سياسة
2 دقيقة قراءة
مصر.. إصابات جراء سقوط صاروخ على  مدينة طابا المتاخمة لإسرائيل
أصيب ستة أشخاص جراء سقوط صاروخ على مدينة طابا المصرية قرب الحدود مع إسرائيل، فيما أعلنت مصادر مصرية أن الواقعة تخضع للتحقيق.
مصر.. إصابات جراء سقوط صاروخ على  مدينة طابا المتاخمة لإسرائيل
مصر.. إصابات جراء سقوط صاروخ على مدينة طابا المتاخمة لإسرائيل / صورة: AA
27 أكتوبر 2023

أعلنت وسائل إعلام مصرية إصابة 6 أشخاص جراء سقوط سقوط صاروخ ليل الخميس-الجمعة على مبنى ملحق بمستشفى في مدينة طابا أعلى الحدود مع إسرائيل.

وذكرت قناة القاهرة الإخبارية نقلاً عن مصدر وصفته بالمطّلع أنه "في إطار التصعيد الحالي في غزة سقط صاروخ في طابا ما أدى إلى إصابة ستة أشخاص بجروح طفيفة وتضرر مبنى إسعاف طابا والمبنى الإداري لمستشفى طابا المركزي، مشيرة إلى أن الحادثة تخضع للتحقيق".

وأظهرت صور ومقاطع فيديو بثتها وسائل إعلام محلية ونشرتها شبكات التواصل الاجتماعي مبنىً متضرراً وعدداً من المركبات المحطمة في المكان.

في السياق نفسه قال الجيش الإسرائيلي إنه على علم بحادثة أمنية في المنطقة، ردّاً على سؤال عن تقارير حول انفجار في مدينة طابا المصرية. فيما ذكر مصدر سيادي مصري أنه بمجرد تحديد جهة إطلاق الصاروخ فإن كل الخيارات متاحة للتعامل معها، لافتاً إلى أن مصر تحتفظ لنفسها بحق الردّ.

والأحد الماضي أفاد الجيش الإسرائيلي بأن دبابة تابعة له أطلقت النار عن طريق "الخطأ" على موقع مصري متاخم للحدود مع قطاع غزة. من جانبه أشار متحدث عسكري مصري إلى تسجيل "إصابات طفيفة" لبعض أفراد مراقبة الحدود نتيجة القصف، وأنه جارٍ التحقيق في ملابسات الواقعة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
مجازر الاحتلال بغزة.. 100 شهيد معظمهم من منتظري المساعدات خلال يوم واحد
خسائر فادحة.. الاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود بينهم ضابط بكمين مركب جنوبي غزة
قائد فيلق القدس الإيراني يظهر في احتفالات وسط طهران متحدياً شائعات اغتياله للمرة الثانية
وكالة الطاقة الدولية تعلن عدم وجود تسرب لإشعاعات.. وأمريكا: هجماتنا قلَّصت قدرات طهران النووية
استشهاد مسنة في الضفة.. والاحتلال يواصل الهدم والتجريف والاعتقالات وسط استمرار اعتداءات المستوطنين
مقتل 4 جنود وجرح 17 في كمين مركَّب بغزة.. و"القسام" تعلن تنفيذ عمليات ضد جيش الاحتلال
ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى أكثر من 56 ألفاً.. و"أونروا" تحذّر من تحويل المساعدات إلى "فخ قاتل"
مصادر عبرية: 28 قتيلاً و3238 مصاباً بينهم حالات خطرة جراء الرد الإيراني على إسرائيل
تركيا ترحّب بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران وتدعو إلى التزامه
مخزون إيران النووي تحت الأرض.. أين اختفى اليورانيوم المخصب؟
"فخّ قاتل".. الأونروا تنتقد نظام المساعدات المدعوم من أمريكا في غزة
المعارضة الإسرائيلية تدعو لإنهاء الحرب في غزة واستعادة الأسرى بعد وقف إطلاق النار مع إيران
الناتو يشيد بالصناعات الدفاعية التركية ويؤكد ضرورة ربطها بالدول الأوروبية
قطر تستدعي سفير إيران وتُدين هجوم قاعدة العديد الأمريكية.. وطهران: هجومنا دفاع عن النفس
خروقات مستمرة.. 3 قتلى بقصف مسيّرة إسرائيلية سيارة جنوبي لبنان
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us