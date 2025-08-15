15 أغسطس 2025
وقالت الشرطة إن رجلاً "يبلغ 25 عاماً تقريباً" توفي متأثراً بجروحه، ولم تقدم تفاصيل حول وضع الشخص المصاب.
وفي وقت سابق اليوم، ذكرت الشرطة السويدية في بيان، أن شخصين أصيبا إثر عملية إطلاق نار عقب صلاة الجمعة في أوريبرو، مشيرة إلى أنها تلقت بلاغاً بسماع أصوات إطلاق نار قرب مسجد المدينة.
ولفت البيان إلى أن فرق الشرطة توجهت فوراً إلى مكان الحادثة، ودعت المواطنين للابتعاد عن المنطقة، مضيفاً أن "سبب إطلاق النار غير معروف بعد". ووفق البيان، بدأت الشرطة تحقيقاً في الحادثة.
من جانبه، قال مازن موفق، أحد الشهود على الحادثة، إن شخصين أصيبا بعد خروجهما من المسجد، مضيفاً: "لا نعلم إن كان الهجوم يستهدف المسجد أو هذين الشخصين تحديداً"، وفق ما تحدث به لصحيفة "إكسبريسن".
مصدر:TRT Arabi