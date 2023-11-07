سياسة
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البرلمان التركي يقرر مقاطعة منتجات شركات "تدعم العدوان الإسرائيلي"
قرر البرلمان التركي مقاطعة منتجات الشركات التي تدعم "العدوان الإسرائيلي" على قطاع غزة، وإتلاف الموجود منها بحوزته.
البرلمان التركي يقرر مقاطعة منتجات شركات "تدعم العدوان الإسرائيلي"
رئيس البرلمان التركي نعمان قورتولموش خلال افتتاح المشاريع التنموية في ولاية أوردو / صورة: AA
7 نوفمبر 2023

قال رئيس البرلمان التركي نعمان قورتولموش، الثلاثاء، إنه اعتباراً من أمس الاثنين، قرر البرلمان عدم استخدام أي من منتجات الشركات "الداعمة للعدوان الإسرائيلي".

وأوضح قورتولموش في كلمة خلال افتتاح عدد من المشاريع التنموية في ولاية أوردو شمال البلاد، أن البرلمان لن يشتري بعد اليوم منتجات تلك الشركات وسيقوم بإتلاف الموجود منها في حوزته.

وأضاف أن "إسرائيل تقوم وأمام أنظار العالم بقتل الأبرياء والمظلومين في قطاع غزة الفلسطيني بعدوانية كبيرة وتحاول محو شعب غزة من التاريخ".

وتابع: "لقد ألقوا 6 قنابل تزن كل منها طناً واحداً على أطراف مستشفى، ما أدى إلى مقتل آلاف الأشخاص، تركيا تسعى جاهدة عبر المنابر الدولية كافة لوضع حد لهذه المأساة الإنسانية، وضمان الوقف الفوري لإطلاق النار وتقديم المساعدات الإنسانية لسكان غزة".

وأكد قورتولموش أن الشعب التركي يقف إلى جانب المظلومين في قطاع غزة، مبيناً أن الإنسانية ستنتصر في نهاية المطاف.

وأردف: "أود أن أذكّر الصهاينة أنهم إذا كانوا يعتقدون بأن الظلم سينتصر، فعليهم أن يعودوا ويقرؤوا تاريخ هتلر. وإذا كانوا يعتقدون أن القمع سينتصر، فعليهم أن يعودوا ويقرؤوا تاريخ موسوليني، ماذا بقي من هؤلاء؟ وكذلك لن يبقى شيء من نتنياهو".

ومنذ 32 يوماً يشن الجيش الإسرائيلي "حرباً مدمّرة" على غزة، استُشهد فيها 10 آلاف و22 فلسطينياً، منهم 4104 أطفال و2641 سيدة، وأُصيب أكثر من 25 ألفاً آخرين، كما استُشهد 163 فلسطينياً واعتُقل 2200 في الضفة الغربية، حسب مصادر فلسطينية رسمية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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