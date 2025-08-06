سياسة
2 دقيقة قراءة
ارتفاع حصيلة ضحايا قارب المهاجرين المنكوب قبالة اليمن إلى 92 قتيلاً
أعلنت السلطات اليمنية، اليوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة ضحايا حادثة غرق قارب مهاجرين غير نظاميين قبالة سواحل محافظة أبين جنوبي البلاد، إلى 92 قتيلاً، في وقت لا تزال فيه عمليات البحث عن المفقودين جارية.
ارتفاع حصيلة ضحايا قارب المهاجرين المنكوب قبالة اليمن إلى 92 قتيلاً
ارتفاع حصيلة ضحايا قارب المهاجرين المنكوب قبالة اليمن إلى 92 قتيلاً / AA Archive
منذ 16 ساعات

وقال مدير عام مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة أبين، عبد القادر باجميل لوكالة الأناضول إن "عدد ضحايا غرق المهاجرين ارتفع إلى 92 قتيلاً، وعُثر على معظم الجثامين على امتداد الشريط الساحلي من مدينة زنجبار إلى مديرية أحور شرقي المحافظة، على مسافة تُقدّر بـ120 كيلومتراً".

وأشار باجميل إلى أن عمليات البحث عن باقي المفقودين لا تزال متواصلة، من دون تحديد عددهم.

والأحد، انقلب قارب يقل مهاجرين غير نظاميين قبالة سواحل أبين، ما أدى إلى مصرع نحو 20 شخصاً وفقدان عشرات آخرين.

وأكدت شرطة محافظة أبين، وقتها استمرار تنفيذ "عملية إنسانية واسعة لانتشال جثث عدد كبير من المهاجرين الإثيوبيين الذين لقوا حتفهم غرقاً في أثناء محاولتهم التسلل إلى الأراضي اليمنية عبر قارب تهريب قادم من القرن الإفريقي"، مشيرة إلى العثور على جثث في مواقع متفرقة على الشاطئ، ما يرجح وجود مزيد من المفقودين في عرض البحر.

موصى به

والثلاثاء، أعلنت المنظمة الدولية للهجرة، أن عدد الضحايا جراء الحادثة بلغ 56 قتيلاً، بينهم 14 امرأة، بينما لا يزال 132 شخصاً في عداد المفقودين، مضيفة أن العديد من الضحايا يُعتقد أنهم من الجنسية الإثيوبية.

ودعت المنظمة إلى "إعطاء الأولوية للمساعدات العاجلة والمنقذة للحياة، وحماية المهاجرين الأكثر ضعفاً، فضلاً عن معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية".

كما كشفت أنها وثّقت منذ بداية العام الجاري أكثر من 350 حالة وفاة واختفاء لمهاجرين على طول هذا الطريق، مشيرة إلى أن العدد الفعلي قد يكون أعلى من ذلك.

ويُعد اليمن وجهة لمهاجرين من دول القرن الإفريقي، ولا سيما الصومال وإثيوبيا، ويهدف العديد منهم إلى الانتقال في رحلتهم الصعبة إلى دول الخليج، وخصوصاً السعودية، لتحسين وضعهم المعيشي.

مصدر:TRT Arabi
اكتشف
"تلتزم تحقيق السلام مع لبنان".. المبعوث الأمريكي يدافع عن إسرائيل رغم اعتداءاتها المتواصلة
البرغوثي: نواجه مخططات تطهير عرقي ضد الفلسطينيين.. وأمريكا تواصل انحيازها الكامل لإسرائيل
مظاهرة داعمة لفلسطين أمام البيت الأبيض احتجاجاً على زيارة نتنياهو
جيش الاحتلال يعلن اعتقال خلية يزعم أنها تتبع فيلق القدس الإيراني جنوبي سوريا
ترمب يتوعد الدول المتحالفة مع بريكس برسوم جمركية إضافية بنسبة 10%
ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في تكساس إلى 82 قتيلاً وسط استمرار البحث عن مفقودين
ترمب: أمامنا فرصة جيّدة للتوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن في غزة هذا الأسبوع
قادة "بريكس" يدعون إلى إنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية ويُدينون الهجمات على إيران
القسام تستهدف تجمعات لجيش الاحتلال بخان يونس وتقصف مستوطنتين محاذيتين لغزة
بلا نتيجة حاسمة.. انتهاء الجلسة الأولى من المحادثات غير المباشرة بين حماس وإسرائيل
جيش الاحتلال يستهدف مواني ومحطة كهرباء في اليمن والحوثيون يعلنون التصدي للهجوم
الضفة.. شهيدان في نابلس وإخطارات بالهدم في الخليل و296 انتهاكاً إسرائيلياً في سلفيت
الدوحة.. جولة مفاوضات جديدة غير مباشرة بين حماس وإسرائيل لأجل وقف إطلاق النار في غزة
"بملايين الدولارات".. تقرير بريطاني: شركة أمريكية تخطط لتهجير فلسطينيي غزة عبر المساعدات الإنسانية
عائلات الأسرى الإسرائيليين تطالب باتفاق شامل تزامناً مع مفاوضات الدوحة
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us