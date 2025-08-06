وأضاف ترمب في تصريح لصحافيين في البيت الأبيض: “يوجد احتمال كبير جداً أن نكون قد وصلنا إلى نهاية الطريق بشأن الحرب في أوكرانيا.. أنا هنا من أجل وقف الحرب في أوكرانيا ووقف الموت”.

وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، صرحت الأربعاء، بأن لقاء ترمب وبوتين وارد جداً، وأن الروس يرغبون في لقاء الرئيس الأمريكي، مشيرة إلى أن ترمب منفتح على لقاء الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وفي وقت سابق أفادت صحيفة نيويورك تايمز، نقلاً عن مصدرين مطلعين، بأن ترمب يستعد للقاء مباشر مع بوتين وزيلينسكي. ووفقاً للصحيفة، أعرب ترمب خلال محادثة هاتفية مع قادة أوروبيين، عقب اجتماع بوتين مع ويتكوف في موسكو، عن رغبته في لقاء الرئيسين الروسي والأوكراني.

وأكدت الصحيفة أن ترمب يريد لقاء بوتين وجهاً لوجه الأسبوع المقبل، ويعتزم عقد اجتماع مع بوتين وزيلينسكي بعد ذلك بوقت قصير.

كما أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الأربعاء أنّه "لا يزال هناك الكثير من العمل للقيام به" من أجل تذليل "العقبات الكثيرة" التي ما زالت تعترض عقد اجتماع بين الرئيسين الأمريكي والروسي بهدف إنهاء الحرب في أوكرانيا.

من جهته صرّح زيلينسكي، الذي شارك في مكالمة ترمب الهاتفية مع القادة الأوروبيين، بأنه والقادة الأوروبيين متفقون على ضرورة إنهاء الحرب.

وفي وقت سابق الأربعاء، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إنه جرى إحراز تقدم كبير خلال اللقاء الذي وصفه بـ"المثمر جداً" بين ويتكوف وبوتين في موسكو.