أونروا هي منظمة أسستها الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين، الذين يعانون من ويلات الحرب منذ عام 1949، وتعمل هذه المنظمة على تقديم الخدمات الإنسانية والتنموية لجميع اللاجئين الفلسطينيين.

وفي هذا المقال سنتعرف على تاريخ أونروا ومهامها وأهدافها التي تسعى لتحقيقها، والتحديات والصعوبات التي تواجهها.

نبذة عن أونروا

أونروا هي ترجمة UNRWA التي هي اختصار "United Nations Relief and Works Agency palestine Refugees in the Near East" التي تعني بالعربية "الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى".

وهي وكالة غوث وتنمية بشرية تعمل على تقديم الدعم والحماية وكسب التأييد لنحو 5.6 مليون لاجئ فلسطيني مسجَّل لديها في الأردن ولبنان وسوريا والضفة الغربية وقطاع غزة، إلى أن يجري إيجاد حل لمعاناتهم.

تأسست أونروا بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1949، وتُمول الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة أونروا بالكامل من خلال التبرعات التي تقدمها.

كيف بدأت منظمة أونروا؟

في نوفمبر/تشرين الثاني عام 1948 أسست الأمم المتحدة منظمة تسمى (هيئة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين) وذلك لتقديم المعونة للاجئين الفلسطينيين وتنسيق الخدمات التي تقدم لهم من طرف المنظمات غير الحكومية وبعض منظمات الأمم المتحدة الأخرى.

ثم جاء تأسيس أونروا بقرار رقم 302 من الجمعية العامة، فتأسست وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في 8 ديسمبر/كانون الأول عام 1949، وذلك لتعمل كوكالة مخصصة ومؤقتة، كما يجب أن تجدد ولايتها كل 3 سنوات لغاية إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية.

وفي اليوم الأول من مايو/أيار عام 1950 بدأت أونروا التي اتخذت من عمان وفيينا مقراً لها، ممارسة أعمالها، كما تولت أونروا مهام هيئة الإغاثة التي أُسِّست من قبل، وأخذت سجلات اللاجئين الفلسطينيين من الصليب الأحمر.

وعُين الأوغندي أمانيا مايكل إيبيي مديراً لشؤونها في سوريا، ومن مهام أونروا الرئيسية تنفيذ برامج إغاثة وتشغيل مباشرة بالتعاون مع الحكومات المحلية. بالإضافة إلى التشاور مع الحكومات المعنية بخصوص تنفيذ مشاريع الإغاثة والتشغيل والتخطيط.

مَن يموّل أونروا؟ وأين تنفَق الأموال؟

تُموَّل أونروا من تبرعات الدول المانحة، وتعد كل من الولايات المتحدة والمفوضية الأوروبية والمملكة المتحدة والسويد ودول أخرى مثل دول الخليج العربي والدول الاسكندنافية واليابان وكندا من أكثر الدول المانحة.

وتدخل أونروا في شراكات مع المؤسسات والشركات التجارية، مثل شركات تقنية محلية صغيرة وشركات كبيرة متعددة الجنسيات، وتقيم أونروا كل شراكة من أجل حصول على أفضل ما يمكن من خبرات الطرف الآخر وضمان تحقيق المنفعة المشتركة.

وتعمل أونروا بشكل وثيق مع منظمات المجتمع المحلي الصغيرة ومع المنظمات الدولية غير حكومية، وتعتمد على مواردها وقوتها من أجل تقديم خدمات فاعلة للاجئين الفلسطينيين.

ففي حالات الطوارئ على وجه التحديد، يكون للأفراد أثر فعال في الاستجابة لاحتياجات اللاجئين، ففي عام 2018 تبرع القطاع الخاص بمبلغ 2.98 مليون دولار لخدمة اللاجئين.

وتنفق المنظمة 58% من التبرعات على برامج التعليم، و15% على برامج الصحة، و13% على برامج الإسناد، و6% على برامج الإغاثة والخدمات الاجتماعية، و4% على برامج تحسين البنية التحتية والمخيمات.

مَن المستفيد من خدمات أونروا؟

حسب إحصائية 2001 فإن عدد المستفيدين من اللاجئين الفلسطينيين بلغ 3.8 مليون لاجئ، وذلك ضمن المناطق الخمس التي تغطيها أونروا وهي: الضفة الغربية وقطاع غزة ولبنان والأردن وسوريا.

كما عرَّفت أونروا اللاجئ الفلسطيني بالشخص الذي كان يقيم في فلسطين خلال الفترة من أول يونيو/حزيران عام 1946، حتى 15 من مايو/أيار 1948 الذي فقد بيته ومورد رزقه نتيجة حرب 1948، فكل شخص تنطبق عليه هذه المواصفات يحق له تلقي المساعدات من أونروا هو وأبناؤه.

الخدمات التي تقدمها أونروا

تقدم أونروا مجموعة واسعة من الخدمات الإنسانية والتنمية للاجئين الفلسطينيين، ومن هذه الخدمات:

خدمات التعليم: تدير أونروا شبكة من المدارس الابتدائية والمتوسطة والثانوية، التي يدرس فيها نحو 500 ألف طالب فلسطيني.

خدمات الرعاية الصحية: توفر أونروا خدمات الرعاية الصحية الأولية والرعاية العاجلة للاجئين الفلسطينيين.

الخدمات الاجتماعية: تقدم أونروا خدمات الدعم الاجتماعي والنفسي للاجئين الفلسطينيين، بما في ذلك برامج الدعم النفسي للأطفال والأسر المتضررة من النزاع.

خدمات البنية التحتية: تبني أونروا وتُجري صيانة للبنية التحتية الأساسية في مخيمات اللاجئين، بما في ذلك المدارس والمستشفيات والطرق.

خدمات العمل: تساعد أونروا اللاجئين الفلسطينيين على العثور على عمل والحصول على تدريب المهني.

ما مهام أونروا؟

تتمثل مهام منظمة أونروا في:

توفير مساعدة إنسانية للاجئين الفلسطينيين: تتمثل المهمة الرئيسية لأونروا في توفير المساعدات الإنسانية الأساسية للاجئين الفلسطينيين، وذلك يتضمن الغذاء والمأوى والمياه والرعاية الصحية والتعليم.

حماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين: تعمل أونروا على حماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين، ومن ضمن هذه الحقوق حق العودة والتعويض.

تشجيع التنمية الاقتصادية والاجتماعية للاجئين الفلسطينيين: ومن ضمن مهام أونروا تشجيع التنمية الاقتصادية والاجتماعية للاجئين الفلسطينيين، وبما في ذلك توفير فرص عمل والتدريب المهني.

ما أهداف منظمة أونروا في تنمية البشرية؟

حددت أونروا أربعة أهداف للتنمية البشرية لتكون نقاط التركيز التي تعمل عليها الوكالة:

الهدف الأول: تطوير مهارات العمل المكتسبة

تمتلك أونروا واحداً من أكبر الأنظمة المدرسية في الشرق الأوسط، كما أنها تُدرس لنصف مليون طفل في أكثر من 700 مدرسة.

ومنظمة أونروا هي المزود الرئيسي للتعليم الأساسي للاجئين الفلسطينيين منذ 60 عاماً، بالإضافة إلى عملها في تقديم تدريبات مهنية للشباب لمساعدتهم على اكتساب مهارات العمل.

الهدف الثاني: تقديم الخدمات الصحية

تمتلك أونروا شبكة من المرافق الصحية الأولية والعيادات المتنقلة، التي تعمل على تقديم الخدمات الصحية الأساسية.

كما أنها تقدم الخدمات الوقائية والخدمات الطبية الأساسية والرعاية الاختصاصية لكل مرحلة من المراحل العمرية، فهي تسعى دائماً لتحقيق بيئة معيشية صحية للاجئين الفلسطينيين.

الهدف الثالث: تقديم الخدمات الاجتماعية

تعمل أونروا على تقديم الخدمات الاجتماعية للاجئين الأشد فقراً، وتقديم الإمدادات الغذائية الأساسية والإعانات النقدية والمساكن الملائمة للاجئين الأشد عرضةً للمخاطر.

كما تقدم فرصاً لإدرار الدخل من خلال دائرة الإقراض الصغير التابعة للمنظمة، وتعمل باستمرار على تحسين البيئة المادية والاجتماعية في مخيمات اللاجئين.

الهدف الرابع: تأمين حقوق الإنسان

يعتمد تحقيق الأهداف الثلاثة السابقة على الهدف الرابع، ألا وهو ضمان أن الإنسان يتمتع بجميع حقوقه، ولذلك تعمل أونروا على حماية وتعزيز حقوق اللاجئين الفلسطينيين، وضمان وصول جميع الخدمات النوعية للمجتمعات والأفراد المعرضين للمخاطر.

المشكلات والتحديات التي تواجهها أونروا

تواجه أونروا عدة مشكلات وصعوبات، ومن ضمن تلك التحديات:

نقص التمويل: تعتمد أونروا على التمويل الطوعي من الدول المانحة، وغالباً، ما يكون التمويل غير كافٍ لتلبية احتياجات اللاجئين الفلسطينيين.

النزاع في المنطقة: يؤثر النزاع في المنطقة سلباً على قدرة أونروا على تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين.

التغير الديمغرافي: تتزايد أعداد اللاجئين الفلسطينيين، مما يضع ضغوطاً على الموارد المتاحة لأونروا.

ما الفرق بين المفوضية السامية وأونروا؟

أونروا مسؤولة عن توفير الخدمات لمجموعة واحدة من اللاجئين وهم الفلسطينيون المقيمون في مناطق عملياتها، كما أنها مكلفة تقديم المساعدات الإنسانية لهم.

أما المفوضية السامية فمسؤولة عن اللاجئين في جميع أنحاء العالم خارج نطاق أونروا، كما أنها مكلفة توفير الحماية الدولية للاجئين المشمولين بولايتها وإيجاد حلول دائمة لمشكلتهم بمساعدة الحكومات.

الخاتمة

تلعب أونروا دوراً حيوياً في مساعدة اللاجئين الفلسطينيين، إذ إنها تقدم مجموعة واسعة من الخدمات الإنسانية والتنموية، ويندرج تحت هذه الخدمات التعليم، والرعاية الصحية، والدعم الاجتماعي وغيرها الكثير.

ومع ذلك تواجه أونروا كثيراً من الصعوبات والتحديات التي تحدّ من خدماتها، مثل النزاع المستمر في المنطقة، وقلة التمويل، وغيرها من المشكلات.