ولفت البيان إلى أن فرق الشرطة توجهت فوراً إلى مكان الحادثة، ودعت المواطنين للابتعاد عن المنطقة، مضيفاً أن "سبب إطلاق النار غير معروف بعد". ووفق البيان، بدأت الشرطة تحقيقاً في الحادثة.

من جانبه، قال مازن موفق، أحد الشهود على الحادثة، إن شخصين أصيبا بعد خروجهما من المسجد، مضيفاً: "لا نعلم إن كان الهجوم يستهدف المسجد أو هذين الشخصين تحديداً"، وفق ما تحدث به لصحيفة "إكسبريسن".