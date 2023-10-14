سياسة
3 دقيقة قراءة
هنية ينفي استهداف المدنيين ويؤكد: لا هجرة من غزة إلى مصر
أكد رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، في كلمة متلفزة، أن "لا هجرة من غزة إلى مصر"، مشدداً على أن حماس لا تستهدف المدنيين، بعكس ما تروّج له "الروايات والأضاليل الكاذبة".
هنية ينفي استهداف المدنيين ويؤكد: لا هجرة من غزة إلى مصر
هنية ينفي استهداف المدنيين ويؤكد: لا هجرة من غزة إلى مصر / صورة: AFP
14 أكتوبر 2023

قال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" الفلسطينية إسماعيل هنية، السبت، إنه لا هجرة من غزة ولا من الضفة، مضيفاً أن الفلسطينيين متجذرون في أرضهم.

وأضاف هنية في كلمة متلفزة أنه "لا هجرة من غزة، ولا هجرة من الضفة، والفلسطينيون متجذرون في أرضهم، ونثمّن الموقف المصري الرافض للتهجير".

وأشار هنية إلى أن "ضربة القسام الاستراتيجية وضعت حداً للتجاوزات الإسرائيلية بحق الأسرى والمسجد الأقصى".

وتابع: "العدوان الإسرائيلي ينفذ جريمته بدعم من الإدارة الأمريكية"، منتقداً "تبني الروايات والأضاليل الكاذبة"، وفق تعبيره.

وأكد أن الجيش الإسرائيلي "لم يستطع ولم يتمكن من المواجهة، فلجأ إلى ارتكاب هذه المجازر والإبادة الجماعية والأرض المحروقة ومحاولات تهجير أبناء شعبنا وأهلنا في غزة".

وأردف هنية: "ليس لنا إلا خط واحد، هو العودة إلى أرضنا وهذا قريب المنال".

وعن المظاهرات الداعمة لفلسطين، قال هنية "المخطط الصهيوني المدعوم من الإدارة الأمريكية سنفشله بهذا الصمود والموقف الموحد والتضامن العربي والإسلامي والعالمي"، مشيراً إلى التظاهرات الشعبية التي تخرج في عواصم عربية وعالمية.

ونفى هنية استهداف حركته للمدنيين، مضيفاً "لطالما أكدت حماس أنها لا تستهدف المدنيين، لا الكبار ولا الصغار رغم ما يفعله العدو الصهيوني (إسرائيل)".

ولاقت دعوة الجيش الإسرائيلي، الجمعة، إلى ترحيل سكان غزة إلى الجنوب، رفضاً دولياً وعربياً واسعاً، مقابل ضوء أخضر أمريكي للتنفيذ، فيما قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية إن إسرائيل "تحاول توزيع سكان قطاع غزة على دول العالم".

وفجر 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، أطلقت "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى"، رداً على "اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة".

في المقابل، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية "السيوف الحديدية"، ويواصل شن غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us