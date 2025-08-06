وقال مدير عام مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة أبين، عبد القادر باجميل لوكالة الأناضول إن "عدد ضحايا غرق المهاجرين ارتفع إلى 92 قتيلاً، وعُثر على معظم الجثامين على امتداد الشريط الساحلي من مدينة زنجبار إلى مديرية أحور شرقي المحافظة، على مسافة تُقدّر بـ120 كيلومتراً".

وأشار باجميل إلى أن عمليات البحث عن باقي المفقودين لا تزال متواصلة، من دون تحديد عددهم.

والأحد، انقلب قارب يقل مهاجرين غير نظاميين قبالة سواحل أبين، ما أدى إلى مصرع نحو 20 شخصاً وفقدان عشرات آخرين.

وأكدت شرطة محافظة أبين، وقتها استمرار تنفيذ "عملية إنسانية واسعة لانتشال جثث عدد كبير من المهاجرين الإثيوبيين الذين لقوا حتفهم غرقاً في أثناء محاولتهم التسلل إلى الأراضي اليمنية عبر قارب تهريب قادم من القرن الإفريقي"، مشيرة إلى العثور على جثث في مواقع متفرقة على الشاطئ، ما يرجح وجود مزيد من المفقودين في عرض البحر.