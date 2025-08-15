سياسة
2 دقيقة قراءة
سلام يرفض تصريحات نعيم قاسم ويصفها بـ"تهديد مبطن بالحرب الأهلية"
انتقد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، اليوم الجمعة، تصريحات الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، التي جدد فيها رفض الحزب تسليم سلاحه، واعتبر سلام أن هذه التصريحات "تحمل تهديداً مبطناً بالحرب الأهلية، وهو أمر مرفوض تماماً".
سلام يرفض تصريحات نعيم قاسم ويصفها بـ"تهديد مبطن بالحرب الأهلية"
رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام / AFP Archive
15 أغسطس 2025

وكان قاسم قد قال، في كلمة بثتها قناة "المنار" خلال فعالية إحياء "أربعينية الإمام الحسين" بمدينة بعلبك شرقي لبنان، إن "المقاومة لن تسلم سلاحها ما دام الاحتلال الإسرائيلي قائماً، وسنخوض معركة كربلائية إذا لزم الأمر لمواجهة المشروع الإسرائيلي الأمريكي مهما كلفنا ذلك". وأضاف أن "الحكومة اللبنانية تتحمل كامل المسؤولية عن أي فتنة داخلية وعن تخليها عن واجبها في الدفاع عن أرض البلاد"، وفق تعبيره.

وفي منشور عبر منصة "إكس"، أكد سلام أن "لا أحد في لبنان اليوم يريد الحرب الأهلية، والتهديد أو التلويح بها مرفوض تماماً"، معتبراً أن اتهام الحكومة بتنفيذ "مشروع أمريكي إسرائيلي" هو "كلام مردود"، مشدداً على أن "قراراتنا لبنانية خالصة، تُصنع في مجلس الوزراء ولا يمليها علينا أحد".

تأتي هذه التصريحات بعد أيام من قرار مجلس الوزراء اللبناني، في 5 أغسطس/آب الجاري، حصر السلاح، بما في ذلك سلاح حزب الله، بيد الدولة، وتكليف الجيش بوضع خطة لتنفيذ ذلك خلال الشهر الجاري على أن تُستكمل قبل نهاية عام 2025.

كما أعلنت الحكومة، بعد يومين من القرار، تأييدها لما جاء في "الورقة الأمريكية" التي تتضمن خطوات لحصر السلاح بيد الدولة ونشر الجيش اللبناني جنوبي البلاد، وذلك عقب زيارة المبعوث الأمريكي توماس باراك إلى بيروت الشهر الماضي لبحث مضمون الورقة.

وفي السياق ذاته، ذكّر سلام بأن اتفاق الطائف "ينص صراحة على بسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها بقواها الذاتية، ولا يجيز لأي حزب في لبنان حمل السلاح خارج نطاق الدولة".

اختيارات المحرر

و"اتفاق الطائف" وقعته قوى لبنانية في مدينة الطائف السعودية عام 1989 لإنهاء الحرب الأهلية التي استمرت 15 عاماً، وبموجبه، أُعيد توزيع السلطات بين الطوائف اللبنانية لتعزيز المشاركة السياسية. ونص على حل جميع الفصائل المسلحة اللبنانية وغير اللبنانية وتسليم أسلحتها إلى الدولة، وبسط سلطة الجيش على كامل الأراضي اللبنانية بما يضمن وحدة وسيادة الدولة.

وشنت إسرائيل في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 عدواناً على لبنان تحول إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر/أيلول 2024، ما أسفر عن أكثر من 4 آلاف قتيل ونحو 17 ألف جريح.

وفي 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، بدأ سريان اتفاق لوقف لإطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل، لكن تل أبيب خرقته أكثر من 3 آلاف مرة، ما أسفر عن 281 قتيلاً و593 جريحاً، وفق بيانات رسمية.

وفي تحدّ لاتفاق وقف إطلاق النار، نفذ الجيش الإسرائيلي انسحاباً جزئياً من جنوب لبنان، بينما يواصل احتلال 5 تلال سيطر عليها خلال الحرب الأخيرة.

مصدر:TRT ARABI
اكتشف
رئيس الاستخبارات السابق في تسجيلات مسرّبة.. ماذا قال عن 7 أكتوبر وقيادة الجيش؟
توماس باراك: لبنان اتخذ الخطوة الأولى بقرار حصر السلاح بيد الدولة وعلى إسرائيل اتخاذ خطوة في المقابل
شهداء وجرحى في مجازر جديدة للاحتلال بقطاع غزة.. والعفو الدولية: إسرائيل تطبق سياسة تجويع متعمدة
لسد نقص الجنود.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يخطط لاستقدام مُجندين من اليهود في الخارج
أكثر من مليون إسرائيلي يشاركون في إضراب عامّ ومظاهرات ضد نتنياهو
أكثر من 40 مفقوداً بعد غرق قارب في ولاية سوكوتو بنيجيريا
رئيس الأركان الإسرائيلي يصدّق على خطة احتلال غزة و"الكابينت" يعقد اجتماعاً نهاية الأسبوع لإقرارها
رئيس الوزراء الفلسطيني يبحث في مصر حرب غزة قبيل توجهه لزيارة معبر رفح
إضراب عام واحتجاجات حاشدة في تل أبيب بمشاركة غالانت واعتقال عشرات المتظاهرين
"لمخالفتها القوانين".. الحكومة الليبية تقرر منع أنشطة شركة "هواوي" داخل البلاد
قادة أوروبا يجتمعون من أجل أوكرانيا.. وزيلينسكي يستعد للقاء ترمب
"لإصابته بالجرب".. تدهور صحة معتقل فلسطيني داخل سجن النقب الإسرائيلي
258 شهيداً بسبب التجويع في غزة وممرضة أمريكية: سوء التغذية يضرب الطواقم الطبية
ثلاثة قتلى و8 مصابين في عملية إطلاق نار بمدينة نيويورك الأمريكية
قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعة ومستوطنون يقتحمون الأقصى ويعتدون على فلسطينيين بالضفة
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us