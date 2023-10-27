أعلنت وسائل إعلام مصرية إصابة 6 أشخاص جراء سقوط سقوط صاروخ ليل الخميس-الجمعة على مبنى ملحق بمستشفى في مدينة طابا أعلى الحدود مع إسرائيل.

وذكرت قناة القاهرة الإخبارية نقلاً عن مصدر وصفته بالمطّلع أنه "في إطار التصعيد الحالي في غزة سقط صاروخ في طابا ما أدى إلى إصابة ستة أشخاص بجروح طفيفة وتضرر مبنى إسعاف طابا والمبنى الإداري لمستشفى طابا المركزي، مشيرة إلى أن الحادثة تخضع للتحقيق".

وأظهرت صور ومقاطع فيديو بثتها وسائل إعلام محلية ونشرتها شبكات التواصل الاجتماعي مبنىً متضرراً وعدداً من المركبات المحطمة في المكان.

في السياق نفسه قال الجيش الإسرائيلي إنه على علم بحادثة أمنية في المنطقة، ردّاً على سؤال عن تقارير حول انفجار في مدينة طابا المصرية. فيما ذكر مصدر سيادي مصري أنه بمجرد تحديد جهة إطلاق الصاروخ فإن كل الخيارات متاحة للتعامل معها، لافتاً إلى أن مصر تحتفظ لنفسها بحق الردّ.

والأحد الماضي أفاد الجيش الإسرائيلي بأن دبابة تابعة له أطلقت النار عن طريق "الخطأ" على موقع مصري متاخم للحدود مع قطاع غزة. من جانبه أشار متحدث عسكري مصري إلى تسجيل "إصابات طفيفة" لبعض أفراد مراقبة الحدود نتيجة القصف، وأنه جارٍ التحقيق في ملابسات الواقعة.