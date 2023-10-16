تعد حركة فتح من أوائل حركات المقاومة الفلسطينية تأسيساً وتأثيراً في المستوى الشعبي الفلسطيني، وفي هذا المقال سوف نتطرق إلى تاريخ تأسيس الحركة، وأبرز المؤسسين، وأهداف الحركة، وأبرز التحولات التي شهدتها الحركة، وعلاقتها بجناحها المسلح "كتائب شهداء الأقصى".

ما حركة فتح؟

حركة فتح منظمة كفاحية فلسطينية ذات توجهات علمانية، تعد أكبر فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، إلا أنها غيرت أدبياتها من حركة مقاومة إلى حركة سياسية ترى أن المفاوضات مع الاحتلال الإسرائيلي هي الحل الأمثل لاستعادة الحقوق.

متى تأسست حركة فتح؟

تأسست حركة فتح في نهاية الخمسينات، وكان العدوان الثلاثي على مصر واحتلال قطاع غزة من القوات الإسرائيلية دافعاً كبيراً لتأسيس الحركة.

البنية التنظيمية لحركة فتح

وفقاً لنصوص حركة فتح التنظيمية فإن الحركة تتكون من أصغر وحدة فيها وهي الخلية ثم شعبة فمنطقة فإقليم، ويتكون كل مستوى من عدة فروع تحته، ويتكون الإقليم من عدة مناطق تنتخب لجانها القيادية عن طريق مؤتمر عام تعقده الحركة.

وللمؤتمر العام للحركة مكونات هي:

القوات العسكرية

التنظيم (ويتكون من أطر منتخبة)

المكاتب الحركية وتشمل المنظمات الشعبية والاتحادات والنقابات المهنية.

اللجنة المركزية ويجري انتخابها بواسطة اقتراع سري.

المجلس الثوري.

ويضطلع المؤتمر العام بمهمة اختيار اللجنة المركزية التي تعمل على قيادة الحركة، وتتكون اللجنة المركزية من 12 عضواً وازداد عدد الأعضاء في أثناء انعقاد المؤتمر العام لحركة فتح في تونس عام 1990 ليصبح 21 عضواً، وتتمتع القيادة بكل الصلاحيات العسكرية والسياسية والتنظيمية والماليةـ، ويأتي المجلس الثوري لحركة فتح بعد اللجنة المركزية، وهو عبارة عن هيئة نظيمية ليس لديها صلاحية اتخاذ القرارات بل التوصية بها.

فكرة تأسيس حركة فتح

يعود تأسيس حركة فتح إلى تجربة التحالف قصير الأمد بين الإخوان المسلمين والبعثيين تحت ما يسمى "جبهة المقاومة الشعبية"، إبان الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة في عام 1965م، إذ اتفق 12 من قادة جبهة المقاومة الشعبية وتبادلوا وجهات النظر ليخرجوا بعد ذلك بخارطة طريقة مكتملة الأركان تسعى لإنشاء جبهة في فلسطين لمقارعة الاحتلال الإسرائيلي.

وتبلورت الخطة لإنشاء حركة فتح بعد اجتماع عشرات من المنظمات الفلسطينية والتي فاق عددها حينئذ 30 منظمة، تأسس معظمها في دول الخليج العربي.

من مؤسس حركة فتح؟

أسس حركة فتح عديد من القادة من أبرزهم:

ياسر عرفات.

خليل الوزير.

سليم الزعنون.

يوسف عميرة.

عادل عبد الكريم.

عبد الله الدنان.

يوسف النجار.

كمال عدوان.

عبد الفتاح إسماعيل.

والرئيس الفلسطيني الحالي محمود عباس أبو مازن.

بم فازت حركة فتح في الانتخابات؟

استحوذت حركة فتح في الانتخابات التشريعية في 20 يناير 1996 على 55 مقعداً من أصل 88 مقعداً، إلا أن الحركة جنحت إلى الجمود التنظيمي والفكري، والتمسك بالمفاوضات العقيمة مع الاحتلال فأثر ذلك بشكل سلبي في شعبيتها، لتتمكن حركة المقاومة الإسلامية حماس من الاستحواذ على غالبية مقاعد البرلمان.

في (25 يناير/كانون الثاني) عام 2006، حصدت حماس 76 مقعداً من أصل 132 مقعداً، وكان لفوز حماس في الانتخابات تداعيات كبيرة على الصعيدين المحلي والدولي، إذ رفضت إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، الاعتراف بنتائج الانتخابات.

كما رفضت حركة فتح (الخصم الخاسر في الانتخابات) وبقية الفصائل المشارَكة في الحكومة التي شكلتها حركة حماس، برئاسة إسماعيل هنية، لـ"عدم الاتفاق على البرنامج السياسي".

ما مبادئ حركة فتح؟

ترتكز حركة فتح على عديد من المبادئ أهمها:

تأكيد أن فلسطين دولة عربية وتقع مسؤولية تحريرها على عاتق جميع العرب.

إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشريف.

الأرض الفلسطينية جزء لا يتجزأ من الأرض العربية.

تأكيد أن الشعب الفلسطيني هو الوحيد المخول بتقرير مصيره، وبسط نفوذه على كل أراضيه.

ما توجه حركة فتح؟

أصبح توجه الحركة في العقود الأخيرة يتجه صوب يسار الوسط بعد انطلاقها من خلفية وطنية بحته تهدف إلى مقاومة الاحتلال الإسرائيلي بكل الوسائل، وكانت ترى في السابق أن كل القرارات التي تصدر عن الأمم المتحدة غير شرعية ولا قيمة لها عند الحركة كونها تصادر حقوق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.

إلا أن الحركة بدأت في التحول التدريجي من الكفاح المسلح إلى المفاوضات مع الاحتلال الإسرائيلي، وجاء اتفاق أوسلو في عام 1993 تتويجاً لتحولها عن خيار الكفاح المسلح، إذ أعادت الحركة بلورة ميثاقها الوطني بما يتماشى مع نهجها السياسي الجديد مع الاحتلال، فشرعت بحذف البنود ذات الصلة بمحو إسرائيل من الخارطة، بالإضافة إلى تعديل كل النقاط التي تتعارض مع بنود اتفاق أوسلو، والاعتراف الكامل بأحقية اليهود العيش بسلام على أرض فلسطين،

متى أسست حركة فتح ذراعها العسكري" العاصفة"؟

سعت حركة فتح بكل الوسائل الممكنة لتأسيس جناح عسكري قادر على مقاومة الاحتلال، فشرعت في تأسيس قوات "العاصفة" على التراب السوري والجزائري في عام 1962، وكثفت خلاياها في لبنان والضفة الغربية وغزة، وكثفت نشاطها المسلح برغم كل القيود الدولية المفروضة عليها، لا سيما في الدول المجاورة لفلسطين المحتلة.

وفي الفترة الواقعة بين 1966-1967 كثف جناح العاصفة عملياته ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي بدعم وإسناد مباشر من الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات.

تزعم حركة فتح للتنظيمات الأخرى

استطاعت الحركة تكبيد الاحتلال الإسرائيلي خسائر فادحة في العدة والعتاد، الأمر الذي أكسبها شعبية كبيرة، دفع عديداً من التنظيمات الفلسطينية الأخرى إلى الالتحاق بها مثل جبهة التحرير الوطني في 13 سبتمبر/أيلول 1968، ومنظمة طلائع الفداء وتحرير فلسطين وفرقة خالد بن الوليد في 7 سبتمبر/أيلول 1968، وقوات الجهاد المقدس بتاريخ 12 يونيو/حزيران 1969، إذ انضمت تلك المنظمات تحت لواء العاصفة، وتوجت حركة فتح كفاحها المسلح بإنشاء جناح مسلح جديد تحت مسمى كتائب شهداء الأقصى الذي يعد امتداداً طبيعياً لقوات العاصفة إبان اقتحام أرييل شارون لباحات الأقصى في 27 سبتمبر/أيلول عام 2000.

ما كتائب شهداء الأقصى؟

كتائب شهداء الأقصى هي حركة مقاومة مسلحة تابعة لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، لها إسهامات بارزة في الكفاح الفلسطيني المسلح، تأسست بداية الألفية الثانية.

سبب تسمية الجناح العسكري لفتح "شهداء الأقصى"

سميت الكتائب باسم شهداء الأقصى تكريماً للشهداء الذي تضرجت دمائهم بثرى الأقصى في أثناء ذودهم عن حياضه بعد اقتحام رئيس المعارضة الإسرائيلية أرييل شارون حرمه الطاهر مع مجموعة من المستوطنين، وتعتبر الكتائب امتداداً لقوات العاصفة التي تأسست في سوريا والجزائر عام 1962، لتباشر عملها المسلح في شهر سبتمبر/أيلول عام 1964، وبعد الانتفاضة الأولى استطاعت حركة فتح إنشاء تشكيلات عسكرية جديدة أبرزها:

الجيش الشعبي.

الفهد الأسود، وكان عمله مقتصراً على الضفة الغربية.

صقور الفتح، وكان نشاطه متركزاً على قطاع غزة.

من أبرز مؤسسي كتائب شهداء الأقصى؟

برغم السرية المفروضة على مؤسسي كتائب شهداء الأقصى فإن الأخبار تؤكد أن الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات كان يشرف بشكل مباشر على الكتائب، وكان مروان البرغوثي وثابت أمين وحسين الشيخ من المرجعيات البارزة للكتائب عند تأسيسها.

ما التوجه الفكري لكتائب شهداء الأقصى؟

تتبع كتائب شهداء الأقصى آيديولوجياً حركة فتح، وتحمل الكتائب ذات التوجه العلماني لحركة فتح، وتؤكد الكتائب في بياناتها المختلفة أن المقاومة هي الطريق الأمثل لتحرير فلسطين، وأنها تحمل على عاتقها المقاومة حتى تحرير كل شبر من الأراضي المحتلة.

لماذا حلت فتح ذراعها العسكرية كتائب شهداء الأقصى؟

حلت حركة فتح كتائب الأقصى في عام 2007 كون الكتائب استمرت في نهجها الرافض لسلوك القادة السياسيين لحركة فتح في المفاوضات مع الاحتلال، واستمرت الكتائب في تلقين الاحتلال الإسرائيلي دروساً قاسية وضربه في العمق، الأمر الذي وضع القادة السياسيين للحركة في مأزق مع إسرائيل، فحاولوا إدماجها في الجهاز الأمني التابع للسلطة الفلسطينية من أجل احتوائها، إلا أنها رفضت ذلك واتهمت قيادة فتح بمحاولة تصفية مشروعها الوطني.

أبرز عمليات جناح فتح المسلح "كتائب شهداء الأقصى" ضد الاحتلال الإسرائيلي

نفذت كتائب شهداء الأقصى الجناح العسكري لحركة فتح عديداً من العمليات الموجعة ضد الاحتلال الإسرائيلي من أبرزها ما يلي:

عملية كفار داروم وكانت عملية العملية الأولى لاقتحام المستوطنات في 18 نوفمبر/تشرين الثاني 2000م.

استهداف باص ينقل مستوطنين على طريق كيسوفيم، أسفر عن عديد من القتلى والجرحى في صفوف المستوطنين.

عملية "حاجز عين عريك" أسفرت عن مصرع الجنود الإسرائيليين على الحاجز واغتنام سلاحهم؟

تفجر دبابة من طراز ميركافا بتاريخ 14 مارس/آذار 2002، وأسفرت العملية عن مصرع طاقم الدبابة بأكمله.

عملية معبر بيت حانون وجرت عن طريق أحد الأنفاق واستطاع المهاجمان اقتحام موقع عسكري إسرائيلي وإصابة 3 آخرين بجروح وصفت بالخطيرة.

عملية كيسوفيم في عام 2005 استطاع المنفذ طارق ياسين أن يجهز على خمسة جنود إسرائيليين.