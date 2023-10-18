أكّد المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية عمر جليك، الأربعاء، أن تركيا ستظهر تضامنها بأعلى وأصدق الطرق مع إعلان فترة حداد وطني لمدة ثلاثة أيام تضامناً مع غزة "المضطهدة".

وأعلن جليك خلال مؤتمر صحفي في مقر الحزب بالعاصمة أنقرة، أن تركيا بمرسوم من الرئيس أردوغان، دخلت حداداً وطنياً عاماً على أرواح الشهداء الذين قضوا أمس بمجزرة مستشفى الأهلي المعمداني الذي قصفته إسرائيل مخلّفة أكثر من 500 شهيد فضلاً عن مئات المصابين والجرحى.

وقال جليك: "نحن ضد موت جميع المدنيين، بغض النظر عن الجانب الذي ينتمون إليه، وندعو الجميع مرة أخرى إلى التصرف بعقلانية الدولة بشأن هذه القضية".

كما أكّد أيضاً أن "هذا العمل الوحشي الذي وقع بالأمس دخل التاريخ باعتباره إحدى أعظم المذابح في التاريخ الحديث". وقال "نحن نلعن (هذا العمل) مرة أخرى".

وفي السياق، قال المسؤول التركي "إن كلّاً من موقف تركيا ورئيسنا واضحان.. نحن نؤيد القيم الإنسانية والحل العادل والسلام العادل".

وقال: "نقف ضد القتل الجماعي للأبرياء وقصف المستشفيات"، مضيفاً أن "الدول الغربية تستخدم دوماً شعار أن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها عند التعامل مع القضية الإسرائيلية-الفلسطينية".

وأدان جليك الهجوم على المستشفى الأهلي المعمداني في غزة، الذي أودى بحياة نحو 500 شخص.

وتعجّب جليك من موقف الدول الغربية الداعمة لإسرائيل قائلاً: "يقولون لا يزال هناك حق لإسرائيل في الدفاع عن نفسها".

وأضاف: "فهل حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها هو حق قتل الأطفال وتدمير النساء والمدنيين؟ ومن غير المستبعد ما إذا كان الجمع بين حق الدفاع ومثل هذه السلسلة من الأفعال اللاإنسانية يمكن أن يتوافق مع القيم الإنسانية أو القانون الدولي".

واستنكر المسؤول التركي "الحملات المضللة" بشأن إطلاق حماس صاروخاً استهدف مستشفى المعمداني، مضيفاً أن الخبراء "يشيرون بوضوح إلى أن القوات الإسرائيلية أطلقت هذا الصاروخ مستهدفين ذلك المستشفى".

وأوضح جليك أنه "منذ اللحظة الأولى، وفي التصريحات الصادرة على الحسابات الرسمية باسم الجيش الإسرائيلي، وُرد للأسف وبعبارات غير إنسانية أن هذا المكان (المستشفى) جرى استهدافه، ومن ثم حُذفت هذه التصريحات من حسابات وسائل التواصل الاجتماعي".

وقال: "ما يتعين على الولايات المتحدة والدول الغربية الأخرى أن تقرره هو هذا.. وتساءل "هل سيكونون جزءاً من هذا العدوان والمجازر اللاإنسانية؟ أم سيكونون جزءاً من السلام الإقليمي ومنظور السلام العادل والمنصف؟".

والأربعاء، أفادت وسائل إعلامية نقلاً عن مسؤول تركي كبير، بأن أنقرة تعتزم إعلان الحداد الوطني العام ثلاثة أيام على أرواح الشهداء الأبرياء ضحية قصف الاحتلال الإسرائيلي على مستشفى الأهلي المعمداني بغزة.

وأعلنت نائبة رئيس كتلة حزب العدالة والتنمية البرلمانية أوزليم زنجين، أنه سيجري إعلان الحداد الوطني لمدة ثلاثة أيام بموجب مرسوم رئاسي بعد الهجوم الذي استُشهِد فيه ما لا يقل عن 500 شخص إثر القصف الإسرائيلي للمستشفى الأهلي المعمداني في غزة.

ولليوم الثاني عشر تواصل إسرائيل شنّ غارات مكثفة على المنازل والمنشآت المدنية بغزة، وقطع إمدادات المياه والكهرباء والغذاء والأدوية عن القطاع، ما أثار تحذيرات محلية ودولية من كارثة إنسانية مضاعفة، بموازاة مداهمات واعتقالات إسرائيلية مكثفة في مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة.