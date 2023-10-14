قال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" الفلسطينية إسماعيل هنية، السبت، إنه لا هجرة من غزة ولا من الضفة، مضيفاً أن الفلسطينيين متجذرون في أرضهم.

وأضاف هنية في كلمة متلفزة أنه "لا هجرة من غزة، ولا هجرة من الضفة، والفلسطينيون متجذرون في أرضهم، ونثمّن الموقف المصري الرافض للتهجير".

وأشار هنية إلى أن "ضربة القسام الاستراتيجية وضعت حداً للتجاوزات الإسرائيلية بحق الأسرى والمسجد الأقصى".

وتابع: "العدوان الإسرائيلي ينفذ جريمته بدعم من الإدارة الأمريكية"، منتقداً "تبني الروايات والأضاليل الكاذبة"، وفق تعبيره.

وأكد أن الجيش الإسرائيلي "لم يستطع ولم يتمكن من المواجهة، فلجأ إلى ارتكاب هذه المجازر والإبادة الجماعية والأرض المحروقة ومحاولات تهجير أبناء شعبنا وأهلنا في غزة".

وأردف هنية: "ليس لنا إلا خط واحد، هو العودة إلى أرضنا وهذا قريب المنال".

وعن المظاهرات الداعمة لفلسطين، قال هنية "المخطط الصهيوني المدعوم من الإدارة الأمريكية سنفشله بهذا الصمود والموقف الموحد والتضامن العربي والإسلامي والعالمي"، مشيراً إلى التظاهرات الشعبية التي تخرج في عواصم عربية وعالمية.

ونفى هنية استهداف حركته للمدنيين، مضيفاً "لطالما أكدت حماس أنها لا تستهدف المدنيين، لا الكبار ولا الصغار رغم ما يفعله العدو الصهيوني (إسرائيل)".

ولاقت دعوة الجيش الإسرائيلي، الجمعة، إلى ترحيل سكان غزة إلى الجنوب، رفضاً دولياً وعربياً واسعاً، مقابل ضوء أخضر أمريكي للتنفيذ، فيما قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية إن إسرائيل "تحاول توزيع سكان قطاع غزة على دول العالم".

وفجر 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، أطلقت "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى"، رداً على "اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة".

في المقابل، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية "السيوف الحديدية"، ويواصل شن غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.