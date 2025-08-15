وكان قاسم قد قال، في كلمة بثتها قناة "المنار" خلال فعالية إحياء "أربعينية الإمام الحسين" بمدينة بعلبك شرقي لبنان، إن "المقاومة لن تسلم سلاحها ما دام الاحتلال الإسرائيلي قائماً، وسنخوض معركة كربلائية إذا لزم الأمر لمواجهة المشروع الإسرائيلي الأمريكي مهما كلفنا ذلك". وأضاف أن "الحكومة اللبنانية تتحمل كامل المسؤولية عن أي فتنة داخلية وعن تخليها عن واجبها في الدفاع عن أرض البلاد"، وفق تعبيره.

وفي منشور عبر منصة "إكس"، أكد سلام أن "لا أحد في لبنان اليوم يريد الحرب الأهلية، والتهديد أو التلويح بها مرفوض تماماً"، معتبراً أن اتهام الحكومة بتنفيذ "مشروع أمريكي إسرائيلي" هو "كلام مردود"، مشدداً على أن "قراراتنا لبنانية خالصة، تُصنع في مجلس الوزراء ولا يمليها علينا أحد".

تأتي هذه التصريحات بعد أيام من قرار مجلس الوزراء اللبناني، في 5 أغسطس/آب الجاري، حصر السلاح، بما في ذلك سلاح حزب الله، بيد الدولة، وتكليف الجيش بوضع خطة لتنفيذ ذلك خلال الشهر الجاري على أن تُستكمل قبل نهاية عام 2025.

كما أعلنت الحكومة، بعد يومين من القرار، تأييدها لما جاء في "الورقة الأمريكية" التي تتضمن خطوات لحصر السلاح بيد الدولة ونشر الجيش اللبناني جنوبي البلاد، وذلك عقب زيارة المبعوث الأمريكي توماس باراك إلى بيروت الشهر الماضي لبحث مضمون الورقة.

وفي السياق ذاته، ذكّر سلام بأن اتفاق الطائف "ينص صراحة على بسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها بقواها الذاتية، ولا يجيز لأي حزب في لبنان حمل السلاح خارج نطاق الدولة".