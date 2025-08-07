وفي رسالة إلى رئيس وزرائه فرانسوا بايرو، قال ماكرون إن تزايد الصعوبات التي تواجهها فرنسا في مجالي الهجرة والأمن مع الجزائر يتطلب موقفاً أكثر صرامة تجاه المستعمرة الفرنسية السابقة.

وطلب ماكرون من وزير الخارجية جان نويل بارو إخطار الجزائر رسمياً بتعليق العمل باتفاق 2013 الذي كان يعفي حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والرسمية من متطلبات الحصول على تأشيرة دخول.