسرائيلي
258 شهيداً بسبب التجويع في غزة وممرضة أمريكية: سوء التغذية يضرب الطواقم الطبية
ثلاثة قتلى و8 مصابين في عملية إطلاق نار بمدينة نيويورك الأمريكية
قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعة ومستوطنون يقتحمون الأقصى ويعتدون على فلسطينيين بالضفة
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us